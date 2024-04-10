Семененко получил травму голеностопа при попытке исполнения четверного акселя

Теги сборная России Алексей Мишин травмы мужское катание Матч ТВ Евгений Семененко Фигурное катание

Семененко получил травму голеностопа при попытке исполнить четверной аксель.

Об этом сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин. 

«Евгений получил травму голеностопа, исполняя четверной аксель», – сказал Мишин.

По информации «Матч ТВ», у фигуриста поврежден правый голеностопный сустав. Восстановление займет минимум семь дней. 

Евгений Семененко – двукратный чемпион России, победитель Спартакиады-2024. 

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22 комментария
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Да что ж вы все на этом акселе помешались. Как будто завтра выходить на Олимпиаду биться за золото с Малининым. При всем уважении к Жене, выдающимся прыжковым талантом его нельзя назвать, лучше бы на чем-нибудь досягаемом сфокусировался, например, на возвращении ритта.
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А на фига им всем этот четвертной аксель? За Малининым все кинулись повторять?
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Слабоумие и отвага наше всё. Лучше бы кататься и презентовать учились, как Браун. :-)
Можно с двумя четверными и катанием Джейсона выигрывать у всех.
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Жене вообще это зачем?
У него техника прыжков…гхм, своеобразная
Вот по Дикиджи можно учебники писать, он и скрутил
+17
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Семененко то куда в кваксель полез?
У него и так все прыжки сомнительные и с корявыми выездами.
Тоже мне - Малинин.
+19
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+13
Ответ Lana74
А на фига им всем этот четвертной аксель? За Малининым все кинулись повторять?
Это точно, открылся портал..... Если Дикиджи единственный выехал, то Лутфуллин падал, а Женя - вот, с травмой((
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Ну зачем
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Это ещё что, наверняка позже последуют новости о последствиях попыток сальто…
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+7
сказки дедушки Мишина, рассказанные благодарным слушателям с Матч ТВ
+15
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+6
Ответ ВИван
Жене и его тренеру виднее, значит, ему подвластен 4А, и они настоящие спортсмены.
Не так давно его тренер говорил, что на его веку 4А никто не прыгнет. Неужели не видел этих задатков у своего главного активa?
+6
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+5
Не так ужасно, Евгению здоровья. Значит не нужно сейчас пытаться прыгать 4А.
+7
-2
+5
Эх, мальчишки
+4
0
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Ответ EmperorNazer
Да что ж вы все на этом акселе помешались. Как будто завтра выходить на Олимпиаду биться за золото с Малининым. При всем уважении к Жене, выдающимся прыжковым талантом его нельзя назвать, лучше бы на чем-нибудь досягаемом сфокусировался, например, на возвращении ритта.
У Жени один из лучших акселей в нашем МО, аксель-его конек.
+10
-7
+3
Вот точно того не стоит....
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Гонка за 4А и попытка попасть в тройку первых его чисто исполнивших, приведёт ещё не к одной травме, к сожалению.
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За Илью не страшно, когда он заходит на аксель, даже не так страшно, если будет заходить на пятерной. Но попытки Глеба выглядят страшно, и не в плане техники, просто страшно, что он травмируется. Жене, конечно, виднее, но ему можно ритт вставлять и лутц восстановить
+2
0
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Сдурел что ли ? С такой корявой - фирменной Мишинской техникой прыжков и тройные прыгать опасно для здоровья
+5
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Ответ AAPolyansky
сказки дедушки Мишина, рассказанные благодарным слушателям с Матч ТВ
Если честно, тоже так подумала) Типа не просто травма - а травма амбициозная
+1
0
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Семененко ничего, кроме тулупа и сальхова не прыгает, но срочно понадобился четверной аксель)
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Ответ Док Аксель
Гонка за 4А и попытка попасть в тройку первых его чисто исполнивших, приведёт ещё не к одной травме, к сожалению.
Лонжа для л○хов, как я понимаю.
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