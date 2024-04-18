«Я наслаждалась каждой тренировкой и стартом. Делала это для себя». Талалайкина ответила Тарасовой на слова о завершении карьеры

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Мария Талалайкина Спорт-Экспресс Фигурное катание

Мария Талалайкина ответила на грубое высказывание Татьяны Тарасовой.

На чемпионате России-2024 Талалайкина заняла 17-е место. В апреле она объявила, что не будет продолжать спортивную карьеру. 

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все.

Мне многое говорили – что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», – сказала Талалайкина.

Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»

66 комментариев
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Достойный, вежливый ответ старой хамской бабушке
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Девочка оказалась мудрее убеленной сединами бабки.
И кстати видно было, что она наслаждается, она прям горела на льду. Высокая, статная, красивая. Было видно, что ей это нравится.
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Тарасова на старости лет совсем берега путает. Да, она не звезда, конечно, но хамить на ровном месте...
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Молодец Маша, не стала связываться с пожилой неуравновешенной женщиной и уподобляться ей. Хорошая, красивая спортсменка, смотрели на твои выступления с удовольствием. Желаю больших побед в жизни и поменьше встреч с подобными «доброжелателями». Пусть подобное никогда не прилипает к тебе!
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Тарасова вообще чёкнулась уже?
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Ответ Artyom Veselovski
Тарасова вообще чёкнулась уже?
ТАТ яркий пример того, к чему приводит безнаказанность
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При всём уважении у ТАТ нет души, если на турнире, когда Маша так трогательно, до слёз прощалась с соревновательным льдом, она только критиковала за вес. Маша - эталонная Малефисента, и Partiro в этом сезоне вполне состоялось как лебединая песня. Особенно мне нравилось, когда Макар Игнатоа выводил Машу на стартах. И очень жаль, что не получилось в Италии. Желаю только успехов в дальнейшем!
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+78
Не спровоцировали, Маша оказалась не только красивой, но и умной.
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Ответ Ебздрогыч
Достойный, вежливый ответ старой хамской бабушке
Ответ действительно достойный. Недостойно то, что журналюшки сначала спровоцировали Тарасову, а потом начали названивать Талалайкиной, якобы из благих соображений. Уверен, что это было сделано намеренно. Именно журналюшки по типу пишущих здесь и создают скандалы, опуская всех до своего уровня.
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-10
+53
Как же некрасивая ситуация. Маша отдала спорту, наверное, полтора десятка лет, ФК было делом ее жизни, и в конце соревновательной карьеры услышать такое. Базар надо фильтровать, а если ты- супер заслуженный деятель (тренер), то особенно
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Вот, достойный ответ на недостойное поведение.
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Маша молодец, что в своём комментарии не свалилась на уровень ТАТ.
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Молодая красивая(очень красивая!) девушка, теперь уже экс-фигуристка Мария Сергеевна Талалайкина!Перед тобой открыты все дороги! Не слушай выживших из ума старух, у них только прошлое, а у тебя будущее, пусть и не фигурнокатательное. Ты хороший человек, который в любой ситуации сохраняет достоинство. Это дорогого стоит
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Добро побеждает не только зло, но и хамло.
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Маша, не бери в голову слова не совсем здорового и злого человека. Пусть у тебя в жизни всё сложится хорошо, удачи тебе.
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В общем и целом достойно ответила Маша. Ну оно и понятно с обнаглевшей глыбой драться что ли? Надеюсь, когда-нибудь найдется человек более весомый в фк, чем опешившая девочка, просто любившая то, чем занималась...И не просто найдется, а залезет так за оскорбление, что хамское поведение сойдет на нет. Маше удачи в новой жизни, и пусть ее окружают только приятные люди.
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-6
+33
Мария умна и тактична. Увы, это не каждому дано...
+32
-1
+31
Маше даже и не обязательно было отвечать на этот бред. Но ответ достойный.
+30
0
+30
Некрасиво получилось. Маша, не принимай близко к сердцу, бабушка уже совсем берега потеряла. Удачи тебе в жизни после спорта, будь счастлива!
+27
0
+27
Как можно так ни за что оскорблять человека, ещё и публично? Какие странные высказывания у ТАТ – то прямо в яблочко, то стыд испанский. Сейчас к старческому прибавилось ещё весеннее обострение, похоже. А я считаю, что все фигуристки, отобравшиеся на ЧР, очень талантливые. В нашей стране это вообще большое достижение. Да и не всем же быть ОЧ, но зато хорошая перспектива стать выдающимся тренером
+26
0
+26
"И делала это только для себя, вот и все." --- Ну, "не защищала она Родину" - и за что её говном обзывать? Она ничего плохого никому не сделала. Валиеву никто же не обзывает, хотя она всю команду золота лишила.
+31
-9
+22
У ТАТ, конечно, перебор, мягко говоря.
Но то, как это подано Марии - просто подлость. Потому что ТАТ так не говорила. У нее между двумя фразами ещё много других.
Мало того, она сперва говорит, что мало кто помнит, а потом журналист продолжает "допрос", выводя из себя ТАТ.
И тогда ТАТ хамит журналисту. Что никого не оправдывает, разумеется.

Маша молодец. И не надо в это лезть, все правильно.
+37
-15
+22
Яркая страничка в ФК у Маши, и получилось многое на самом деле. Радость и удовольствие от прокатов передавались зрителю. Маша не Тарасовой ответила, а просто хорошо резюмировала завершение своей карьеры в любимом деле.
+22
-1
+21
Браво Машенька, с достоинством 👍
+21
0
+21
Ответ fewral
Девочка оказалась мудрее убеленной сединами бабки. И кстати видно было, что она наслаждается, она прям горела на льду. Высокая, статная, красивая. Было видно, что ей это нравится.
Кому как, но мне тоже нравилось, когда она яркая, женственная, с неизменной улыбкой выходила на лед и зажигала. Я вместе с ней улыбалась . По головам не лезла, никому дорогу не переходила, делала то, что ей нравится и таких слов точно не заслужила.
+17
0
+17
А я обратила внимание,что Маша мне больше всех понравилась на жеребьёвке ЧР,одета была не вычурно и не вызывающе
+17
0
+17
Пусть Мария на этом твои беды и закончатся.. У тебя вся жизнь впереди. Конечно обидно разочароваться в людях, но это происходит...
+18
-1
+17
Ответ Ирина С
Мария умна и тактична. Увы, это не каждому дано...
Да, и у Маши, несомненно , есть чувство собственного достоинства. Хочется пожелать Марии - реализовать себя в любимом деле через своих собственных учеников !
+18
-1
+17
Единственная правильная реакция.
+19
-3
+16
Маша, не обращай внимания. Ты неоднократно была одной из лучших - одной из 18 лучших фигуристок России, занимала призовые места на этапа кубка России. Зрители тебя знают и будут помнить твое катание, твои яркие программы. Удачи в жизни все большого спорта!
+17
-2
+15
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