Илья Авербух: «Жаль, что Коляда принял решение уехать тренировать в Китай, ведь мог бы еще прекрасно кататься»

Илья Авербух выразил сожаление из-за отъезда Михаила Коляды в Китай.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Мне будет интересно понаблюдать за этим опытом Михаила. Думаю, это точно будет интересно. Мне, как человеку, который последние годы очень плотно работал с Мишей, жаль, что он сейчас принял решение уехать в Китай тренировать, ведь мог бы еще прекрасно кататься. Он божественно катается! И волшебно принимается зрителями.

Но, конечно, это более фундаментально. Давайте пожелаем ему удачи! В любом случае он наберется опыта. Он все знает о тренерской профессии. Уверен, что и дома все двери ему открыты», – сказал хореограф Авербух.