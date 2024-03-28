Павел Дрозд тренируется в дуэте с Елизаветой Шичиной
Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шичина тренируются в дуэте.
«Шичина и Дрозд скатываются в группе Ксении Румянцевой», – сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
Фигуртстка подтвердила эту информацию: «Мы с Павлом скатываемся в паре».
Ранее распался дуэт Дрозда и Елизаветы Шанаевой. Фигуристы становились серебряными призерами чемпионата России.
Елизавета Шичина выступала с Гордеем Хубуловым. Их дуэт стал шестым в финале Гран-при России среди юниоров 2023 года.
а вообще удобно, даже аббревиатура не изменится. но, честно говоря, выбор странный — 10 лет разницы с партнершей, чтобы скататься, потребуется пару лет, Паше будет уже 30. пока в эту затею не верю.
У Шанаевой хотя бы бронза ючм и международный опыт, плюс два года работы совместной(
Вот и пойми этих дроздов
Бомба будет)
Валера бы с Ушаковой смотрелся, оба отличные катальщики. Жаль, что Линичук не одобрила.
Да и людям стоит быть добрее, вдруг у Лизы проблемы, но никого же это не волнует
Недавно наткнулась на пост прошлого сезона с танцами. Многие хвалили их.