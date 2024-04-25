Даниелян о турнире в Петербурге: «В сезоне я пропустил все важные старты, никуда толком не отобрался. Поэтому здесь хотелось показать достойное катание»

Фигурист Артур Даниелян оценил итоги сезона и высказался о новых программах.

Даниелян – серебряный призер чемпионата Европы 2020 года. Сегодня он выиграл короткую программу на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 96,64 балла.

«В этом сезоне я пропустил все важные старты, никуда толком не отобрался. Поэтому здесь хотелось показать достойное катание, прям чтобы чисто все. То, на что я реально способен, чтобы этот старт отложился и я перешел в новый сезон именно в таком виде!

Я специально не брился, потому что завтра катаю танго. Хочу выглядеть взрослее, чтобы подчеркнуть образ. Так что сейчас я с бородой.

Уже думаю над новыми программами. Я отобрал около трехсот композиций для идеи. Будем потом с тренерами фильтровать и выбирать лучшее», – цитирует Даниеляна «Матч ТВ».

20-летний Даниелян тренируется под руководством Евгения Рукавицына, в группу которого ранее также перешел фигурист Матвей Ветлугин.

«Я Матвея очень давно знаю и очень хорошо с ним общаюсь, поэтому я только рад видеть его в нашей команде. Я тоже в какой-то момент переходил, поэтому понимаю, какие это для него ощущения. Надеюсь, ему комфортно с нами, и он спрогрессирует в положительную сторону», – приводит слова Даниеляна «Чемпионат».