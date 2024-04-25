Егор Мурашов поставил новую короткую программу Владиславу Дикиджи

Теги сборная России мужское катание Егор Мурашов Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Стало известно, кто поставил новую короткую программу Владиславу Дикиджи.

Тренер Олег Татауров рассказал о программах фигуриста на новый сезон.

«Короткую программу уже поменяли, произвольную после 9-10-го числа начнем ставить. Короткую программу Владу поставил Егор Мурашов, молодой постановщик из Москвы.

Кто будет ставить произвольную программу – пока секрет, но, думаю, будет интересно. Музыку выбрали уже, просто эти люди очень сильно заняты и приедут ставить попозже», – сказал Татауров.

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1 комментарий
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Предполагаю, что ПП будет ставить занятой Авербух. Влад у него в шоу катался.
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