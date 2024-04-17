Илья Малинин: «Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их с правой»

Илья Малинин рассказал, что учится исполнять прыжки в обратную сторону.

– Я заметила, что на тренировках перед шоу и показательными ты много времени тратишь на отработку прыжков по часовой стрелке – то есть в обратную сторону от той, в которую обычно. Зачем?

– Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны.

Цель – освоить все тройные. Насчет четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти еще 11 лет, ха-ха.

Я освоил почти все двойные, и если буду больше тренироваться, тройные точно не проблема. Пока у меня, правда, никак не выходит двойной лутц – бьюсь над ним, оказалось, что это довольно сложный прыжок. Я не понимаю, как вышло, что двойной аксель мне дался легче, чем лутц.

– Аксель твой коронный прыжок.

– Ну, так раньше таким прыжком был лутц! У меня и ник в соцсетях сначала был lutzgod (король лутца – Спортс). В общем, буду дальше с ним возиться.

– Есть мысль когда-нибудь сделать такие прыжки на соревнованиях?

– Да нет, это бессмысленно. Разве что в шоу или на показательных, но тогда надо придумать, как показать зрителям, что этот прыжок особенный.

– На тренировках ты прыгаешь и каскад из двух четверных. Тоже пока только для себя?

– Да, это чисто развлечься – мне было интересно, получится или нет. Пока я считаю бессмысленным вставлять его в программы. Разница в баллах между каскадами 4-3 и 4-4 не настолько большая, чтобы так рисковать, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.

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