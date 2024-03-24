На чемпионате мира в Монреале вручат призы за лучшие показательные программы
На чемпионате мира по фигурному катанию вручат призы за лучшие показательные.
По информации Sports, сегодня на показательных выступлениях на чемпионате мира в Монреале Международный союз конькобежцев (ISU) протестирует новый формат награждения.
По итогам показательных определят лучшие номера. Выберут топ-3, призеры получат денежные вознаграждения: 5 тысяч долларов – за первое место, 3 тысячи – за второе и 2 тысячи – за третье.
Голосование проведут среди зрителей, присутствующих на арене. Они смогут по QR-коду пройти на страницу голосования и сделать выбор.
Это тестовый формат, после которого ISU оценит его популярность и востребованность. Если будет положительный отклик, возможно, в будущем к голосованию смогут присоединиться зрители, которые смотрят трансляции онлайн или по телевидению.
Начало показательных выступлений – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
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Они там сами на себя не похожи!!!!!