Костомаров споет песню «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Петербурге

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Алексей Ягудин представят номер на шоу «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ледовое шоу приурочено ко Дню Труда и Дню Победы (1 и 9 мая).

«Роман Костомаров будет петь, а Алексей Ягудин – кататься. Сенсационный номер представят 5 мая в Петербурге, на гала-шоу «Любимые песни о главном» в Ледовом Дворце.

Гала-концерт на льду Санкт-Петербургского Ледового театра в постановке Ильи Авербуха посвящен любимым, знаковым песням ХХ века – от военных и послевоенных лет вплоть до 2000-х годов – и приурочен к 1 и 9 мая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Костомаров исполнит песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».