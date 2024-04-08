Фигуристка Елена Костылева поделилась впечатлениями от встречи с Алексеем Мишиным.

— Первые эмоции от встречи с Мишиным?

— Я точно не боялась его. Как при первой встрече боялась Инну Германовну (Гончаренко) или Этери Георгиевну (Тутберидзе).

Алексей Николаевич — добрый, — сказала Костылева.

Костылева опубликовала совместное фото с Мишиным: «Алексей Николаевич теперь как мой дедушка в фигурном катании»