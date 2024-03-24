На чемпионате мира в Монреале вручат призы за лучшие показательные программы

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

На чемпионате мира по фигурному катанию вручат призы за лучшие показательные.

По информации Sports, сегодня на показательных выступлениях на чемпионате мира в Монреале Международный союз конькобежцев (ISU) протестирует новый формат награждения.

По итогам показательных определят лучшие номера. Выберут топ-3, призеры получат денежные вознаграждения: 5 тысяч долларов – за первое место, 3 тысячи – за второе и 2 тысячи – за третье.

Голосование проведут среди зрителей, присутствующих на арене. Они смогут по QR-коду пройти на страницу голосования и сделать выбор.

Это тестовый формат, после которого ISU оценит его популярность и востребованность. Если будет положительный отклик, возможно, в будущем к голосованию смогут присоединиться зрители, которые смотрят трансляции онлайн или по телевидению.

Начало показательных выступлений – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Чан, Сакамото, Чок и Бейтс, Стеллато-Дудек и Дешам выступят с показательными номерами

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо было посадить жюри и вручить приз Элвису Стойко. :)
+12
-2
+10
Закос под Русский вызов ? Закарян наверное подсуетился 😄
+14
-5
+9
Наш пример заразителен.
+11
-3
+8
Киган Мессинг обязательно войдет в тройку призеров.Номер должен быть веселым и ярким.Надеюсь занудливой музыки,пафосных стихов,свечей,тумана и черных одеяний мы не увидим.
+4
-1
+3
Классная идея!
+2
0
+2
Ответ pion
Закос под Русский вызов ? Закарян наверное подсуетился 😄
Закарян ещё три четыре года назад хотел это ввести
+4
-2
+2
Итальянцы со своими роботами победят
Они там сами на себя не похожи!!!!!
+1
0
+1
короче, ISU у нас слязмзили все, что могли))) на экраны выводят фотографии во время проката, показательные - типа Русский вызов, интервью с тренировок. Но пускать нас не хотят))))
+2
-1
+1
Ответ Лия Лия
Закарян ещё три четыре года назад хотел это ввести
Но ввел только сейчас почему-то
+1
0
+1
Ответ Ритт
Надо было посадить жюри и вручить приз Элвису Стойко. :)
Орсеру)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий