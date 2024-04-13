Роднина о словах Дюамель про дело Валиевой: «Есть официальные показания, а все остальное – домыслы»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина Меган Дюамель женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина оценила слова Меган Дюамель о деле Камилы Валиевой.

«Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла», – заявила Дюамель, рассуждая о допинговом деле российской фигуристки.

«Не знаю, что Дюамель имела в виду. Она обвинила Валиеву в употреблении более 50 препаратов? Не понятно, про что она говорит: проба показала наличие 3 запрещенных препаратов у Валиевой.

Подобные высказывания закончатся, когда про это не будут спрашивать и писать. Есть официальные показания, а все остальное – домыслы. И как раз эти домыслы потом все видят», – сказала Роднина.

Валиевой было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок за два года

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10 комментариев
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А что Валиеву обвинять? Если тренер и врач говорят что так надо, а родители согласны, что ей остаётся делать? Виновато её окружение однозначно.
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"Она обвинила Валиеву в употреблении более 50 препаратов? Не понятно, про что она говорит: проба показала наличие 3 запрещенных препаратов у Валиевой." --- Роднина не в курсе ВООБЩЕ!
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Про какие три препарата говорит Роднина? Был один. Сама не знает официальную, точную информацию, а что-то говорит
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ну если только - 3 запрещённых для приёма лицам до 18... может это она имела ввиду?...
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Не 3, а 1 запрещенная вещества-триметазидин
2 препарата(гипоксен, л-карнитин) она указывала в допинг протоколе. А вот как они нашли экдистерона, это вопрос? Ведь разрешённые препараты не ищется.
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Может вспомнит ИР, как говорила " жрать не надо".
Или " что-то с памятью мой стало" все что было не со мной не помню.
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Всё верно - у Валиевой было обнаружено 3 запрещённых и 50 разрешённых препаратов.
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