Малинин о показательном номере под Hope NF: «Это моя любимая песня. Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии»

Илья Малинин рассказал, что хочет самостоятельно поставить себе программу.

– Музыку для последнего показательного номера (Hope от американского рэпера NF – Спортс) ты выбрал сам. Почему именно этот трек?

– Это моя любимая песня, я фанат такой музыки.

– В тексте песни внимательные болельщики нашли фразу, которую можно трактовать как твое обращение к Нэтану Чену: «Теперь моя очередь. Не пойми меня неправильно, Нэйт, ты круто поработал. Но пришло время дать людям что-то другое». Это было задумано?

– Нет, конечно. Так зовут самого певца: NF – инициалы от имени Нэтан Ферстейн. Он обращается в песне к самому себе. Я никогда не думал об этом и никакого дополнительного смысла не вкладывал.

Мне очень нравится месседж в этом треке, поэтому я и решил под него кататься. Там поется про то, что NF долго не мог контролировать эмоции и то, что происходит в его жизни. Будто бы кто-то управлял его судьбой, а потом у него получилось переломить ситуацию и освободиться. И теперь он пишет свою историю.

Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии. С итоговым вариантом программы мне, конечно, помогали, но концепция изначально моя. Я вообще стараюсь привнести что-то в каждую из своих постановок, добавить хореографию, мне это важно.

Мне хотелось бы поставить себе программу – от начала и до конца. Чтобы я отвечал за каждое движение и мне бы никто не помогал. Не хочется раскрывать всех секретов, но я уже над этим работаю, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

«Сделать то, что считали невозможным». Лучший фигурист мира 4 минуты читал рэп на льду – это номер о нем самом