Кацалапов о лучших фигуристах сезона: «Петросян – всегда мой топ-1. У пацанов классная конкуренция, но выберем Дикиджи»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Егор Базин Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Девид Нарижный Ирина Хавронина Владислав Дикиджи Аделия Петросян Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов назвали лучших фигуристов сезона.

КацалаповАделия Петросян – всегда мой топ-1. У пацанов классная конкуренция, есть на кого посмотреть. Но выберем Влада Дикиджи. Пару выбрать сложно одну – Настя Мишина с Сашей Галлямовым всегда крутые, и Саша Бойкова с Димой Козловским классно катаются. И танцоры... Там отдам приз Егору Базину, потому что он – мой друг.

Синицина: А я отдам Ире Хаврониной и Девиду Нарижному.

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5 комментариев
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Все по делу сказали, и молодец Вика, добавила про Нарижных.
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Здорово, я согласна!!! Про танцоров Иру и Дэвида прям в точку!!!
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Влад и Ирина с Девидом меня поразили, даже потрясли, а Аделия - "всегда мой топ".) У нас прекрасные фигуристы и их много. Когда всегда жду новый сезон с огромным нетерпением.
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Соглашусь с Викторией. Именно за Ириной и Девидом мне было наиболее интересно смотреть в танцах в этом сезоне.
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У мен, Базылюк и Савосин, Дикиджи и Петросян очень нравятся.Муравьёву смотрю всегда.
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