Илья Авербух: «Мои любимые постановки – «Список Шиндлера» Липницкой, «Слышу – не слышу» Медведевой и «Белый ворон» Коляды»

Илья Авербух назвал любимые программы из поставленных им для фигуристов.

– Из всех созданных вами программ – самые любимые?

– Если говорить о спортивных постановках, то выделю «Список Шиндлера» , «Слышу – не слышу» Жени Медведевой и «Белый ворон» Миши Коляды.

Из ледовых спектаклей мне особенно дороги «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Огни большого города» и «Анна Каренина».

– О какой собственной постановке можете сказать «это мое поражение»?

– В «Ледниковом периоде» за столько лет, конечно, случались не очень удачные программы. А из спортивных... Может, некоторые и не попадали в десятку, но откровенно провальных, пожалуй, не было.

Не забывайте, тут еще многое зависит от фигуристов. Если они выполняют все прыжки – программа смотрится. Если срывают – уже другое впечатление, – сказал хореограф, призер Олимпиады-2002.