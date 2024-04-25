Костомаров споет песню «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Петербурге

Теги Алексей Ягудин Роман Костомаров Илья Авербух музыка Игорь Корнелюк ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Алексей Ягудин представят номер на шоу «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ледовое шоу приурочено ко Дню Труда и Дню Победы (1 и 9 мая).

«Роман Костомаров будет петь, а Алексей Ягудин – кататься. Сенсационный номер представят 5 мая в Петербурге, на гала-шоу «Любимые песни о главном» в Ледовом Дворце.

Гала-концерт на льду Санкт-Петербургского Ледового театра в постановке Ильи Авербуха посвящен любимым, знаковым песням ХХ века – от военных и послевоенных лет вплоть до 2000-х годов – и приурочен к 1 и 9 мая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Костомаров исполнит песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

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5 комментариев
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Ну это перебор. Авербух уже не знает что придумать
+13
-1
+12
Сколько ж можно-то...
+5
0
+5
Вспомнились номера КВН 2010-х.
На пересдаче по физике:

- ну, что еще вы нам можете показать?
- песня!
+3
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+3
Джигурду налысо побрейте на шоу, тогда приду
+2
0
+2
Ромаааан
Ну зачеееем
+2
0
+2
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