Скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская.

Об этом сообщил ее сын Денис Самохин.

«Вчера ушла моя мама… Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других.

Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз – Sports), которая забрала у нее все. Силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать… Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно, мамуль… Ты как никто это заслужила. Царствия Небесного 🙏…» – написал Самохин.