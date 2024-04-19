Илья Авербух: «Жаль, что Коляда принял решение уехать тренировать в Китай, ведь мог бы еще прекрасно кататься»
Илья Авербух выразил сожаление из-за отъезда Михаила Коляды в Китай.
Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине.
«Мне будет интересно понаблюдать за этим опытом Михаила. Думаю, это точно будет интересно. Мне, как человеку, который последние годы очень плотно работал с Мишей, жаль, что он сейчас принял решение уехать в Китай тренировать, ведь мог бы еще прекрасно кататься. Он божественно катается! И волшебно принимается зрителями.
Но, конечно, это более фундаментально. Давайте пожелаем ему удачи! В любом случае он наберется опыта. Он все знает о тренерской профессии. Уверен, что и дома все двери ему открыты», – сказал хореограф Авербух.
Хотя, безусловно, все поклонники Михаила всегда рады видеть его на льду
Миша только пару дней назад выкладывал прыжки: не прыгает - летает, словно ему это вообще никаких усилий не стоит.
С одной стороны радостно, что ценят его в мире и за рубеж пригласили работать. Но грустно от того, что мы не увидим его выступлений на льду. Ладно, если всё обойдется двумя месяцами. Но Авер так говорит, "принял решение уехать". что кажется, что это навсегда... Навсегда не хочу Мишу отдавать.
Не верю, что такого катальщика и любимца публики не звали в шоу. Уверена, что приглашали. Скорее сам отказывается по каким-то причинам. Может не хочет жить в разъездах...
Куда ему ещё кататься!
Если он захочет быть тренером, то это здорово👍