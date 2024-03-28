Врач Шветский о суде с Зеппельтом: «Я буду готов предоставить достаточное количество доказательств для защиты себя, российского спорта, государства»

Врач Филипп Шветский рассказал о судебном процессе против Хайо Зеппельта.

Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о допинге у фигуристки Камилы Валиевой. После этого немецкий журналист Зеппельт в эфире телеканала ARD указывал на возможную причастность врача.

В свою очередь Шветский подал иск в Никулинский суд Москвы, который в январе 2024 года обязал Зеппельта опровергнуть свои слова и взыскал с него 1 рубль в качестве компенсации. Но журналист подал апелляцию на это решение.

«Со своей стороны могу сказать, что мною предоставлены в качестве опровержения документальные факты отсутствия у меня когда-либо дисквалификации в спорте и нарушения антидопинговых правил, подтвержденные протоколами РУСАДА и WADA, действительные факты ситуации, сложившейся в федерации академической гребли в 2006-2008 годах, опровержение представленных домыслов о нарушении кодекса WADA на Олимпийских играх в Сочи, мотивировочную часть судебного решения Пресненского суда, опровергающую мельдониевую историю в моей биографии, протокол отсутствия нарушения мною уголовного кодекса РФ в рамках специального расследования МВД по ситуации в Пекине 2022 года.

Повторюсь, что на данный момент мною истребована половина доказательств неправоты рассуждений господина Зеппельта и основанных на них неверных заключений, опубликованных в прессе обо мне в США в издании New York Times спортивным журналистом Джульеттой Макур и в некоторых СМИ на территории России, одно из которых в досудебном порядке опубликовало опровержение непроверенного материала.

Я буду готов предоставить достаточное количество доказательств для поиска истины и защиты себя, российского спорта, российского государства. По моему мнению, ложная информация обо мне, навязанная в самом начале истории на Олимпиаде в Пекине, ставит под сомнение правдивость всей сложившейся ситуации, в чем непременно необходимо разобраться для чистоты всего спорта», – заявил российский врач.

Шветский также сообщил, что 25 марта суд предоставил ему мотивировочную часть решения по данному делу, но по закону она не может быть опубликована до вступления решения в силу.