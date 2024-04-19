Адам Сяо Хим Фа: «Моя цель – исполнять все четверные прыжки. Конечно, будем работать над четверным акселем»

Теги сборная Франции сборная США мужское катание Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Фигурное катание

Адам Сяо Хим Фа рассказал, что планирует тренировать четверной аксель.

«Я все еще хочу улучшить свои прыжки технически. Моя цель – исполнять все четверные. Может быть, не стоит вставлять их все в программы прямо сейчас – для этого немного рано. Нужно понять, какие прыжки я хочу включить в свои программы.

Но я хочу приземлить все квады, даже если это будет только на тренировках. На самом деле я прыгаю четверной риттбергер, но не очень стабильно. И, конечно, мы будем работать над четверным акселем.

С Ильей Малининым у нас хорошая дружба. Кататься с ним весело, он отличный фигурист. Было интересно посмотреть, как он тренируется, это очень мотивировало. Я рад, что Илья выиграл чемпионат мира, его выступление было таким впечатляющим», – сказал двукратный чемпион Европы. 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Правильно Адам, чтобы стимулировать движение спорта вперед надо повышать стоимость прыжков ульта си.
Адаму удачи
+6
-1
+5
Ответ Бу!
Все спортсмены хотят прыгать, прыгать сложные прыжки, а ису все "бээээ-мэээ", рукомахи, броводрыги
Так же проще мухлевать) Прыжки имеют реальные баллы, опять же недокруты видны. А рукомахи и броводрыги будут оценивать по принципу «я так вижу»))) Поле для шулерства непаханное))
+9
-7
+2
Ответ Блинчик
Лучше бы поработал в кулуарах. Больше пользы было бы.
Если бы он не работал в кулуарах в ПП на чемпионате мира ему было бы проблематично попасть
+3
-1
+2
Лучше бы поработал в кулуарах. Больше пользы было бы.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий