Илья Авербух: «Жаль, что Коляда принял решение уехать тренировать в Китай, ведь мог бы еще прекрасно кататься»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Илья Авербух выразил сожаление из-за отъезда Михаила Коляды в Китай.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Мне будет интересно понаблюдать за этим опытом Михаила. Думаю, это точно будет интересно. Мне, как человеку, который последние годы очень плотно работал с Мишей, жаль, что он сейчас принял решение уехать в Китай тренировать, ведь мог бы еще прекрасно кататься. Он божественно катается! И волшебно принимается зрителями.

Но, конечно, это более фундаментально. Давайте пожелаем ему удачи! В любом случае он наберется опыта. Он все знает о тренерской профессии. Уверен, что и дома все двери ему открыты», – сказал хореограф Авербух.

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36 комментариев
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Какие глобальные выводы у Авербуха из-за сборов Миши в Китае. Ну не заработает летом Авербух на Коляде, ничего страшного.
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А зачем, на международку через голову брали молодых. Сейчас вообще дома сидим и возраст всё же. Хорошее предложение, правильно согласился.
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Этого и следовало ожидать , китайцы не дураки...выбирают лучшее! А у на как всегда : " Что имеем не храним- потерявши, плачем"!? Удачи Мише в новом для него деле и благодарных учеников, которым очень повезет работать с таким шикарным фигуристом- профессионалом!
+12
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Ну на соревнованиях Миша сейчас вряд ли бы смог тягаться с молодыми и дерзкими квадистами нашими, да и сколько можно уже? 29 лет человеку, организм не железный, международная карьера у него была вполне себе славная, шумел, квоты добывал. Пускай уже ищет себя и в других направлениях, не всё же по шоу колесить.
Хотя, безусловно, все поклонники Михаила всегда рады видеть его на льду
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Главное, что Миша не жалеет, что принял подобное предложение и будет работать вместе с супругой. Надо уже думать о будущем и определяться с выбором профессии. Заодно и блогером будет из Китая, делясь своими впечатлениями о стране, людях и работе.
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+7
Ответ метель
кататься-это одно. еще прыгать надо, Гуменник катается не хуже, но еще и с квадами, сейчас много талантливой молодежи, не светило бы ничего безпрыжковому Коляде
Так как катается Миша не катается практически никто. И прыгает он очень красиво. Пётр, безусловно, тоже хорош.
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"...в моих летних шоу", продолжил Илья.
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Не сыпьте соль на рану всем поклонникам😭
Миша только пару дней назад выкладывал прыжки: не прыгает - летает, словно ему это вообще никаких усилий не стоит.
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+6
......у меня в шоу. Немного недосказанности у Авербуха.
+6
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+5
Хорошее предложение! Удачи Михаилу!
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Ответ Бузина
Не приглашают или сам не идет? Не верю, что такого катальщика и любимца публики не звали в шоу. Уверена, что приглашали. Скорее сам отказывается по каким-то причинам. Может не хочет жить в разъездах...
Главные роли накладывают обязательства катать там, где есть шоу. Не думаю, что Мише сейчас интересно быть привязанным к какому-то шоу с чёсом по городам. Видно, что он хочет работать вместе с женой Дашей.
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Ну мне тоже жаль расставаться с чудесным катанием Миши. Ведь он сейчас в отличной форме. Действительно, мог бы еще покататься, радуя зрителя хотя бы в шоу.
С одной стороны радостно, что ценят его в мире и за рубеж пригласили работать. Но грустно от того, что мы не увидим его выступлений на льду. Ладно, если всё обойдется двумя месяцами. Но Авер так говорит, "принял решение уехать". что кажется, что это навсегда... Навсегда не хочу Мишу отдавать.
+6
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Здорово, что Китай по достоинству оценил талант Миши. Насчёт продолжения карьеры очень сомнительно, учитывая, сколько негатива лилось на Мишу за каждый косяк. Может у него уже просто нет желания кататься самому, ну и травмы никто не отменял
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Ответ Железная Леди
" Не плачь девчонка" Глядишь, наладит Коляда отношения и Авербуха с шоу пригласят в Китай.
И зачем китайцам на пенсионеров Авербуха из ЛП любоваться.Пять лямов за стихи на льду ягудину они платить не будут
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не дал тебе на нем заработать
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Ответ lepestok
Миша точно уже бы не мог кататься, увы, по возрасту вполне, но психология не та.
Авербух про катание на шоу.
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Миша молодец будет работать тренером в Китае
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+1
Ответ метель
кататься-это одно. еще прыгать надо, Гуменник катается не хуже, но еще и с квадами, сейчас много талантливой молодежи, не светило бы ничего безпрыжковому Коляде
Мировая звезда,участник самых престижных шоу Джейсон Браун на тему квадов как -то не заморачивается,его Юдзуру Ханью и так все время на свои шоу приглашает.А вот кто такой гуменник с недокрутами на квадах Юдзуру представления не имеет.А вот Мишу Коляду очень хорошо знает.Китай близко к Японии расположен.Чем черт не шутит.
+6
-5
+1
Ответ метель
кататься-это одно. еще прыгать надо, Гуменник катается не хуже, но еще и с квадами, сейчас много талантливой молодежи, не светило бы ничего безпрыжковому Коляде
Люблю Петю Гуменника ещё с юниоров, но он не катается, как Миша. Миша такой один. Как он, никто не катается у нас. Поэтому и жалко, что так редко его видим на льду.
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Ответ Светлана Романова
Да забеспокоился Авербух.Так и будет со своим пенсионером ягудиным стихи публике рассказывать вместо высококлассного катания.Позвольте,а где Мише кататься.На главные роли в шоу его ни Авербух,ни Навка,ни Плющенко не приглашают.И Тумберидзе по городам и весям нашей страны не Мишу повезла зрителям показывать.Остается только Китай.
Не приглашают или сам не идет?
Не верю, что такого катальщика и любимца публики не звали в шоу. Уверена, что приглашали. Скорее сам отказывается по каким-то причинам. Может не хочет жить в разъездах...
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Полагаю, что китайцы ему дали контракт до олимпиады.
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Миша точно уже бы не мог кататься, увы, по возрасту вполне, но психология не та.
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Коляде уже 29 лет!
Куда ему ещё кататься!
Если он захочет быть тренером, то это здорово👍
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Ответ natali5228
Коляде твоему ромашечному до контента Петра как до Луны, как был бабочкуном, так и остался
Когда Миша три квоты с ЧМ стране привозил,ваш гуменник бабочковал,на ОИ не в состоянии был отобраться.
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Ответ Viks
Полагаю, что китайцы ему дали контракт до олимпиады.
он приглашенный тренер на летний период
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Да забеспокоился Авербух.Так и будет со своим пенсионером ягудиным стихи публике рассказывать вместо высококлассного катания.Позвольте,а где Мише кататься.На главные роли в шоу его ни Авербух,ни Навка,ни Плющенко не приглашают.И Тумберидзе по городам и весям нашей страны не Мишу повезла зрителям показывать.Остается только Китай.
+3
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0
Ответ Бузина
Не приглашают или сам не идет? Не верю, что такого катальщика и любимца публики не звали в шоу. Уверена, что приглашали. Скорее сам отказывается по каким-то причинам. Может не хочет жить в разъездах...
Я тоже не верила,что такого катальщика и любимца публики с шедевральными Олимпийскими программами /Белый Ворон/ и /Щелкунчик/ на ОИ в Пекин не возьмут.А вот не взяли,короновирусом вовремя прикрылись.Поэтому я не удивляюсь,что и на шоу не берут.А зрители утрутся.Жаль,что не увижу Мишу на шоу Тумберидзе в своем городе Тольятти,билет заранее купила.
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Ответ Светлана Романова
Я тоже не верила,что такого катальщика и любимца публики с шедевральными Олимпийскими программами /Белый Ворон/ и /Щелкунчик/ на ОИ в Пекин не возьмут.А вот не взяли,короновирусом вовремя прикрылись.Поэтому я не удивляюсь,что и на шоу не берут.А зрители утрутся.Жаль,что не увижу Мишу на шоу Тумберидзе в своем городе Тольятти,билет заранее купила.
зачем вы ходите на шоу человека, фамилию которого намеренно искажаете?)))
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