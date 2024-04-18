«Я наслаждалась каждой тренировкой и стартом. Делала это для себя». Талалайкина ответила Тарасовой на слова о завершении карьеры

Мария Талалайкина ответила на грубое высказывание Татьяны Тарасовой.

На чемпионате России-2024 Талалайкина заняла 17-е место. В апреле она объявила, что не будет продолжать спортивную карьеру.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все.

Мне многое говорили – что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», – сказала Талалайкина.

Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»