Александр Энберт: «Бойкова и Козловский получат прекрасные баллы за четверной выброс и будут иметь конкурентное преимущество»

считает, что четверной выброс может стать для Бойковой и Козловского конкурентным преимуществом.

«Настолько Александра Бойкова с Дмитрием Козловским сейчас хорошо делают четверной выброс, что, мне кажется, сделать четверной на плюсы для них в будущем сезоне будет чем-то реальным и возможным. Думаю, что мы это даже увидим.

Они получат прекрасные баллы за свой четверной и будут иметь конкурентное преимущество», — заявил Энберт.