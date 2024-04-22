Леонтьева о дуэте с Горелкиным: «Мы никогда не были парой в жизни, но можем друг друга ревновать. Это просто такой, наверное, партнерский интерес»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Алина Загитова Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Фигуристка Софья Леонтьева объяснила, почему считает себя ревнивой партнершей.

Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным. В минувшем сезоне они стали пятыми на чемпионате России и четвертыми на Спартакиаде.

– Ты говорила, что ты ревнивая партнерша.

– О да.

– В чем это выражается?

– Ой, это так сложно объяснить. Во-первых, сразу скажу, если кто не знает, мы с Даней не пара в жизни. И никогда не были парой. Но, как и я, так и он, мы как бы друг друга можем ревновать. Допустим, на соревнованиях.

По крайней мере, так было раньше, в этом сезоне уже было спокойнее. Допустим, к Дане подошла девушка, начинает с ним как-то общаться. И я у него позже спрашиваю: «А зачем к тебе там подходили? Что хотела?» И так далее.

– А эта девушка была Алиной Загитовой, которая снимает влог.

– Ха-ха! Подумаю: «Зачем ты подошла к нему?» Есть такое, да. Это просто такой, наверное, партнерский интерес, партнерская ревность, которая присутствует и у меня, и у него.

– Даня сказал, что, если бы у вас были романтические отношения, это бы вам мешало.

– Да, я согласна с ним. Это бы мешало. Нам было бы реально тяжело. Проводить больше времени друг с другом, чем мы проводим сейчас, мы, наверное, просто не сможем. Это очень сложно. Как бы мы ни любили друг друга, это было бы очень сложно, – сказала Леонтьева.

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5 комментариев
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Все понятно, через полгода узнаем, что встречаются
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Да-да-да, брат и сестра...😁
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Я думаю, что просто всему свое время 👀
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Леонтьева огонь девушка
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