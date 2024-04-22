Глава WADA о допинге у китайских пловцов: «У нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны»

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен CAS Токио-2020 Оливье Рабин Р-Спорт Витольд Банька Водные виды

Глава WADA объяснил, почему дело китайских пловцов не попало в CAS.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 пловца из Китая попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. 

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

«WADA не считает необходимым отправлять это дело в CAS, мы делали это многократно, но считаем, что не должны делать это все время.

Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», – заявил Витольд Банька.

Старший директор WADA по науке и медицине Оливье Рабин отметил, что обстоятельства свидетельствуют о загрязнении и не подходят под версию умышленного приема.

«В любой похожей ситуации WADA требует информацию через юридический отдел, нас больше всего интересует вещество, как оно было обнаружено – в крови или моче, а также объяснения.

В случае китайских пловцов было обнаружено вещество в концентрации одна миллиардная миллиграмма. Некоторых мы проверили дважды, у шести из них оказался негативный результат.

Все эти обстоятельства свидетельствуют о загрязнении и не подходят под версию умышленного приема», – заявил Рабин.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Хакамото
Зато у них есть доказательства, что Валиеву целенаправленно кормили допингом🤡🤡🤡
Китайцы не меняли версию по несколько раз, как сторона Валиевой, которая ещё и никаких доказательств не предоставила.
+32
-13
+19
Это они Китай так отмазывают, а теперь представьте сколько допинговых дел заметено под ковер например американцев) Яркие примеры - это скандалы с норвежскими кажется юниорами и с испанцами недавно, за которые ничего не последовало
+15
-3
+12
Ответ Lasto
Китайцы не меняли версию по несколько раз, как сторона Валиевой, которая ещё и никаких доказательств не предоставила.
Какие доказательства представила китайская сторона -
это еще надо посмотреть. Я понимаю, что в Китае на кухнях творится много чего, там даже вирусных летучих мышей жрут, но триметазидин в качестве кулинарного ингредиента - это слишком мощно даже для Китая.
+16
-5
+11
Зато у них есть доказательства, что Валиеву целенаправленно кормили допингом🤡🤡🤡
+24
-15
+9
Адвокаты Валиевой учитесь, вот как надо работать. Окружение, вот как надо отмазоваться
+12
-6
+6
Удобно, когда выгодно, нет доказательств, а когда надо, кого то утопить, они, доказательства, быстро находятся. Лицемерие высшего уровня.
+12
-6
+6
Ответ Maturmalai
Какие доказательства представила китайская сторона - это еще надо посмотреть. Я понимаю, что в Китае на кухнях творится много чего, там даже вирусных летучих мышей жрут, но триметазидин в качестве кулинарного ингредиента - это слишком мощно даже для Китая.
Написано же в статье. Одна миллиардная доля, плюс повторные тесты у некоторых дали отрицательный результат. Типичные признаки загрязнения. Тем более наверняка там им показали все документы касательно отеля: кто и когда там останавливался. Все это легко проверяется, в отличие от кухни дедушки, который даже не соизволил помочь в деле.
+5
-1
+4
ВАДА, на эмблему, пора ставить Людвига Аристарховича.
+4
-2
+2
Двадцать три китайца вместе.
+3
-2
+1
Ответ Maturmalai
А доказательства, чтобы оспорить теорию триметазидинового дедушки какие были предъявлены? Я не оправдываю Камилу, китайских пловцов или российских подменщиков проб, но мне видится очевидным, что международную систему допинг-контроля пора серьезно реформировать. А то сейчас с одной стороны имеем неадекватно жесткие методы контроля, с другой - полную их неэффективность и подорванное доверие к честности соревнований.
Да всех всё устраивает. По праву сильного всегда бессильный виноват.
+2
-1
+1
Ответ lus
"Друзьям — всё, врагам — закон". Если бы Банька попытался что-либо предпринять в данном случае, то китайцы - спонсоры плавания, просто ушли бы, а это с финансовой точки зрения для WADA нецелесообразно. Триметазидин на кухне - чушь собачья. Ресторан отеля - это удобное место, где всех можно собрать в кучу. Очень удобная отмазка.
Стоп, китайцы же наши братишки.
Опять предательство?
+2
-2
0
Ответ Westmoreland
Удобно, когда выгодно, нет доказательств, а когда надо, кого то утопить, они, доказательства, быстро находятся. Лицемерие высшего уровня.
Ничего нового
+2
-2
0
потому что об Китай зубы переломают...
0
0
0
а че так можно было?
0
0
0
23 пловца случайно бухнули допинга, бывает ...
+1
-1
0
Настолько нет доказательств приёма допинга китайцами, что ВАДА даже нарушило СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРОТОКОЛ и не обубликовало информацию об обнаруженном допинге официально.
+1
-1
0
Э-э-э, а как же "бремя доказывания лежит на спортсмене"? А как же "баланс вероятности"? А как же "допинг найдет и точка"?
Какая всё же клоака - эта международная "антидопинговая" система. Неугодных казним, угодных - милуем.
+2
-2
0
"Друзьям — всё, врагам — закон".
Если бы Банька попытался что-либо предпринять в данном случае, то китайцы - спонсоры плавания, просто ушли бы, а это с финансовой точки зрения для WADA нецелесообразно.
Триметазидин на кухне - чушь собачья. Ресторан отеля - это удобное место, где всех можно собрать в кучу. Очень удобная отмазка.
+2
-2
0
А доказательства, чтобы оспорить теорию триметазидинового дедушки какие были предъявлены?

Я не оправдываю Камилу, китайских пловцов или российских подменщиков проб, но мне видится очевидным, что международную систему допинг-контроля пора серьезно реформировать. А то сейчас с одной стороны имеем неадекватно жесткие методы контроля, с другой - полную их неэффективность и подорванное доверие к честности соревнований.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий