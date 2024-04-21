Движение Global Athlete о деле китайских пловцов: «Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Почему к этим спортсменам применялись другие стандарты?»

Движение Global Athlete выступило с заявлением по поводу дела китайских пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

«WADA скрыло положительные допинг-тесты на триметазидин у двадцати трех китайских спортсменов в начале 2021 года – до того, как начались летние Олимпийские игры в Токио.

WADA не соблюдало собственные правила. У этих спортсменов был положительный результат теста на запрещенное вещество, и, согласно статье 7.4 Всемирного антидопингового кодекса, они должны были быть временно отстранены, а результаты тестов должны были быть обнародованы.

Вместо этого WADA разрешило спортсменам соревноваться, а результаты тестов остались засекреченными. Впоследствии тем же летом несколько спортсменов завоевали медали на Олимпиаде.

Заявления WADA в ответ на эти обвинения вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Почему эти 23 спортсмена не были временно отстранены на время расследования?

WADA утверждает, что не признает вину или халатность в этих случаях. Почему этот вывод освобождает от обязательного публичного раскрытия результатов?

В организме российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено небольшое количество триметазидина. Как и CHINADA, РУСАДА не обнаружило вины или халатности в этом деле, приняв объяснение Валиевой о том, что ее дедушка принимал лекарство с этим веществом, а она употребила его случайно.

Однако WADА обжаловало решение РУСАДА, в результате чего Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Почему к этим двадцати трем спортсменам применялись другие стандарты? <...>

WADA признает, что не может проводить расследование внутри Китая. Учитывая, что WADА не могло провести независимое расследование, почему оно приняло объяснения CHINADА?

WADA должно публично обнародовать все доказательства в поддержку своего решения закрыть эти дела. Эти доказательства должны быть проверены внешним органом, не связанным с агентством.

Прозрачность укрепляет доверие, а сегодня спортсмены мало доверяют глобальной антидопинговой системе.

Если WADA откажется обнародовать данные, то это событие представляет собой еще один катастрофический провал глобальной антидопинговой системы. Это подчеркивает необходимость демонтажа структуры WADA, чтобы подготовить почву для полной перестройки.

Двадцать три положительных теста в одном виде спорта и у спортсменов из одной страны прошли без последствий. Это подчеркивает необходимость реконструировать WADA и его руководство – они не смогли соблюдать правила, которые им поручено обеспечивать и защищать. <...>

Если обвинения верны, то предполагаемые действия WADA нанесли вред отдельным участникам Олимпиады в Токио.

Атлеты с положительным результатом теста ни в коем случае не должны были быть допущены к соревнованиям. Эти спортсмены отобрали медали у своих конкурентов, лишив их места на олимпийском подиуме и спонсорских денег», – говорится в заявлении Global Athlete.

Глава USADA о допинге у китайских пловцов: «Печально осознавать, что WADA и Китайское антидопинговое агентство скрывали положительные пробы»

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!