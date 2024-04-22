Глава WADA о допинге у китайских пловцов: «У нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны»

Глава WADA объяснил, почему дело китайских пловцов не попало в CAS.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 пловца из Китая попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

«WADA не считает необходимым отправлять это дело в CAS, мы делали это многократно, но считаем, что не должны делать это все время.

Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», – заявил Витольд Банька.

Старший директор по науке и медицине Оливье Рабин отметил, что обстоятельства свидетельствуют о загрязнении и не подходят под версию умышленного приема.

«В любой похожей ситуации WADA требует информацию через юридический отдел, нас больше всего интересует вещество, как оно было обнаружено – в крови или моче, а также объяснения.

В случае китайских пловцов было обнаружено вещество в концентрации одна миллиардная миллиграмма. Некоторых мы проверили дважды, у шести из них оказался негативный результат.

Все эти обстоятельства свидетельствуют о загрязнении и не подходят под версию умышленного приема», – заявил Рабин.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!