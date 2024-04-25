Егор Мурашов поставил новую короткую программу Владиславу Дикиджи

Стало известно, кто поставил новую короткую программу Владиславу Дикиджи.

Тренер Олег Татауров рассказал о программах фигуриста на новый сезон.

«Короткую программу уже поменяли, произвольную после 9-10-го числа начнем ставить. Короткую программу поставил , молодой постановщик из Москвы.

Кто будет ставить произвольную программу – пока секрет, но, думаю, будет интересно. Музыку выбрали уже, просто эти люди очень сильно заняты и приедут ставить попозже», – сказал Татауров.