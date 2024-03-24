На чемпионате мира в Монреале вручат призы за лучшие показательные программы

На чемпионате мира по фигурному катанию вручат призы за лучшие показательные.

По информации Sports, сегодня на показательных выступлениях на чемпионате мира в Монреале Международный союз конькобежцев (ISU) протестирует новый формат награждения.

По итогам показательных определят лучшие номера. Выберут топ-3, призеры получат денежные вознаграждения: 5 тысяч долларов – за первое место, 3 тысячи – за второе и 2 тысячи – за третье.

Голосование проведут среди зрителей, присутствующих на арене. Они смогут по QR-коду пройти на страницу голосования и сделать выбор.

Это тестовый формат, после которого ISU оценит его популярность и востребованность. Если будет положительный отклик, возможно, в будущем к голосованию смогут присоединиться зрители, которые смотрят трансляции онлайн или по телевидению.

Начало показательных выступлений – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Чан, Сакамото, Чок и Бейтс, Стеллато-Дудек и Дешам выступят с показательными номерами