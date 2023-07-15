Писеев о помощи Путина ФФКР: «В 2007 году я подошел к президенту и рассказал о проблемах федерации. Он сразу понял меня и сказал: «Не беспокойтесь, поможем»

Теги Валентин Писеев сборная России Владимир Путин Ирина Роднина ФФКР Ростелеком Фигурное катание

Валентин Писеев прокомментировал слова Родниной о том, что Путин помог найти спонсора ФФКР.

Ранее Ирина Роднина в интервью «Р-Спорту» рассказала, что Федерация фигурного катания России получила генерального спонсора – «Ростелеком» – благодаря помощи президента.

По словам Родниной, Путин подозвал к себе руководителя «Ростелекома» и заявил, что тот теперь отвечает за фигурное катание.

«Дело было в 2007 году. Я был членом совета по спорту при президенте. Мы искали спонсоров, которые могли бы помочь федерации.

Я разговаривал на эту тему с управляющим делами президента Владимиром Кожиным, он прикладывал усилия, знакомил меня с разными представителями бизнеса, но, тем не менее, у нас ничего не получалось.

В феврале 2007 года был совет по спорту в Сочи. Я подумал, если не использую шанс встретиться с президентом, то нам никогда не найти никакого спонсора.

После завершения совещания Путин пошел по коридору, я старался держаться как можно ближе. Президента остановил (депутат Госдумы Артур) Чилингаров и они о чем-то говорили, а я занял такую позицию, чтобы Владимир Владимирович мимо меня не прошел.

Как только мне представилась такая возможность, я подошел к президенту и говорю: «Владимир Владимирович, извините, пожалуйста, у федерации фигурного катания проблемы».

Он: «Какие?» Я: «У нас нет генерального партнера». Именно «партнера» я сказал. Путин сразу понял меня, чуть наклонился и спросил: «Какой объем?» Я называю цифру и он тут же мне сказал, что это не такие уж большие деньги, порой футболист получает больше.

Президент подзывает Кожина и говорит ему, что неужели нельзя найти партнера для фигуристов, которые дают стране столько медалей. «Не беспокойтесь, поможем», – сказал Путин и ушел.

Уже в Москве мне позвонили из приемной Игоря Ивановича Сечина, он тогда был заместителем главы администрации президента. Сечин у меня спросил, разговаривал ли я с главой государства и какие вопросы поднимал.

Я ему сказал про генерального партнера. На что он мне сказал написать письмо на имя министра связи Леонида Реймана. Я передал письмо в администрацию президента, потом в стране прошли выборы и в ответ тишина в несколько месяцев.

Я стал интересоваться его судьбой, в администрации президента поменялось все руководство, но я все же узнал, что письмо находится в «Ростелекоме». Звоню туда, мне подтвердили, что письмо у них действительно есть. Они ждали, когда на них кто-то выйдет.

Я встретился с генеральным директором «Ростелекома», он объяснил, что в 2007 году он нам ничего не сможет выделить, так как год заканчивается. А вот с 2008 года и по сей день «Ростелеком» является генеральным партнером федерации», – сказал экс-глава ФФКР.  

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12 комментариев

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ДудьСдулся
И вот этим всем нам предлагают гордиться?
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Anton Abaturov
Самый человечный человек, да.

Были среди российских властителей злодеи. Были люди не совсем, мягко говоря, адекватные. Были игнорирующие реальность и живущие в иллюзорном мире.

Но так в себе все это сочетать – злодейство, неадекватность и приверженность безумных иллюзиям – получилось только у этого.
+12
-2
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bevooch
Крепостное право отменили 162 года назад, а холопы продолжают гордиться шубами с барского плеча.
+9
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Cruel Snake
—А вот ещё... дороги, медицина, пенсии...

—Беспокойтесь, не поможем!
+7
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YOKODZUMA
Спорт вне политики, как говорит наш лидер, перед лицом которого мы все стремимся показать лучший результат - Владимир Владимирович пууууууутиииииин
+5
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Dinamik1
А кто по стеснялся подойти тому балолайка?
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Bakhytzhan Babashev
Ручной привод. Вспомнилась картина "Ходоки у Ленина" Серова.
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Андоррский почтальон
Ответ Dinamik1
А кто по стеснялся подойти тому балолайка?
Тому боян по стоянно.)
0
0
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Artmann
Ответ Dinamik1
А кто по стеснялся подойти тому балолайка?
*балалайка
0
0
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Artmann
Ответ Андоррский почтальон
Тому боян по стоянно.)
*баян
*постоянно
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0
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И. Сергей
Ответ Anton Abaturov
Самый человечный человек, да. Были среди российских властителей злодеи. Были люди не совсем, мягко говоря, адекватные. Были игнорирующие реальность и живущие в иллюзорном мире. Но так в себе все это сочетать – злодейство, неадекватность и приверженность безумных иллюзиям – получилось только у этого.
Знатно вы прошлись по В.П.!

Валентину Писееву
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