Павел Дрозд тренируется в дуэте с Елизаветой Шичиной

Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шичина тренируются в дуэте.

«Шичина и скатываются в группе », – сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Фигуртстка подтвердила эту информацию: «Мы с Павлом скатываемся в паре».

Ранее распался дуэт Дрозда и . Фигуристы становились серебряными призерами чемпионата России.

Елизавета Шичина выступала с Гордеем Хубуловым. Их дуэт стал шестым в финале Гран-при России среди юниоров 2023 года.