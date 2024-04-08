Елена Костылева: «Алексей Николаевич Мишин — добрый. Я точно не боялась его, как при первой встрече боялась Этери Георгиевну»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Этери Тутберидзе Матч ТВ Елена Костылева Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева поделилась впечатлениями от встречи с Алексеем Мишиным.

— Первые эмоции от встречи с Мишиным?

— Я точно не боялась его. Как при первой встрече боялась Инну Германовну (Гончаренко) или Этери Георгиевну (Тутберидзе).

Алексей Николаевич — добрый, — сказала Костылева.

Костылева опубликовала совместное фото с Мишиным: «Алексей Николаевич теперь как мой дедушка в фигурном катании»

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9 комментариев
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Интервью МамаИра брала?😄
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Ну так к Мишину и не на просмотр с мамой ходили, а сфотографироваться. Ожидания другие.
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Может хватит сюда каждый пук Костылевой таскать? Я понимаю, что межсезонье, но уже тошнит от нее.
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🤣🤣🤣
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Первое впечатление может быть обманчивым.
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Уважаемые как бы журналисты, в следующий раз уточните, что имела ввиду мамИра - говоря как Лена будет проходить пубертат:
"я ВОСПОЛЬЗУЮСЬ теми методами, которые почерпнула у Тутберидзе и мамаы Базилик!... название баночки, из которой силы почерпнуть на У-СИ, всем давно известны"
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