Судья Принс: «В прокате Сяо Хим Фа сальто смотрится органично. Если это вызывает такой восторг у зрителей, зачем нам этому препятствовать?»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU сборная Франции сборная США судьи мужское катание Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Йерун Принс Фигурное катание

Судья Йерун Принс высказался о том, что сальто могут разрешить в фигурном катании.

– Мы с вами разговариваем после мужского финала в Монреале. Как вам результат?

– Я понимал, что Илья Малинин, вероятнее всего, выиграет, но не представлял, что таким легендарным образом. Это невероятный прокат. Да, ему по-прежнему надо поработать над некоторыми аспектами катания, но с технической точки зрения это было очень сильно. Кстати, Илью и в компонентах неплохо оценили, скажем честно. Но он показал безупречное катание – а это всегда отражается и на второй оценке.

– Выходить кататься последним, как пришлось Малинину, – дополнительный прессинг?

– Все зависит от фигуриста. Некоторых это выбивает из колеи, а некоторым нравится знать, как откатали соперники, чтобы иметь возможность скорректировать свой контент. Когда Адам Сяо Хим Фа под конец произвольной программы вдруг сделал сальто, я был в шоке: нееет, это же будет стоить ему медали!

– Так, может, разрешить уже это сальто?

– Думаю, это скоро произойдет.

– А почему этот элемент вообще запрещен? 

– Потому что это считалось опасным акробатическим трюком. Но если посмотреть на хореодорожку Адама, то будет понятно, что сальто может считаться ее составной частью, в его прокате сальто смотрится органично. Если это вызывает такой восторг у зрителей, то зачем нам этому препятствовать?

Это очень старое правило, еще с тех времен, когда фигуристы катали обязательные фигуры. Но с тех пор наш вид спорта проделал огромный путь, как можно сравнивать те времена и сегодня? – сказал Принс.

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1 комментарий
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Разрешат. Ровно до первого неудачного исполнения.
Люди не думают, что ошибка при исполнении прыжка чревата травмой, а ошибка при исполнении сальто чревата смертью.
Пытаться будут не только те, кто хорошо прыгает. Да и цена ошибки слишком высока.
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