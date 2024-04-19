Костомаров о болезни и ее последствиях: «До сих пор шокирован, как такое со мной произошло. До этого случая считал себя сильным, болел редко»

Роман Костомаров рассказал, что до сих пор шокирован тем, что с ним прозошло.

В прошлом году фигурист перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

«До этого случая я считал себя сильным: редко болел, простуда, что-то болит – не переживал, знал, что через два три дня все пройдет, и даже не считал нужным пить медикаменты.

И я до сих пор шокирован, как такое со мной произошло, не верю даже сейчас, что это случилось. Я закалялся, тренировался, всегда был в спорте, но теперь моя самоуверенность подкосилась, наступил на грабли, получил по голове.

Что ж, надо жить дальше, стараться, чтобы больше подобного не повторилось ни со мной, ни с близкими. Берегите свои ноги, руки, сейчас, оказавшись в этой ситуации, я понимаю, как ужасно без рук, ног. Когда все было нормально, я даже не задумывался об этом.

Повседневная жизнь стала сложнее, каждый день – это преодоление. Не можешь поковырять в глазу, ухе или в носу, что бы я сейчас сделал с удовольствием, и ничего больше не надо.

Бытовые вещи сильно напрягают, побриться не могу, бреет жена или салон, зубы чистить – все стало сложнее. Поехать на дачу, пожарить шашлычки, развести костер – все, я теперь зависимый человек, сам не могу.

Увы, ничего не изменить, надо смириться и двигаться дальше», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.