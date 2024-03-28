Павел Дрозд тренируется в дуэте с Елизаветой Шичиной

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Ксения Румянцева Гордей Хубулов Елизавета Шанаева Елизавета Шичина Фигурное катание

Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шичина тренируются в дуэте.

«Шичина и Дрозд скатываются в группе Ксении Румянцевой», – сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией. 

Фигуртстка подтвердила эту информацию: «Мы с Павлом скатываемся в паре».

Ранее распался дуэт Дрозда и Елизаветы Шанаевой. Фигуристы становились серебряными призерами чемпионата России.

Елизавета Шичина выступала с Гордеем Хубуловым. Их дуэт стал шестым в финале Гран-при России среди юниоров 2023 года.

36 комментариев
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— «да по**р мне уже какая Лиза» — сказал Павел.

а вообще удобно, даже аббревиатура не изменится. но, честно говоря, выбор странный — 10 лет разницы с партнершей, чтобы скататься, потребуется пару лет, Паше будет уже 30. пока в эту затею не верю.
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Она у него седьмая... Коллекция пополняется 😁
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Ответ Vera Goncharova
— «да по**р мне уже какая Лиза» — сказал Павел. а вообще удобно, даже аббревиатура не изменится. но, честно говоря, выбор странный — 10 лет разницы с партнершей, чтобы скататься, потребуется пару лет, Паше будет уже 30. пока в эту затею не верю.
Пара лет в любом случае, а тут еще и дева неопытная и юная совсем, как бы не больше
У Шанаевой хотя бы бронза ючм и международный опыт, плюс два года работы совместной(
Вот и пойми этих дроздов
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Думаю, от перестановки Лиз, суть не поменяется). Тем более, штаб не блатной. Ну, раз так хочется кататься, удачи
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Теперь о результатах, которые были в прошедшем сезоне, придется только мечтать
+23
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"Летят перелетные птицы..." Вот и Дрозд, являясь перелетной птицей, следуя весеннему инстинкту , передислоцировался в очередной ТШ.
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+21
Дрозд партнёрш всё моложе и моложе выбирает)
+18
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Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Хорошие комментарии были паре Шанаева-Нарижный😁Девид таскал её более танцевально, чем Дрозд)
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Елизавета Шичина вместо Елизаветы Шанаевой.
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Ответ ДИОНИС
Елизавета Шичина вместо Елизаветы Шанаевой.
Дрозд однако шлифует и шлифует😂
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Павел был весьма неплох в навкиных принцах. Уже оставался бы там, чем смуту наводить среди девчонок ))
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Какую то неизвестную откопал еще и к Румянцевой от Жулина за ней пошел. Лиза то была и по старше и с бронзой на ЮЧМ. Если это его решение то глупо... А если от Жулина поперли то на безрыбье можно и попытаться.
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Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Надо Шанаеву к Супервалерчику пристроить)
Бомба будет)
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Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Но надо сказать, что в этом сезоне она выглядела хуже, чем в прошлом. Может из-за похудания так вылезли все недостатки в катании.
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Вообще с юниоркой встал?! Хотя ей 19 лет уже, пора по взрослым выступать. Но разница в возрасте очень большая, не представляю пока, как они будут смотреться вместе...
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А может, ему бы с Ушаковой попробовать? Отличная девочка, катучая, да и Павел скользит, хоть и непостоянный😁 но шансы были бы, имхо
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Надо Шанаеву к Супервалерчику пристроить) Бомба будет)
Не, по росту не подходят.
Валера бы с Ушаковой смотрелся, оба отличные катальщики. Жаль, что Линичук не одобрила.
+8
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+6
Ответ Vendetta4111323
Пара лет в любом случае, а тут еще и дева неопытная и юная совсем, как бы не больше У Шанаевой хотя бы бронза ючм и международный опыт, плюс два года работы совместной( Вот и пойми этих дроздов
Ещё и Лиза весь прошлый сезон не соревновалась.
+6
0
+6
Я никогда не была в восторге от его пары с Шанаевой, но выбор на замену в партнерши вчерашней юниорки без каких либо достижений меня максимально удивляет.
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Как сказал Генрих Синяя Борода своей 7-й жене: сударыня, я вас надолго не задержу...
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Паша поменял Лизу Шанаеву на Лизу Шичину...
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Лишь бы опять не поматросил
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Ответ Мария Аристова
Но надо сказать, что в этом сезоне она выглядела хуже, чем в прошлом. Может из-за похудания так вылезли все недостатки в катании.
Да она и с Нарижным плохо скользила, не дано ей. В этом сезоне постановки - совсем беда, все недостатки видны.
+7
-3
+4
Перестановка мест слагаемых сумму не меняет)
+3
0
+3
Ответ Мария Аристова
Но надо сказать, что в этом сезоне она выглядела хуже, чем в прошлом. Может из-за похудания так вылезли все недостатки в катании.
Можно было переждать этот момент партнёру, а то при первой проблеме сразу кинул.
Да и людям стоит быть добрее, вдруг у Лизы проблемы, но никого же это не волнует
+6
-3
+3
Ответ Мороженко
Можно было переждать этот момент партнёру, а то при первой проблеме сразу кинул. Да и людям стоит быть добрее, вдруг у Лизы проблемы, но никого же это не волнует
Людям стоит быть добрее не только в отношении к этой спортсменке, но и к другим тоже. Вы в частности, не всегда добры. Но в своем глазу мы бревна не замечаем, да.
+8
-5
+3
Если уж и ввязываться в новую пару, то надо было к Ушаковой идти. Но теперь там Яблоков. Тут нет перспектив, 10 разницы…
+2
0
+2
Ответ NU TA
Хорошие комментарии были паре Шанаева-Нарижный😁Девид таскал её более танцевально, чем Дрозд)
И в прошлом сезоне были, с Дроздом.
Недавно наткнулась на пост прошлого сезона с танцами. Многие хвалили их.
+5
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+2
Ответ Мороженко
Не, по росту не подходят. Валера бы с Ушаковой смотрелся, оба отличные катальщики. Жаль, что Линичук не одобрила.
ну 170 она, да. Но он парень мускулистый) Васю как крутил)
+3
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+2
Павел с Лизой не смотрелись. Но это только моё восприятие. Удачи и Павлу, и Лизе, и второй Лизе. Пусть у всех сложатся крепкие пары.
+3
-2
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