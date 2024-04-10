Семененко получил травму голеностопа при попытке исполнения четверного акселя
Семененко получил травму голеностопа при попытке исполнить четверной аксель.
Об этом сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.
«Евгений получил травму голеностопа, исполняя четверной аксель», – сказал Мишин.
По информации «Матч ТВ», у фигуриста поврежден правый голеностопный сустав. Восстановление займет минимум семь дней.
Евгений Семененко – двукратный чемпион России, победитель Спартакиады-2024.
Можно с двумя четверными и катанием Джейсона выигрывать у всех.
У него техника прыжков…гхм, своеобразная
Вот по Дикиджи можно учебники писать, он и скрутил
У него и так все прыжки сомнительные и с корявыми выездами.
Тоже мне - Малинин.