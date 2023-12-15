Илья Авербух: «Мои любимые постановки – «Список Шиндлера» Липницкой, «Слышу – не слышу» Медведевой и «Белый ворон» Коляды»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Юлия Липницкая Михаил Коляда Евгения Медведева Фигурное катание

Илья Авербух назвал любимые программы из поставленных им для фигуристов.

– Из всех созданных вами программ – самые любимые?

– Если говорить о спортивных постановках, то выделю «Список Шиндлера» Юли Липницкой, «Слышу – не слышу» Жени Медведевой и «Белый ворон» Миши Коляды.

Из ледовых спектаклей мне особенно дороги «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Огни большого города» и «Анна Каренина».

– О какой собственной постановке можете сказать «это мое поражение»?

– В «Ледниковом периоде» за столько лет, конечно, случались не очень удачные программы. А из спортивных... Может, некоторые и не попадали в десятку, но откровенно провальных, пожалуй, не было.

Не забывайте, тут еще многое зависит от фигуристов. Если они выполняют все прыжки – программа смотрится. Если срывают – уже другое впечатление, – сказал хореограф, призер Олимпиады-2002.

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15 комментариев
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У Ильи бывают и проходные совершенно программы. Но те, что он назвал - золотой фонд нашего фигурного катания.
Спектакли вообще стоят особняком. Лучше Ильи сейчас в этом жанре нет.
+16
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+14
Спортивные победные программы, о которых говорит Авербух, были прекрасны!
Это высокий класс, искусство.

Ледниковый период - нет, это ширпотреб.
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Ответ Olga.t
Спортивные победные программы, о которых говорит Авербух, были прекрасны! Это высокий класс, искусство. Ледниковый период - нет, это ширпотреб.
ЛП на любителя- согласна, но надо отдать должное Илье- поставить 10-15 номеров за неделю в течение 2 месяцев, не каждому по плечу
+8
-1
+7
Ответ Tacciana
У Ильи бывают и проходные совершенно программы. Но те, что он назвал - золотой фонд нашего фигурного катания. Спектакли вообще стоят особняком. Лучше Ильи сейчас в этом жанре нет.
Да, у него не шоу на льду, а именно спектакли! Смотрятся очень органично от начала до конца. В частности "Анна Каренина" очень понравилась)))
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0
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Список Шиндлера» Юли Липницкой, «Слышу – не слышу» Жени Медведевой и «Белый ворон» Миши Коляды.
Да программы шедевральные, понравилась ПП ХК.
Пожалуй постановщик Илья шикарный.
+7
-1
+6
Ответ Елена Спирина
ЛП на любителя- согласна, но надо отдать должное Илье- поставить 10-15 номеров за неделю в течение 2 месяцев, не каждому по плечу
Даже в рамках ЛП у него были прекрасные номера. Но тут ещё сильно от непрофессионала зависело, что вообще он сможет выкатать.
+7
-1
+6
"Слышу – не слышу" и "Белый ворон", очень люблю эти программы
+6
-1
+5
Ответ Tacciana
У Ильи бывают и проходные совершенно программы. Но те, что он назвал - золотой фонд нашего фигурного катания. Спектакли вообще стоят особняком. Лучше Ильи сейчас в этом жанре нет.
Совершенно с вами согласна. Очень нравились эти программы и их исполнение нашими прославленными фигуристами. Из спектаклей больше всех люблю " Анну Каренину". До мурашек.
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Согласна полностью с его выбором). Три самые лучшие программы в его карьере. С ними он точно вошёл в мировой топ постановщиков. Но тут и фигуристы тоже выдающиеся. «Ставить» на таких и ответственность, и счастье.
+5
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Как-то он вспомнил о Списке Шиндлера накануне 10 летнего юбилея. Скоро эта программа наберет уже 23 миллиона просмотров. смотрит весь мир.
+4
0
+4
Топ Ильи совпадает с моим личным)
Антирейтинг возглавит программа немецких танцоров, где они изображают Джокера и Харли Квин
+4
0
+4
Ответ Ostinato
Топ Ильи совпадает с моим личным) Антирейтинг возглавит программа немецких танцоров, где они изображают Джокера и Харли Квин
Мимо меня прошла эта программа, надо поискать
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Спортивные победные программы, о которых говорит Авербух, были прекрасны! Это высокий класс, искусство. Ледниковый период - нет, это ширпотреб.
Вы правы на все 💯
+1
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Все 3 программы стали шедеврами за счет идеи , плюс в с лучае Коляды , великолепный катальщик и артист.
В " Слышу , не слышу " история всеми знакомой прекрасной девочки, автору идеи и тому кто выбирал музыку , браво. Начальная поза под музыку шедевральная .
В Списке Шиндлера " музыка отличная, вращение Юли на то время оф генная. Последный взгляд мощно, и главное красное пальто.
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