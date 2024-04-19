Костомаров о болезни и ее последствиях: «До сих пор шокирован, как такое со мной произошло. До этого случая считал себя сильным, болел редко»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, что до сих пор шокирован тем, что с ним прозошло.

В прошлом году фигурист перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

«До этого случая я считал себя сильным: редко болел, простуда, что-то болит – не переживал, знал, что через два три дня все пройдет, и даже не считал нужным пить медикаменты.

И я до сих пор шокирован, как такое со мной произошло, не верю даже сейчас, что это случилось. Я закалялся, тренировался, всегда был в спорте, но теперь моя самоуверенность подкосилась, наступил на грабли, получил по голове.

Что ж, надо жить дальше, стараться, чтобы больше подобного не повторилось ни со мной, ни с близкими. Берегите свои ноги, руки, сейчас, оказавшись в этой ситуации, я понимаю, как ужасно без рук, ног. Когда все было нормально, я даже не задумывался об этом.

Повседневная жизнь стала сложнее, каждый день – это преодоление. Не можешь поковырять в глазу, ухе или в носу, что бы я сейчас сделал с удовольствием, и ничего больше не надо.

Бытовые вещи сильно напрягают, побриться не могу, бреет жена или салон, зубы чистить – все стало сложнее. Поехать на дачу, пожарить шашлычки, развести костер – все, я теперь зависимый человек, сам не могу.

Увы, ничего не изменить, надо смириться и двигаться дальше», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

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6 комментариев
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Роману желаю стать тренером и перестать обсасывать болячки.
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Всё знаем и помним, слышали ни раз
+8
-1
+7
Ну, в общем-то - это даже стандартная ситуация. Мужики, от природы наделённые здоровьем - обычно думают, что оно - вечное, что задумываться о нём не надо, и именно они чаще всего внезапно ломаются.
Пусть не так "грандиозно", конечно.
+8
-1
+7
Все взрослые (и дети старших возрастов) должны знать - когда замечаешь серьезные изменения в состоянии, бегом к врачу, а лучше скорая помощь, и не отказываться от госпитализации! Получается, губит людей безграмотность...
+3
0
+3
Ответ БезызбежноНаКрасный
Ну, в общем-то - это даже стандартная ситуация. Мужики, от природы наделённые здоровьем - обычно думают, что оно - вечное, что задумываться о нём не надо, и именно они чаще всего внезапно ломаются. Пусть не так "грандиозно", конечно.
Сто процентов. У меня отчим такой. Всю жизнь здоровый как конь, сил выше крыши, все болезни на ногах и пофиг. А с возрастом здоровье стало сдавать и у него прям мир рухнул - как это, он не может с утра 10км перед работой пробежать из-за одышки? В смысле после часа за рулëм ноги сводит? Почему после чашки кофе пульс 150 и в груди колет?
До сих пор не может с этим смириться, всë по врачам ходит, ищет у себя загадочную страшную болезнь, которая здорового крепкого мужчину превратила в немощного старика. А болезнь называется "Тебе через два года 70, ты всю жизнь болт клал на своë здоровье, чë ты хотел?".
Се ля ви.
+1
0
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