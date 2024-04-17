Илья Малинин: «Идеальный выходной – остаться дома и поваляться в кровати. Еще могу залипнуть в компьютерной игре, играю онлайн с друзьями»

Илья Малинин рассказал о новой машине и любимом способе отдыха.

– Какой образ жизни для тебя проще – дома, но в жестком тренировочном графике, или постоянные перелеты по миру?

– Если говорить про «что интереснее» – то это, конечно, гастроли с шоу. Разные страны, люди, новые ощущения – мне повезло, что у меня есть возможность столько увидеть.

Но дома мне, конечно, привычнее и проще – там все понятно и знакомо, я провел так большую часть жизни. Я привык, что с катка возвращаюсь домой, могу нормально отдохнуть – там моя зона комфорта. Родной город, родной дом – мне так спокойнее, я даже восстанавливаюсь после тренировок быстрее.

– Родной дом – это родительский?

– Да, я живу с родителями. Наш дом совсем недалеко от катка – минут 10 на машине.

– Ездишь сам?

– Да, я только что сдал на права – перед чемпионатом мира. Часто выходило так, что я закончил тренировку и могу ехать домой, а родители еще не освободились (Илью тренируют мама и папа – Татьяна Малинина и Роман Скорняков – Спортс).

Поэтому они предложили получить права и ездить самому. Да и мне надоело все время их ждать – так что теперь я мчу домой, как только закончил кататься. Ну и в целом, я теперь чувствую себя посвободнее: могу поехать куда хочется.

– Кто тебя учил водить – мама или папа?

– Папа, конечно. Мне с ним в машине спокойнее, ха-ха.

– Слышала, что у тебя новая машина.

– Да, родители подарили на 18-летие. Не буду называть марку, но прямо роскошная тачка. Не слишком большая, не супернавороченная, но мне кажется, она мне очень подходит.

– Дай угадаю: золотая?

– Пока нет. Она белая, но я думаю над тем, чтоб ее перекрасить.

– Какой у тебя график тренировок?

– Я на катке 5-6 раз в неделю, тренируюсь дважды в день – по 2-3 часа. В выходные чуть меньше – часа по полтора-два.

– Твой идеальный выходной?

– Иногда мне кажется, что остаться дома и поваляться в кровати – уже здорово. Это мой островок спокойствия.

Еще могу залипнуть в компьютерной игре, люблю шутеры, гонки и adventure-игры. Играю онлайн с друзьями, это классный способ провести время, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.

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