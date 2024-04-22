Железняков о деле Валиевой: «Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают, а тут микродоза…»

Теги сборная России допинг женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Алексей Железняков высказался о решении CAS по делу Камилы Валиевой.

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за триметазидин. 

«Такие ситуации я переживаю, как личную драму. Я к этому морально готовился и понимал, что ничем хорошим эта история не закончится.

Когда озвучили окончательный вердикт, я выпал в осадок и был в шоке от того, какой он был жестокий.

Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают, а тут микродоза… Это, конечно, была очень нехорошая ситуация», – сказал Железняков.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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20 комментариев
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Чуть-чуть не успели вывести, очень-очень обидно
+28
-7
+21
Нет микродоз! Есть допинг и точка!
+21
-7
+14
Да хватит уже про микродозу) Не имеет значения микро или макро. Важен сам факт наличия запрещённого вещества в организме спортсмена) пора бы это усвоить) хотя 4 года, конечно, многовато)
+14
-3
+11
"Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают" --- Расскажи это американскому велосипедисту - он тебе в морду плюнет.
+16
-7
+9
Ответ Aryna Lapko
Да хватит уже про микродозу) Не имеет значения микро или макро. Важен сам факт наличия запрещённого вещества в организме спортсмена) пора бы это усвоить) хотя 4 года, конечно, многовато)
4 года потому что за 2 года не смогли придумать одну версию и её придерживаться. А, наоборот, рассказали, что в ОИ сезон могла есть и пить всё что угодно.
+9
-2
+7
Что-то напомнило начальную школу:"Марья Ивановна, а вот Вовочку вы не ругаете, а нас ругаете за тоже самое!" 😏
+9
-4
+5
Ответ Viks
"Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают" --- Расскажи это американскому велосипедисту - он тебе в морду плюнет.
Чувак! Ты, вообще, о спорте пишешь когда нибудь на спортивном сайте?
+6
-1
+5
Ответ Viks
Велосипедист не спортсмен?
Сынок! Набрать дешёвых плюсов на политике очень легко. Береги честь с молоду! 😁
+6
-1
+5
Микродопингер это прямо как нежный убийца!
+4
0
+4
Ответ Katerina Sunny
4 года потому что за 2 года не смогли придумать одну версию и её придерживаться. А, наоборот, рассказали, что в ОИ сезон могла есть и пить всё что угодно.
Да, адвокаты там, конечно, "неплохо" поработали) но она ведь была защищенным лицом. Не совсем ясно в чем эта защита выражалась если впаяли ей по полной)
+4
0
+4
Ответ Viks
Велосипедист не спортсмен?
Оуууу! Ты даже не понял, о чем я тебе говорю. Глупый вопрос задаешь, потому как ответить нечего. Бгг!
+5
-1
+4
А когда наших ловят то они с президентом рядом сидят
+4
-1
+3
Ответ Viks
"Когда на Западе спортсменов ловят на допинге – их оправдывают" --- Расскажи это американскому велосипедисту - он тебе в морду плюнет.
В Испании 5 лет допинг жрали и ничего. Только директора и уволили. Армстонг всю сознательную спортивную жизнь жрал. И сдали его лет в 40 , когда уже и нафиг не нужен был спорту. Как Фелпс, видите ли у него стресс был. Так что мимо. Я молчу ещё про теннисистку Уильямс, толи баба, толи мужик. Возьми носовой платок.
+9
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+2
Ответ Александр Скворцов
Нет микродоз! Есть допинг и точка!
Ваша..правда!
+2
-1
+1
понимал-то почему?
+1
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Ответ Чебурашка от Гены
Чувак! Ты, вообще, о спорте пишешь когда нибудь на спортивном сайте?
Велосипедист не спортсмен?
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Так Китай стал Западом.
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Ответ Aryna Lapko
Да, адвокаты там, конечно, "неплохо" поработали) но она ведь была защищенным лицом. Не совсем ясно в чем эта защита выражалась если впаяли ей по полной)
Я исхожу из того, что 2 года она никуда не уходила: продолжала тренироваться, соревноваться, зарабатывать в шоу. За 2 года её лишили только наград. Ну и не надо исключать того, что все видели, какая у Валиевой была господдержка все 2 года.
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Ответ Aryna Lapko
Да, адвокаты там, конечно, "неплохо" поработали) но она ведь была защищенным лицом. Не совсем ясно в чем эта защита выражалась если впаяли ей по полной)
А что могут сделать адвокаты, когда до них про дедушку успели заявить? Сроки не поджимали, можно было промолчать, выбрать складную версию и плясать от неё. Но у кого-то сильно язык чесался, а мозг через буй был высосан
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