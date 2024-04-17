Малинин о показательном номере под Hope NF: «Это моя любимая песня. Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин музыка Фигурное катание

Илья Малинин рассказал, что хочет самостоятельно поставить себе программу.

– Музыку для последнего показательного номера (Hope от американского рэпера NF – Спортс) ты выбрал сам. Почему именно этот трек?

– Это моя любимая песня, я фанат такой музыки. 

– В тексте песни внимательные болельщики нашли фразу, которую можно трактовать как твое обращение к Нэтану Чену: «Теперь моя очередь. Не пойми меня неправильно, Нэйт, ты круто поработал. Но пришло время дать людям что-то другое». Это было задумано?

– Нет, конечно. Так зовут самого певца: NF – инициалы от имени Нэтан Ферстейн. Он обращается в песне к самому себе. Я никогда не думал об этом и никакого дополнительного смысла не вкладывал.

Мне очень нравится месседж в этом треке, поэтому я и решил под него кататься. Там поется про то, что NF долго не мог контролировать эмоции и то, что происходит в его жизни. Будто бы кто-то управлял его судьбой, а потом у него получилось переломить ситуацию и освободиться. И теперь он пишет свою историю.

Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии. С итоговым вариантом программы мне, конечно, помогали, но концепция изначально моя. Я вообще стараюсь привнести что-то в каждую из своих постановок, добавить хореографию, мне это важно. 

Мне хотелось бы поставить себе программу – от начала и до конца. Чтобы я отвечал за каждое движение и мне бы никто не помогал. Не хочется раскрывать всех секретов, но я уже над этим работаю, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу. 

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2 комментария
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Господи, все же задали этот позорный вопрос про якобы обращение к Нэтану. Это как надо Илью считать за дурачка, чтобы подумать, что он решил так похайпиться.

Еще раз, Илья говорил много раз, что он обращался к Нэтану за советами и тот всегда ему помогал. Но нет, надо придумать острое противостояние меджу опытным многократным чемпионом, будущим ученым-врачем, и юным чемпионом. Им вообще нечего делить. Это не ЗагиМед и не Ягудин и Плющенко. Даже не смотря на уши Закаряна, которые торчат то тут, то там, в соцсетях Ильи. Не несите туда эту грязь бульварной "фигурки"
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Всегда приятно посмотреть на прочтение музыки и образа новым постановщиком. Как правило первая работа удачная. Хорошо что спортсмены сами делают вклад в постановку программ. Интересно...
У нас тоже есть замечательная дебютантка в постановке. вы все её знаете, постановщик и исполнитель спецпрограммы "Валенки".
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