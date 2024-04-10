Кацалапов о лучших фигуристах сезона: «Петросян – всегда мой топ-1. У пацанов классная конкуренция, но выберем Дикиджи»
Виктория Синицина и Никита Кацалапов назвали лучших фигуристов сезона.
Кацалапов: Аделия Петросян – всегда мой топ-1. У пацанов классная конкуренция, есть на кого посмотреть. Но выберем Влада Дикиджи. Пару выбрать сложно одну – Настя Мишина с Сашей Галлямовым всегда крутые, и Саша Бойкова с Димой Козловским классно катаются. И танцоры... Там отдам приз Егору Базину, потому что он – мой друг.
Синицина: А я отдам Ире Хаврониной и Девиду Нарижному.