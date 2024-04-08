Елена Костылева: «Алексей Николаевич Мишин — добрый. Я точно не боялась его, как при первой встрече боялась Этери Георгиевну»
Фигуристка Елена Костылева поделилась впечатлениями от встречи с Алексеем Мишиным.
— Первые эмоции от встречи с Мишиным?
— Я точно не боялась его. Как при первой встрече боялась Инну Германовну (Гончаренко) или Этери Георгиевну (Тутберидзе).
Алексей Николаевич — добрый, — сказала Костылева.
Костылева опубликовала совместное фото с Мишиным: «Алексей Николаевич теперь как мой дедушка в фигурном катании»
"я ВОСПОЛЬЗУЮСЬ теми методами, которые почерпнула у Тутберидзе и мамаы Базилик!... название баночки, из которой силы почерпнуть на У-СИ, всем давно известны"