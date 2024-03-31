Скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская
Скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская.
Об этом сообщил ее сын Денис Самохин.
«Вчера ушла моя мама… Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других.
Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз – Sports), которая забрала у нее все. Силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать… Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно, мамуль… Ты как никто это заслужила. Царствия Небесного 🙏…» – написал Самохин.
Светлая память.
Светлая память Наталье.