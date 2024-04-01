Алексей Тихонов: «У Бойковой и Козловского сезон сложился непростой. Нужно поверить в своих новых наставников, нужно время на это»

Теги Алексей Тихонов сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский ТАСС Фигурное катание

Тренер Алексей Тихонов подвел итоги сезона для Бойковой и Козловского.

«У ребят такой сезон сложился непростой – переход в новую группу, другой подход к тренировкам, другой объем работы, к которому нужно привыкнуть, нужно поверить в своих новых наставников, которые дают тебе план действий и работы, нужно время на это.

Я считаю, что Саша с Димой в финале Гран-при России в Магнитогорске наконец сделали произвольную программу, которую мы бы хотели видеть, это было катание очень стремительное и летящее, реберное, с прекрасно выполненными сложнейшими элементами, очень напористое.

Этери Георгиевна (Тутберидзе) уделяет очень много внимания именно катанию и эмоциональной составляющей, у ребят есть огромные плюсы – мощь, скорость, невероятный напор, они завораживают всем этим, исполняют элементы на какой-то невероятной скорости, если Александра Бойкова делает выбросы, она выезжает с такой же скоростью, как и на входе, – это большое мастерство, которое им присуще.

Есть еще много над чем работать, хочется танцевальных ребер, из танцев на льду что-то взять, приобщить, это очень непросто сделать в парном катании, потому что другие стоят задачи – по поддержкам, подкрутам и выбросам. Они много работают над скольжением, и если они смогут это добавить, то будет просто замечательно, они уже будут готовы побеждать не только в России, но и на любых других турнирах. К этому стремится тренерский штаб».

Было волнение на стартах, ребята перешли в другую тренерскую группу. Конечно, они хотят проявить себя максимально, доля ответственности и напряжения увеличивается кратно. Низкий поклон Тамаре Николаевне Москвиной, которая долгое время их вела, мы продолжаем общаться, встречаясь на соревнованиях, она говорит: «Вот теперь ты понимаешь?», я говорю «Да», но не в той мере, в которой Тамара Николаевна. Теперь я понимаю, какой объем работы, какая ответственность была возложена на Москвину, а теперь на другую тренерскую группу.

В этом плане ребятам хотелось сделать это быстрее, нужно правильно, быстрее не нужно, в идеале побыстрее хотелось бы, но нужно дойти самим, осознать, что от тебя хотят и почувствовать, что это работает, а это будет работать, потому что они трудятся очень хорошо. В Центре Этери Тутберидзе все трудятся очень хорошо, потому что по-другому здесь не работает», – сказал Тихонов. 

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20 комментариев
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Помимо смены тренеров, Саше с Димой мешает ещё и работа над новыми элементами, в частности, над четверным выбросом. Стабильность от этого не может не страдать. Уважаю Сашу за её смелость, хотя к четверным выбросам отношусь скорее негативно. На мой взгляд, это последний элемент, который нужно осваивать. Гораздо продуктивнее усложнять парные прыжки и каскады, потом - четверную подкрутку, которая более безопасна, и уже в последнюю очередь выброс.
В любом случае, ребятам удачи. Они выбрали далеко не самый простой путь в фигурном катании и не побоялись пойти на радикальные шаги в своём развитии
+34
-9
+25
Уважаю Тихонова. Хорошо сказал " Нужно правильно, быстрее не нужно". И поклон Масквиной не забыл сделать. Молодец.
+25
-7
+18
Ответ Тайга86
От них никто и не ждал в этом сезоне каких-то небывалых высот. Никому еще так не фартило при переходах из штаба в штаб, ясное дело что некоторый спад, основанный больше на психологии, непременно произойдет в той или иной степени. Тем не менее, Саша с Димой провели нормальный рабочий сезон, без каких-либо особых колебаний. Очень ожидаемы в следующем сезоне конечно же. С новыми программами, костюмами и отличным настроением.
Почему никому? МГ перешли к Москвиной и выиграли ЧМ.
+18
-6
+12
От них никто и не ждал в этом сезоне каких-то небывалых высот. Никому еще так не фартило при переходах из штаба в штаб, ясное дело что некоторый спад, основанный больше на психологии, непременно произойдет в той или иной степени. Тем не менее, Саша с Димой провели нормальный рабочий сезон, без каких-либо особых колебаний. Очень ожидаемы в следующем сезоне конечно же. С новыми программами, костюмами и отличным настроением.
+21
-9
+12
Ответ Elena Savanuk
Первый блин (сезон в новом ТШ ) получился у данной пары немного скомканным. Пусть следующий будет более успешным !
А я бы даже и не сказала, что "блин комом". Нормальный рабочий сезон,--с учётом всех обстоятельств: переезд в другой город, перемена тренеров, новый режим тренировок, переезд в новый дворец со всей группой, старые программы, которые пришлось править на ходу,... Всё нормально! При всём этом всё равно продвигаются вперёд, прогрессируют в технике,--это всегда приносит свои плоды
+18
-6
+12
Ответ Yulia Ivanova
Кто-то этот лутц прыгает через раз, и еще через раз с недокрутом. Так что, считай, и не прыгает.
Я в курсе, кэп. Только Тихонов, комментируя разминку, поведал на всю страну, что у МГ база невысокая, мол, у людей (ХК) лутц имеется, а те, бедненькие, с сальховом. Это был один из эпических моментов, когда он, как бы ненароком макал МГ. Было много возмущений по этому поводу.
+13
-6
+7
очень хороший сезон. остались в топе. держат свой уровень. выходят на ультра. отличное начало в новом штабе.
+15
-9
+6
Гхм, странная формулировка , если перешли - то уже поверили, разве нет?
Или в процессе таки сомнения появились?
+12
-6
+6
Первый блин (сезон в новом ТШ ) получился у данной пары немного скомканным. Пусть следующий будет более успешным !
+12
-6
+6
Ответ Маргарита В Сафронова
очень хороший сезон. остались в топе. держат свой уровень. выходят на ультра. отличное начало в новом штабе.
И ребята как будто ожили, повеселели как-то. Приятно стало на них смотреть. И никаких формальных постов в соцсетях на культурные темы))). Становятся сами собой, а не несут какой-то надуманный имидж "представителей культурной столицы"
+15
-10
+5
Ответ Gau
А потом Тихонов рассказал, как кто-то прыгает лутц, прыжок намного дороже сальхова, который в активе у БК)
Кто-то этот лутц прыгает через раз, и еще через раз с недокрутом. Так что, считай, и не прыгает.
+7
-2
+5
БК есть над чем работать, усложняться, проанализировать неудачи прошедшего сезона и в подготовке к новому сезону всё это учитывать. Наработки и сотрудничество с новым ТШ скажутся в будущем и возможно уже в предстоящем сезоне.
+3
-1
+2
А потом Тихонов рассказал, как кто-то прыгает лутц, прыжок намного дороже сальхова, который в активе у БК)
+9
-7
+2
Ответ Elena Savanuk
Да, все идет по плану, но необходимо еще некоторое время, чтобы пообвыкнуть в новой обстановке, а к следующему сезону уже окончательно освоятся , и все наработанное на тренировках, заиграет нужными красками в новых программах.
Конечно. Они всего месяцев 8 работают в новых условиях. И до начала следующего сезона--ещё полгода. Всё утрясётся к сентябрю-октябрю
+2
0
+2
Вот почему я люблю Тихонова. Он всегда говорит правильные вещи.
+3
-2
+1
Ответ Vendetta4111323
Гхм, странная формулировка , если перешли - то уже поверили, разве нет? Или в процессе таки сомнения появились?
Тоже так подумала. Звучит, как будто их туда по распределению насильно отправили.
+2
-1
+1
Ответ Алёна Вода
А я бы даже и не сказала, что "блин комом". Нормальный рабочий сезон,--с учётом всех обстоятельств: переезд в другой город, перемена тренеров, новый режим тренировок, переезд в новый дворец со всей группой, старые программы, которые пришлось править на ходу,... Всё нормально! При всём этом всё равно продвигаются вперёд, прогрессируют в технике,--это всегда приносит свои плоды
Да, все идет по плану, но необходимо еще некоторое время, чтобы пообвыкнуть в новой обстановке, а к следующему сезону уже окончательно освоятся , и все наработанное на тренировках, заиграет нужными красками в новых программах.
+2
-2
0
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