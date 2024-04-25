Егор Мурашов поставил новую короткую программу Владиславу Дикиджи
Стало известно, кто поставил новую короткую программу Владиславу Дикиджи.
Тренер Олег Татауров рассказал о программах фигуриста на новый сезон.
«Короткую программу уже поменяли, произвольную после 9-10-го числа начнем ставить. Короткую программу Владу поставил Егор Мурашов, молодой постановщик из Москвы.
Кто будет ставить произвольную программу – пока секрет, но, думаю, будет интересно. Музыку выбрали уже, просто эти люди очень сильно заняты и приедут ставить попозже», – сказал Татауров.