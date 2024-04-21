Движение Global Athlete о деле китайских пловцов: «Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Почему к этим спортсменам применялись другие стандарты?»

Теги допинг WADA РУСАДА Токио-2020 CHINADA Камила Валиева Global Athlete Водные виды

Движение Global Athlete выступило с заявлением по поводу дела китайских пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. 

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

«WADA скрыло положительные допинг-тесты на триметазидин у двадцати трех китайских спортсменов в начале 2021 года – до того, как начались летние Олимпийские игры в Токио.

WADA не соблюдало собственные правила. У этих спортсменов был положительный результат теста на запрещенное вещество, и, согласно статье 7.4 Всемирного антидопингового кодекса, они должны были быть временно отстранены, а результаты тестов должны были быть обнародованы.

Вместо этого WADA разрешило спортсменам соревноваться, а результаты тестов остались засекреченными. Впоследствии тем же летом несколько спортсменов завоевали медали на Олимпиаде.

Заявления WADA в ответ на эти обвинения вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Почему эти 23 спортсмена не были временно отстранены на время расследования?

WADA утверждает, что не признает вину или халатность в этих случаях. Почему этот вывод освобождает от обязательного публичного раскрытия результатов? 

В организме российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено небольшое количество триметазидина. Как и CHINADA, РУСАДА не обнаружило вины или халатности в этом деле, приняв объяснение Валиевой о том, что ее дедушка принимал лекарство с этим веществом, а она употребила его случайно.

Однако WADА обжаловало решение РУСАДА, в результате чего Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Почему к этим двадцати трем спортсменам применялись другие стандарты? <...>

WADA признает, что не может проводить расследование внутри Китая. Учитывая, что WADА не могло провести независимое расследование, почему оно приняло объяснения CHINADА?

WADA должно публично обнародовать все доказательства в поддержку своего решения закрыть эти дела. Эти доказательства должны быть проверены внешним органом, не связанным с агентством.

Прозрачность укрепляет доверие, а сегодня спортсмены мало доверяют глобальной антидопинговой системе.

Если WADA откажется обнародовать данные, то это событие представляет собой еще один катастрофический провал глобальной антидопинговой системы.  Это подчеркивает необходимость демонтажа структуры WADA, чтобы подготовить почву для полной перестройки.

Двадцать три положительных теста в одном виде спорта и у спортсменов из одной страны прошли без последствий. Это подчеркивает необходимость реконструировать WADA и его руководство – они не смогли соблюдать правила, которые им поручено обеспечивать и защищать. <...> 

Если обвинения верны, то предполагаемые действия WADA нанесли вред отдельным участникам Олимпиады в Токио.

Атлеты с положительным результатом теста ни в коем случае не должны были быть допущены к соревнованиям. Эти спортсмены отобрали медали у своих конкурентов, лишив их места на олимпийском подиуме и спонсорских денег», – говорится в заявлении Global Athlete. 

Глава USADA о допинге у китайских пловцов: «Печально осознавать, что WADA и Китайское антидопинговое агентство скрывали положительные пробы»

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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25 комментариев
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На этот риторический вопрос завсегда есть стандартный ответ: "Это другое".
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-1
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а еще Гэй с двумя залетами и без пожизненной дисквы, и много чего интересного
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0
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Приплыли)
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Просто повар в отеле порошок тмз перепутал с мукой, со всеми бывает..
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Кажется они начинают задавать правильные вопросы
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это еще раз доказывает, что дело Валиевой - политическое.
+9
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Как много вопросов к ВАДА, и как мало вразумительных ответов на них.
Вот как верить в их честность и равное отношение ко всем спортсменам?
Наши конечно тоже наплели глупостей в деле Камилы, но история с 23 китайцами не похожа на случайность...
Похоже, спортивный мир обалдел.
+7
-1
+6
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Только непонятно, к кому этот вопрос, если явно мухлевало как раз китайское агенство антидопинга. Я мало сомневаюсь в том, что в Китае "независимый" антидопинг полностью подчиняется государству, поэтому система явно нуждается в реформировании и подчинении национальных антидопинговых агенств международным институтам.
ВАДА устроило объяснения китайцев)))
+4
0
+4
Просто на кухне мыли посуду раствором триметазетдина. Иначе как объяснить массовое попадание запрещённого препарата в организм китайских спортсменов. Смешно и очень печально одновременно.
+3
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Ответ Железная Леди
если они наелись уже на ОИ, то в тот же день у них только взяли пробы на допинг и вряд ли успели сделать анализы.
В начале 2021 года… - так написано
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Да все что то да принимают
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Начинается китайский триллер ?
Очень бы хотелось.
+1
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Да ладно, фигня какая. Там американский легкоатлет оправдал обнаруженный допинг грязной одеждой. Это новый уровень и доказательство абсолютной беспристрастности WADA.

https://sport-express.ru/doping/reviews/kakim-sposobom-mozhno-zarazitsya-dopingom-incidenty-s-kontaminaciey-zapreschennyh-veschestv-v-sporte-2201471/
+1
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ну что, "словил фашист гранату?"...
+1
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Стенки кастрюли 1960 года выпуска, содержали триметазидин И представьте, все эти годы она молчала пока спортсмены, с неё ели
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Как насчёт доказательств отсутствия вины?
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патаму, это другое
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Это же движение в 2020 году))

Международное спортивное движение Global Athlete, возглавляемое бывшим руководителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) Робом Келером, выступило с критикой Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за слишком мягких санкций в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Решение CAS – это очередной серьезный удар по чистому спорту. CAS ослабил и без того компромиссные санкции в отношении России. CAS доказал, что бесполезен в данных вопросах", – говорится в заявлении Global Athlete.
В организации подчеркнули, что Россия глумится над международной антидопинговой системой и контролирующими соблюдение спортивных правил правовыми институтами.
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Ответ lepestok
ВАДА устроило объяснения китайцев)))
В ВАДА 181 сотрудник работает, если что. Если национальное агенство в зелёном списке(без залётов) - проверки явно формальные. В Китае свыше миллиона профессиональных спортсменов, у ВАДА близко персонала нету для их контроля.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
В ВАДА 181 сотрудник работает, если что. Если национальное агенство в зелёном списке(без залётов) - проверки явно формальные. В Китае свыше миллиона профессиональных спортсменов, у ВАДА близко персонала нету для их контроля.
23 спортсмена китайской сборной, которые претендовали на медали ОИ)))
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Ответ Железная Леди
если они наелись уже на ОИ, то в тот же день у них только взяли пробы на допинг и вряд ли успели сделать анализы.
учитывая, сколько времени заняло расследование дела Валиевой... по китайцам, видно, результат был уже когда по Валиевой "дело" началось...
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