Александр Энберт: «Бойкова и Козловский получат прекрасные баллы за четверной выброс и будут иметь конкурентное преимущество»

Теги сборная России Александр Энберт пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ТАСС Фигурное катание

Александр Энберт считает, что четверной выброс может стать для Бойковой и Козловского конкурентным преимуществом.

«Настолько Александра Бойкова с Дмитрием Козловским сейчас хорошо делают четверной выброс, что, мне кажется, сделать четверной на плюсы для них в будущем сезоне будет чем-то реальным и возможным. Думаю, что мы это даже увидим.

Они получат прекрасные баллы за свой четверной и будут иметь конкурентное преимущество», — заявил Энберт. 

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30 комментариев
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Ключевое слово если. Так много можно наговорить, а если Диикиджи прыгнет четверной Аксель на офиц. соревн, а если Гуменник прыгнет пятерной, а если бы..... да кабы..
+33
-6
+27
При удачном исполнении четверного выброса и всей программы, безусловно.
+27
-6
+21
Я больше жду их новые программы, для меня сила этой пары в балансе красоты, программы, и техники. Но если стабилизируют и вставят в программу 4 выброс, это, конечно, будет огонь. Большого преимущества в баллах он, к сожалению, не даст, но при чистом исполнении добавит еще и эффектности.
+24
-7
+17
Нужно ещё и всю остальную программу откатать чисто. А в программе квадовыброс это большая лотерея.
+18
-2
+16
Но для этого надо катать остальную программу чисто
+18
-3
+15
Чтобы иметь преимущество, нужно сделать на соревнованиях в программе, а не на шоу отдельно выброс.
+21
-7
+14
Пока что элемент был показан только в шоу, а не в рамках соревновательной программы. Получится ли он в программе - вопрос. И не повлияет ли это на другие элементы. А то нередки случаи, когда спортсмены делают что-то очень сложное, тратят на это много сил, а потом начинают "валить" простые элементы. У Самарина, например, часто так было.
+15
-2
+13
А, если получится сделать четверной выброс не на плюсы, а на задницу (что является чем-то более реальным и возможным), то Мишина с Галлямовым будут иметь распрекрасное преимущество!
+17
-6
+11
Их 4-ные выбросы восхитительно исполнены, но не в программе, так что поживем - увидим, прекрасные МиГи тоже не дремлют) Интрига у пар сохраняется и в следующем сезоне, а это здорово!
+13
-2
+11
Сначала его нужно исполнить не отдельным элементом на шоу, а в соревновательной программе и не завалить все остальное, так что, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
+10
-1
+9
Ещё надо, делать в программе, и чтобы другие элементы не посыпались.
+11
-2
+9
Ответ Katerina Sunny
Чтобы иметь преимущество, нужно сделать на соревнованиях в программе, а не на шоу отдельно выброс.
Безусловно так.
На шоу и тренировках пара его нарабатывает, как без этого выполнить выброс на соревнованиях?
БК прекрасны, пока не хватает стабильности, но я почти уверена (во всяком случае очень надеюсь), что в следующем сезоне они реализуют свои планы.
+14
-6
+8
Ну исполнить четверной выброс как отдельный элемент, не в программе, в расслабленной атмосфере, а не на старте, все таки не одно и тоже, надо это понимать и трезво оценивать свои возможности! А так конечно, было бы здорово, если бы этот элемент стал получаться и на соревнованиях!
+9
-1
+8
Если при этом накосячат на прыжках, то не получат преимущество.
+15
-7
+8
Новый сезон будет несомненно интересным! Насколько я поняла, программы этого сезона были от прошлого штаба, посмотрим что поставят ребятам в этом году!
+10
-2
+8
Известно, что эту пару тренируют 9 тренеров : Тутберидзе, Дудаков, Глейхенгаузер, Тихонов, Траньков, Слюсаренко, Закроев, Плишкин, Болотин.
Представляете сколько в них вложено труда.
+12
-6
+6
Ответ Железная Леди
Известно, что эту пару тренируют 9 тренеров : Тутберидзе, Дудаков, Глейхенгаузер, Тихонов, Траньков, Слюсаренко, Закроев, Плишкин, Болотин. Представляете сколько в них вложено труда.
И школа Москвиной ,надеюсь не забыта.
+4
-1
+3
ИМХО, идут путем Трусовой. Та тоже жила мечтой приземлить 5 квадов, и это было равно победе для нее.
Но стОит лишь смазать выезд там и недокрутить тут, золото уже уплыло.

БК словно считают, что квадрвыброс - панацея.
+11
-8
+3
В теории - да, при условии чистого, качественного исполнения программы с четверным выбросом баллы будут шикарными. На практике - поживем - увидим.
+3
-1
+2
Не квадом-выбросом единым можно победить своих всегдашних конкурентов, а еще и чистыми прокатами обеих программ. А стабильность, к сожалению, не является козырем пары БК. Будем надеяться, что в новом ТШ Саша с Димой ее, наконец, обретут.
+2
0
+2
Ответ ВИван
Их 4-ные выбросы восхитительно исполнены, но не в программе, так что поживем - увидим, прекрасные МиГи тоже не дремлют) Интрига у пар сохраняется и в следующем сезоне, а это здорово!
Ещё молодые пары уже наступают на пятки)
+3
-1
+2
Ответ Gemma157
Ну а в КиКе будут сидеть только первые 3 фамилии и все сливки снимать будут только они. Остальным и "спасибо" в интервью не достанется..
Ну вообще - то,когда выступали ТМ, Этери в кике не сидела,парники сидели
+3
-2
+1
Очень люблю эту пару, смотрю только их, в основном. Но беда с нервами, а значит со стабильностью. В этом сезоне явные косяки были, в отличие от предыдущего. Понимаю, почему БК перешли. Но очень большие вопросы к новому тренерскому штабу: шлифуют парные элементы, но пошли ошибки на прыжках, причем даже"младших", каскады в целом хуже, прям косяки ТМ очень напоминают. Все же это как минимум, странно, ведь не было у БК тагоко и они опытная пара. Да, и выпады Транькова плюс необъективное комментирование косвенно всегда будет отражаться негативно на паре.
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