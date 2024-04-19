Адам Сяо Хим Фа: «Моя цель – исполнять все четверные прыжки. Конечно, будем работать над четверным акселем»

Адам Сяо Хим Фа рассказал, что планирует тренировать четверной аксель.

«Я все еще хочу улучшить свои прыжки технически. Моя цель – исполнять все четверные. Может быть, не стоит вставлять их все в программы прямо сейчас – для этого немного рано. Нужно понять, какие прыжки я хочу включить в свои программы.

Но я хочу приземлить все квады, даже если это будет только на тренировках. На самом деле я прыгаю четверной риттбергер, но не очень стабильно. И, конечно, мы будем работать над четверным акселем.

С Ильей Малининым у нас хорошая дружба. Кататься с ним весело, он отличный фигурист. Было интересно посмотреть, как он тренируется, это очень мотивировало. Я рад, что Илья выиграл чемпионат мира, его выступление было таким впечатляющим», – сказал двукратный чемпион Европы.