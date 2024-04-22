Глава WADA о допинге у китайских пловцов: «У нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны»
Глава WADA объяснил, почему дело китайских пловцов не попало в CAS.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 пловца из Китая попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио.
Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.
«WADA не считает необходимым отправлять это дело в CAS, мы делали это многократно, но считаем, что не должны делать это все время.
Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», – заявил Витольд Банька.
Старший директор WADA по науке и медицине Оливье Рабин отметил, что обстоятельства свидетельствуют о загрязнении и не подходят под версию умышленного приема.
«В любой похожей ситуации WADA требует информацию через юридический отдел, нас больше всего интересует вещество, как оно было обнаружено – в крови или моче, а также объяснения.
В случае китайских пловцов было обнаружено вещество в концентрации одна миллиардная миллиграмма. Некоторых мы проверили дважды, у шести из них оказался негативный результат.
Все эти обстоятельства свидетельствуют о загрязнении и не подходят под версию умышленного приема», – заявил Рабин.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
это еще надо посмотреть. Я понимаю, что в Китае на кухнях творится много чего, там даже вирусных летучих мышей жрут, но триметазидин в качестве кулинарного ингредиента - это слишком мощно даже для Китая.
Опять предательство?
Какая всё же клоака - эта международная "антидопинговая" система. Неугодных казним, угодных - милуем.
Если бы Банька попытался что-либо предпринять в данном случае, то китайцы - спонсоры плавания, просто ушли бы, а это с финансовой точки зрения для WADA нецелесообразно.
Триметазидин на кухне - чушь собачья. Ресторан отеля - это удобное место, где всех можно собрать в кучу. Очень удобная отмазка.
Я не оправдываю Камилу, китайских пловцов или российских подменщиков проб, но мне видится очевидным, что международную систему допинг-контроля пора серьезно реформировать. А то сейчас с одной стороны имеем неадекватно жесткие методы контроля, с другой - полную их неэффективность и подорванное доверие к честности соревнований.