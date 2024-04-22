Железняков о деле Валиевой: «Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают, а тут микродоза…»

Алексей Железняков высказался о решении CAS по делу Камилы Валиевой.

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за триметазидин.

«Такие ситуации я переживаю, как личную драму. Я к этому морально готовился и понимал, что ничем хорошим эта история не закончится.

Когда озвучили окончательный вердикт, я выпал в осадок и был в шоке от того, какой он был жестокий.

Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают, а тут микродоза… Это, конечно, была очень нехорошая ситуация», – сказал .

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!