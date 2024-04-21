Александр Энберт: «Бойкова и Козловский получат прекрасные баллы за четверной выброс и будут иметь конкурентное преимущество»
Александр Энберт считает, что четверной выброс может стать для Бойковой и Козловского конкурентным преимуществом.
«Настолько Александра Бойкова с Дмитрием Козловским сейчас хорошо делают четверной выброс, что, мне кажется, сделать четверной на плюсы для них в будущем сезоне будет чем-то реальным и возможным. Думаю, что мы это даже увидим.
Они получат прекрасные баллы за свой четверной и будут иметь конкурентное преимущество», — заявил Энберт.
На шоу и тренировках пара его нарабатывает, как без этого выполнить выброс на соревнованиях?
БК прекрасны, пока не хватает стабильности, но я почти уверена (во всяком случае очень надеюсь), что в следующем сезоне они реализуют свои планы.
Представляете сколько в них вложено труда.
Но стОит лишь смазать выезд там и недокрутить тут, золото уже уплыло.
БК словно считают, что квадрвыброс - панацея.