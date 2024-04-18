«Я наслаждалась каждой тренировкой и стартом. Делала это для себя». Талалайкина ответила Тарасовой на слова о завершении карьеры
Мария Талалайкина ответила на грубое высказывание Татьяны Тарасовой.
На чемпионате России-2024 Талалайкина заняла 17-е место. В апреле она объявила, что не будет продолжать спортивную карьеру.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»
«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все.
Мне многое говорили – что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», – сказала Талалайкина.
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И кстати видно было, что она наслаждается, она прям горела на льду. Высокая, статная, красивая. Было видно, что ей это нравится.
Но то, как это подано Марии - просто подлость. Потому что ТАТ так не говорила. У нее между двумя фразами ещё много других.
Мало того, она сперва говорит, что мало кто помнит, а потом журналист продолжает "допрос", выводя из себя ТАТ.
И тогда ТАТ хамит журналисту. Что никого не оправдывает, разумеется.
Маша молодец. И не надо в это лезть, все правильно.