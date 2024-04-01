Алексей Тихонов: «У Бойковой и Козловского сезон сложился непростой. Нужно поверить в своих новых наставников, нужно время на это»

Тренер Алексей Тихонов подвел итоги сезона для Бойковой и Козловского.

«У ребят такой сезон сложился непростой – переход в новую группу, другой подход к тренировкам, другой объем работы, к которому нужно привыкнуть, нужно поверить в своих новых наставников, которые дают тебе план действий и работы, нужно время на это.

Я считаю, что Саша с Димой в финале Гран-при России в Магнитогорске наконец сделали произвольную программу, которую мы бы хотели видеть, это было катание очень стремительное и летящее, реберное, с прекрасно выполненными сложнейшими элементами, очень напористое.

Этери Георгиевна (Тутберидзе) уделяет очень много внимания именно катанию и эмоциональной составляющей, у ребят есть огромные плюсы – мощь, скорость, невероятный напор, они завораживают всем этим, исполняют элементы на какой-то невероятной скорости, если Александра Бойкова делает выбросы, она выезжает с такой же скоростью, как и на входе, – это большое мастерство, которое им присуще.

Есть еще много над чем работать, хочется танцевальных ребер, из танцев на льду что-то взять, приобщить, это очень непросто сделать в парном катании, потому что другие стоят задачи – по поддержкам, подкрутам и выбросам. Они много работают над скольжением, и если они смогут это добавить, то будет просто замечательно, они уже будут готовы побеждать не только в России, но и на любых других турнирах. К этому стремится тренерский штаб».

Было волнение на стартах, ребята перешли в другую тренерскую группу. Конечно, они хотят проявить себя максимально, доля ответственности и напряжения увеличивается кратно. Низкий поклон Тамаре Николаевне Москвиной, которая долгое время их вела, мы продолжаем общаться, встречаясь на соревнованиях, она говорит: «Вот теперь ты понимаешь?», я говорю «Да», но не в той мере, в которой Тамара Николаевна. Теперь я понимаю, какой объем работы, какая ответственность была возложена на Москвину, а теперь на другую тренерскую группу.

В этом плане ребятам хотелось сделать это быстрее, нужно правильно, быстрее не нужно, в идеале побыстрее хотелось бы, но нужно дойти самим, осознать, что от тебя хотят и почувствовать, что это работает, а это будет работать, потому что они трудятся очень хорошо. В Центре Этери Тутберидзе все трудятся очень хорошо, потому что по-другому здесь не работает», – сказал Тихонов.