Горелкин о дуэте с Леонтьевой: «У нас обоих есть понимание, что романтические отношения создадут еще больше проблем»

Даниил Горелкин рассказал о взаимоотношениях с партнершей – Софьей Леонтьевой.

Дуэт выступает в танцах на льду.

– В чем сильные стороны , как партнерши?

– Как и любая девушка, она очень хорошо разбирается в мелочах. Она прорабатывает каждую деталь, например, взмах руки. Все проходим по маленьким шагам, чтобы все довести до идеала. Я иногда смотрю более глобально, а она – более детально.

Благодаря этому мы очень хорошо друг с другом складываемся. Также отмечу ее терпение. В жизни и в работе я – два разных человека. В работе я более импульсивен и агрессивен, хочу все и сразу, потому что у нас дедлайн поджимает.

Она это тоже понимает. Принимает некую мою импульсивность, резкость, агрессию на ситуацию. Мы иногда меняемся, она может психовать, а я ее успокаивать. Всегда друг другу готовы помочь.

Она – тот человек, который принял меня всего, ей пришлось. Мы всегда можем все обсудить и пойти на компромисс.

– Благодаря Соне ты заинтересовался психологией, был какой-то один случай или история?

– Когда мы только начали кататься, я много думал, как улучшить наши отношения и развить их. Мы не должны быть просто спортсменами, нужен коннект. Иногда девушку очень сложно понять. Для нее тоже мои какие-то слова звучат странно.

Это работа обеих сторон. Тогда я самостоятельно пытался объяснять ее поступки. Я начал по частям искать, почему она делает и говорит так, искать подход. Есть потрясающая вещь – принятие.

Если тебя что-то не устраивает, можно найти компромисс. Можно просто понять друг друга и сохранить отношения. Такое ощущение, что я сейчас рассказываю про свою жену, ха-ха.

– Как в таком формате избежать романтических отношений?

– У нас обоих есть понимание, что романтические отношения создадут еще больше проблем.

– Я читал, что вы стараетесь свободное время проводить не вместе.

– Мы все люди, устаем друг от друга. Мы с утра до вечера вместе, надо созвониться, что-то обсудить, куда-то съездить. Это наша работа, без этого никуда.

Если мы не будем как-то отдыхать друг от друга, делать вид, что этого человека нет на эти два дня, то невозможно восстановиться и дальше работать, – сказал Горелкин.