Роднина о словах Дюамель про дело Валиевой: «Есть официальные показания, а все остальное – домыслы»

Ирина Роднина оценила слова Меган Дюамель о деле Камилы Валиевой.

«Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла», – заявила , рассуждая о допинговом деле российской фигуристки.

«Не знаю, что Дюамель имела в виду. Она обвинила Валиеву в употреблении более 50 препаратов? Не понятно, про что она говорит: проба показала наличие 3 запрещенных препаратов у Валиевой.

Подобные высказывания закончатся, когда про это не будут спрашивать и писать. Есть официальные показания, а все остальное – домыслы. И как раз эти домыслы потом все видят», – сказала .

Валиевой было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок за два года