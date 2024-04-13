Роднина о словах Дюамель про дело Валиевой: «Есть официальные показания, а все остальное – домыслы»
Ирина Роднина оценила слова Меган Дюамель о деле Камилы Валиевой.
«Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла», – заявила Дюамель, рассуждая о допинговом деле российской фигуристки.
«Не знаю, что Дюамель имела в виду. Она обвинила Валиеву в употреблении более 50 препаратов? Не понятно, про что она говорит: проба показала наличие 3 запрещенных препаратов у Валиевой.
Подобные высказывания закончатся, когда про это не будут спрашивать и писать. Есть официальные показания, а все остальное – домыслы. И как раз эти домыслы потом все видят», – сказала Роднина.
Валиевой было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок за два года
2 препарата(гипоксен, л-карнитин) она указывала в допинг протоколе. А вот как они нашли экдистерона, это вопрос? Ведь разрешённые препараты не ищется.
Или " что-то с памятью мой стало" все что было не со мной не помню.