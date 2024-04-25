Сихарулидзе об иностранных фигуристах, тренирующихся в России: «Их никто не дергает, не гоняет. Мы ведем себя по-пацански, по-человечески»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался об иностранных фигуристах, тренирующихся в России.

– Иностранные спортсмены продолжают тренироваться на территории России, наши тренеры их готовят – как федерация смотрит на это?

– Их не так много. Я спокойно на это реагирую, и в целом федерация тоже. Мы понимаем всю глубину взаимодействия тренера и спортсмена.

Я лично не знаю тех спортсменов, которые из-за рубежа только что приехали. В основном это те ребята, которые долгие годы тренируются у наших тренеров. Я прекрасно понимаю, что такое взаимодействие тренер-ученик. Этот спортсмен становится твоим ребенком. Мы не готовы смотреть на истерики западных коллег и вести себя так же. Он здесь тренируется, выполняет все условия – не вижу ничего плохого. Будет неправильно разрывать эти взаимосвязи.

Ну тренируется молодой человек или пара у нас. Если в его стране кто-то с чем-то не согласен, это не значит, что мы должны его отсюда отправить, выгнать. Кто тренировались здесь из наших друзей из других стран, они продолжают – их никто не дергает, не гоняет, не предъявляет сверхусловий. По отношению к спортсменам из-за рубежа мы ведем себя по-пацански, по-человечески, – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.

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28 комментариев
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По-пацански?
Я думала мода на ауе культуру это что-то для отбросов.
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Это самое главное что ведёте себя по пацански. В России это самое главное - слово пацана.
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Антон, ты глава федерации - пора уже вести себя не по пацански, а по закону. Без Горшкова в ФК сплошные скандалищи, которые ты обязан разрешать не переводя в публичное пространство. А ты чуть что голову в одно место прячешь, на место никого не можешь поставить. Декоративный президент.
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Слово фигуриста. Кровь на тулупе.
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Даааа. Мужику 47 лет, а он ведёт себя как гопник из подворотни. И вот это вот поставили руководителем.
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так по-пацански или по-человечески? Это совсем разные вещи.
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Ответ Невеста Чена
По-пацански? Я думала мода на ауе культуру это что-то для отбросов.
Так и есть
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Мальчик из секции фигурного катания говорит про "пацанское" поведение. Умора)
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Забавно как представители фигурного катания, буквально самого анти-маскулинного занятия, строят из себя гопников из подворотни. Ждем откровений о тяжелой пацанской судьбе от модельеров.
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По пацански… все что нужно знать.
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Ответ Невеста Чена
По-пацански? Я думала мода на ауе культуру это что-то для отбросов.
В смысле?! У нас сам гарант её в массы ввёл и активно эксплуатирует. А туалетная тема ("мочить в сортире", "в штаны наложить") так вообще им приватизирована
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Видимо, недавно "Кровь на асфальте" посмотрел
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Говорил, говорил, вроде все правильно, а потом взял и все обгадил. Ну вот как у человека голова работает? Ты же государственный человек, неужели сложно подобрать другое выражение?
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следующий на место видимо Плющенко.по -пацански ,по-кумовски
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Вести себя по-пацански - это практически описание всей внутренней и внешней политики страны, где главное это не закон, а слово главного пацана
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Ведем себя по- пацански. Пахнуло из 90х. Что несет наш босс???? Только ему еще малинового пиджака не хватает и в палец золотой цепи на шее.
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Лучше бы он вообще рот не открывал. Наш босс
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Что за идиот

По-пацански - это грязь и мерзость. Это на корточках с пивом, заплевывая всё вокруг лузгой

Россия себя так и ведёт в мировом спорте, впрочем
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Хотели свежей , молодой крови в ФФКР ? Ну вот........
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Ответ АНтошка
следующий на место видимо Плющенко.по -пацански ,по-кумовски
По понятиям
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Антон понятия не имеет, что значит по-пацански. Слышал звон, да не знает где он. Сериал "Пацаны" как раз для таких "знатоков"...
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Ну, после "Слово пацана" "по-пацански" - это теперь = "гуманно", "высококультурно". Это же про высокие отношения...
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даже удивительно, что западных коллегами назвал, а не чушпанами, раз уж на сленге говорит
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