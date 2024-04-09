Татьяна Мишина о травме Семененко: «Не такая серьезная, посмотрим, сроков восстановления пока нет»

Теги сборная России травмы мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о травме фигуриста Евгения Семененко.

Сегодня стало известно, что чемпион России и Спартакиады по фигурному катанию повредил правый голеностопный сустав. Планировалось, что 9 апреля Семененко выступит в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

«Травма не такая серьезная, посмотрим, сроков восстановления пока нет. Ничего серьезного, надеемся, что скоро всё пройдет. Женя получил травму на тренировке. Шоу в Петербурге он точно пропустит, а дальше будет видно по ситуации», – сказала тренер Татьяна Мишина.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пусть так и будет, чтобы и отдохнуть перед сезоном успел.
+7
0
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий