Сихарулидзе об иностранных фигуристах, тренирующихся в России: «Их никто не дергает, не гоняет. Мы ведем себя по-пацански, по-человечески»

Антон Сихарулидзе высказался об иностранных фигуристах, тренирующихся в России.

– Иностранные спортсмены продолжают тренироваться на территории России, наши тренеры их готовят – как федерация смотрит на это?

– Их не так много. Я спокойно на это реагирую, и в целом федерация тоже. Мы понимаем всю глубину взаимодействия тренера и спортсмена.

Я лично не знаю тех спортсменов, которые из-за рубежа только что приехали. В основном это те ребята, которые долгие годы тренируются у наших тренеров. Я прекрасно понимаю, что такое взаимодействие тренер-ученик. Этот спортсмен становится твоим ребенком. Мы не готовы смотреть на истерики западных коллег и вести себя так же. Он здесь тренируется, выполняет все условия – не вижу ничего плохого. Будет неправильно разрывать эти взаимосвязи.

Ну тренируется молодой человек или пара у нас. Если в его стране кто-то с чем-то не согласен, это не значит, что мы должны его отсюда отправить, выгнать. Кто тренировались здесь из наших друзей из других стран, они продолжают – их никто не дергает, не гоняет, не предъявляет сверхусловий. По отношению к спортсменам из-за рубежа мы ведем себя по-пацански, по-человечески, – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.