Илья Авербух: «Мои любимые постановки – «Список Шиндлера» Липницкой, «Слышу – не слышу» Медведевой и «Белый ворон» Коляды»
Илья Авербух назвал любимые программы из поставленных им для фигуристов.
– Из всех созданных вами программ – самые любимые?
– Если говорить о спортивных постановках, то выделю «Список Шиндлера» Юли Липницкой, «Слышу – не слышу» Жени Медведевой и «Белый ворон» Миши Коляды.
Из ледовых спектаклей мне особенно дороги «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Огни большого города» и «Анна Каренина».
– О какой собственной постановке можете сказать «это мое поражение»?
– В «Ледниковом периоде» за столько лет, конечно, случались не очень удачные программы. А из спортивных... Может, некоторые и не попадали в десятку, но откровенно провальных, пожалуй, не было.
Не забывайте, тут еще многое зависит от фигуристов. Если они выполняют все прыжки – программа смотрится. Если срывают – уже другое впечатление, – сказал хореограф, призер Олимпиады-2002.
Спектакли вообще стоят особняком. Лучше Ильи сейчас в этом жанре нет.
Это высокий класс, искусство.
Ледниковый период - нет, это ширпотреб.
Да программы шедевральные, понравилась ПП ХК.
Пожалуй постановщик Илья шикарный.
Антирейтинг возглавит программа немецких танцоров, где они изображают Джокера и Харли Квин
В " Слышу , не слышу " история всеми знакомой прекрасной девочки, автору идеи и тому кто выбирал музыку , браво. Начальная поза под музыку шедевральная .
В Списке Шиндлера " музыка отличная, вращение Юли на то время оф генная. Последный взгляд мощно, и главное красное пальто.