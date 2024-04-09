Судья Принс: «В прокате Сяо Хим Фа сальто смотрится органично. Если это вызывает такой восторг у зрителей, зачем нам этому препятствовать?»

Судья Йерун Принс высказался о том, что сальто могут разрешить в фигурном катании.

– Мы с вами разговариваем после мужского финала в Монреале. Как вам результат?

– Я понимал, что , вероятнее всего, выиграет, но не представлял, что таким легендарным образом. Это невероятный прокат. Да, ему по-прежнему надо поработать над некоторыми аспектами катания, но с технической точки зрения это было очень сильно. Кстати, Илью и в компонентах неплохо оценили, скажем честно. Но он показал безупречное катание – а это всегда отражается и на второй оценке.

– Выходить кататься последним, как пришлось Малинину, – дополнительный прессинг?

– Все зависит от фигуриста. Некоторых это выбивает из колеи, а некоторым нравится знать, как откатали соперники, чтобы иметь возможность скорректировать свой контент. Когда Адам Сяо Хим Фа под конец произвольной программы вдруг сделал сальто, я был в шоке: нееет, это же будет стоить ему медали!

– Так, может, разрешить уже это сальто?

– Думаю, это скоро произойдет.

– А почему этот элемент вообще запрещен?

– Потому что это считалось опасным акробатическим трюком. Но если посмотреть на хореодорожку Адама, то будет понятно, что сальто может считаться ее составной частью, в его прокате сальто смотрится органично. Если это вызывает такой восторг у зрителей, то зачем нам этому препятствовать?

Это очень старое правило, еще с тех времен, когда фигуристы катали обязательные фигуры. Но с тех пор наш вид спорта проделал огромный путь, как можно сравнивать те времена и сегодня? – сказал Принс.

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