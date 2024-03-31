Скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская

Теги Николай Морозов Александр Успенский Илья Авербух сборная России происшествия танцы на льду Ирина Лобачева женское катание Никита Кацалапов Елена Ильиных сборная Грузии Даниил Глейхенгауз сборная Польши Денис Самохин Екатерина Куракова Камила Валиева Даниил Самсонов Анастасия Метелкина Наталья Дубинская Фигурное катание

Скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская.

Об этом сообщил ее сын Денис Самохин.

«Вчера ушла моя мама… Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других.

Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз – Sports), которая забрала у нее все. Силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать… Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно, мамуль… Ты как никто это заслужила. Царствия Небесного 🙏…» – написал Самохин.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлая память...
+41
0
+41
Светлая память , замечательному тренеру по ФК .
+32
0
+32
Светлая память тренеру и маме, и спасибо за талантливых учеников и любовь к фигурному катанию 🙏
+30
0
+30
7-8 лет назад еще выводила учеников на соревнования, и в т.ч. Валиеву. Супруга, мама и бабушка фигуристов. Муж тоже ЗТР, работал с Дубовой.
Светлая память.
+15
0
+15
Огромное горе, очень тяжелая болезнь. Искренние соболезнования.
+15
0
+15
Боже, бедная - БАС это самая страшная болезнь. Мои соболезнования. Светлая память!
+12
0
+12
Светлая память. Соболезнования родным и близким Натальи Дубинской.
+12
0
+12
Соболезнование родным и близким Натальи Петровны. Замечательный тренер и человек покинул этот мир. Светлая память.
+10
0
+10
Царствие небесное. Светлая память.
+8
0
+8
Учитель будет жить в своих учениках... Светлая память 🙏
+6
0
+6
Какая трагедия! Каждый день видеть, как угасает твой родной человек. Ужасная болезнь. Соболезнования близким. Надеюсь, Денис прошел генетическое тестирование
+6
0
+6
Какой ужас, светлая память.
+5
0
+5
Как жаль, что несмотря на развитие медицины всё ещё остаются неизлечимые болезни...
Светлая память Наталье.
+3
0
+3
Пусть будет земля пухом. Фундамент заложенныйй тренером не пропал, имена ее учеников на слуху.
+2
0
+2
Светлая память..
+2
0
+2
светлая память
+2
0
+2
Соболезнования родным и близким. Наталья Дубинская оставила после себя великое наследие в фигурном катании. Светлая память замечательному тренеру
+2
0
+2
Мои соболезнования. Список ее выдающихся учеников впечатляет.
+2
0
+2
Ответ Леди Брэкнелл
Боже, бедная - БАС это самая страшная болезнь. Мои соболезнования. Светлая память!
Глупо сравнивать, какая из неизлечимых болезней страшнее.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий