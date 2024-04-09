Татьяна Мишина о травме Семененко: «Не такая серьезная, посмотрим, сроков восстановления пока нет»

Татьяна Мишина высказалась о травме фигуриста Евгения Семененко.

Сегодня стало известно, что чемпион России и Спартакиады по фигурному катанию повредил правый голеностопный сустав. Планировалось, что 9 апреля Семененко выступит в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

«Травма не такая серьезная, посмотрим, сроков восстановления пока нет. Ничего серьезного, надеемся, что скоро всё пройдет. Женя получил травму на тренировке. Шоу в Петербурге он точно пропустит, а дальше будет видно по ситуации», – сказала тренер Татьяна Мишина.