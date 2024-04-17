Илья Малинин: «Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их с правой»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин рассказал, что учится исполнять прыжки в обратную сторону.

– Я заметила, что на тренировках перед шоу и показательными ты много времени тратишь на отработку прыжков по часовой стрелке – то есть в обратную сторону от той, в которую обычно. Зачем?

– Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны.

Цель – освоить все тройные. Насчет четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти еще 11 лет, ха-ха. 

Я освоил почти все двойные, и если буду больше тренироваться, тройные точно не проблема. Пока у меня, правда, никак не выходит двойной лутц – бьюсь над ним, оказалось, что это довольно сложный прыжок. Я не понимаю, как вышло, что двойной аксель мне дался легче, чем лутц. 

– Аксель твой коронный прыжок.

– Ну, так раньше таким прыжком был лутц! У меня и ник в соцсетях сначала был lutzgod (король лутца – Спортс). В общем, буду дальше с ним возиться.

– Есть мысль когда-нибудь сделать такие прыжки на соревнованиях?

– Да нет, это бессмысленно. Разве что в шоу или на показательных, но тогда надо придумать, как показать зрителям, что этот прыжок особенный. 

– На тренировках ты прыгаешь и каскад из двух четверных. Тоже пока только для себя?

– Да, это чисто развлечься – мне было интересно, получится или нет. Пока я считаю бессмысленным вставлять его в программы. Разница в баллах между каскадами 4-3 и 4-4 не настолько большая, чтобы так рисковать, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.

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10 комментариев
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Кстати, отличная идея. Повторный прыжок, выполненный в другую сторону, мог бы получать хорошую надбавку тоже. Как ни крути - это затраченные усилия, мастерство и, в конце концов, зрелище. Раз уж последний рубеж в виде квакселя уже пересечен, надо придумывать новые ветви развития, чтобы давать возможность этому спорту расти.
+18
-1
+17
Мне кажется это плохая затея учиться прыгать в другую сторону. Как бы раскоординация в прыжках не пошла с левой ноги. Вестибулярка она такая, как приучишь, так и будет.
+11
-2
+9
4-4 - это не вопрос баллов. Пора бы уже вставить в программу то, что многие неоднократно показывали на тренировках. Это вполне можно сделать на проходных бэшках, где риск не так важен
+5
-2
+3
Ответ ретроградный меркурий
4-4 - это не вопрос баллов. Пора бы уже вставить в программу то, что многие неоднократно показывали на тренировках. Это вполне можно сделать на проходных бэшках, где риск не так важен
Вот именно, перед этапами ГП на каком нибудь Autumn classic.
+3
0
+3
Илья нужно прибавлять в катании. Понимаю трудно, не хочется, легче научиться прыгать наоборот. Но нужно совершенствоваться в трудную сторону, если действительно хочешь творить историю
+1
0
+1
Уважаю людей, которые раздвигают границы возможного!
+3
-2
+1
Ответ Бу!
Кстати, отличная идея. Повторный прыжок, выполненный в другую сторону, мог бы получать хорошую надбавку тоже. Как ни крути - это затраченные усилия, мастерство и, в конце концов, зрелище. Раз уж последний рубеж в виде квакселя уже пересечен, надо придумывать новые ветви развития, чтобы давать возможность этому спорту расти.
Придумают что-то с инвентарем, чтобы можно было крутить и пятерные
+1
0
+1
Ответ АннаФ
Но в любом случае это движение вперед! Представляете Малинин в кп прыгает 4а, 4т4т и 3а. Это была бы еще одна бомба от Малинина! И все таки 4-4 может принести плюс 5-6 баллов в тех оценке если сделать этот каскад на плюс, то есть больше 20б можно только за этот каскад получить!
К сожалению, нельзя. Правила ограничены каскадом 4-3
+1
-1
0
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