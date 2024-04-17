Медведева о жизни после спорта: «Не знаю, кто я – катаюсь, появляюсь и там и сям, перегруз дикий. Прорабатываю эту тему с психологом»

Евгения Медведева рассказала о развитии в медиа после завершения карьеры.

– Ты, пожалуй, лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры.

– Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства – наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить.

Совет всем, кто заканчивает – найти хорошего менеджера. Мне повезло, что мы с Леваном [Матуа] около 10 лет, он, по сути, на мне учился, как работать. Мы идем нога в ногу, вдвоем выросли, у нас сложился тандем. Как спортсмен и тренер – вместе, начиная с Кубков России до Олимпийских игр.

Я до такого доросла, что мне важно, как я буду выглядеть сегодня. У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, без которой я умерла бы от количества информации, это все тоже часть команды. Важно собрать такую команду.

Многие спортсмены очень сильно боятся, и после завершения карьеры тоже. Когда ты в спорте, есть такое: «Ты что? Как можно пропустить тренировку? Тренер же будет тебя задвигать, говорить: «Зачем тебе менеджер, он же будет тебя таскать туда-сюда!»

Когда ты заканчиваешь, это мышление остается – придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь... Небольшой страх, который надо преодолеть, и тогда медийка пойдет.

Но мне еще повезло в правильный момент оказаться в правильном месте, в правильном проекте покататься, правильное видео в правильную сеть выложить, Tik-Tok это или что-то другое.

– Ты сейчас про «Ледниковый период» и Милохина?

– И про это тоже, но не только. У меня много чего совпало, получилось выделиться. Все благодаря моему менеджеру и, конечно, моей харизме, ха-ха.

– После завершения спортивной карьеры ты кто? Ведущая, светская львица, как это называется?

– Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец. И катаюсь, появляюсь и тут, и там, и сям, у меня дикий перегруз. Пока решаю.

На меня с двух сторон нависает количество льда, медиа и вообще всего, что посередине рваться уже начинает. Мне уже надо выбирать что-нибудь, и все никак, – сказала двукратная чемпионка мира.