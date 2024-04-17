Медведева о жизни после спорта: «Не знаю, кто я – катаюсь, появляюсь и там и сям, перегруз дикий. Прорабатываю эту тему с психологом»
Евгения Медведева рассказала о развитии в медиа после завершения карьеры.
– Ты, пожалуй, лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры.
– Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства – наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить.
Совет всем, кто заканчивает – найти хорошего менеджера. Мне повезло, что мы с Леваном [Матуа] около 10 лет, он, по сути, на мне учился, как работать. Мы идем нога в ногу, вдвоем выросли, у нас сложился тандем. Как спортсмен и тренер – вместе, начиная с Кубков России до Олимпийских игр.
Я до такого доросла, что мне важно, как я буду выглядеть сегодня. У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, без которой я умерла бы от количества информации, это все тоже часть команды. Важно собрать такую команду.
Многие спортсмены очень сильно боятся, и после завершения карьеры тоже. Когда ты в спорте, есть такое: «Ты что? Как можно пропустить тренировку? Тренер же будет тебя задвигать, говорить: «Зачем тебе менеджер, он же будет тебя таскать туда-сюда!»
Когда ты заканчиваешь, это мышление остается – придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь... Небольшой страх, который надо преодолеть, и тогда медийка пойдет.
Но мне еще повезло в правильный момент оказаться в правильном месте, в правильном проекте покататься, правильное видео в правильную сеть выложить, Tik-Tok это или что-то другое.
– Ты сейчас про «Ледниковый период» и Милохина?
– И про это тоже, но не только. У меня много чего совпало, получилось выделиться. Все благодаря моему менеджеру и, конечно, моей харизме, ха-ха.
– После завершения спортивной карьеры ты кто? Ведущая, светская львица, как это называется?
– Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец. И катаюсь, появляюсь и тут, и там, и сям, у меня дикий перегруз. Пока решаю.
На меня с двух сторон нависает количество льда, медиа и вообще всего, что посередине рваться уже начинает. Мне уже надо выбирать что-нибудь, и все никак, – сказала двукратная чемпионка мира.
И в чем тренер не прав? У нас пока никто не смог совмещать, как только начинаются активности вне спорта, результаты падают и по факту это завершение карьеры.
Я не сильно следила за жизнью Евгении, у меня другие увлечения были, которые отнимали много времени. Но даже до меня доходили сперва слухи, а потом довольно четкая информация о переходе Жени. И было это задолго до мая 2018 года. И тут выясняется, что тренер вообще была не в курсе. То есть, я - человек от ситуации далёкий, в курсе, а тренерский штаб нет? Ну, и какими нитками это шито?
А дальше - всё по старой схеме - как с Липницкой, как с Питкеевым... и другими.
Ровно с мая словно прозвучала команда "фас" и началась травля Жени, которая не утихает по сей день.
Но что обычно для любой травли, так это заявление, что травли не было и вообще сама виновата.
Сегодняшнее её отношение к переходам Дианы косвенно подтверждает, что у той рыльце в пушку с 2018 и Женя об этом знает
А журналист хитёр) Типа проверка, Женя поддержит откровенную лесть или хватит ума ответить скромно. Как видно по её ответу, она таки попалась на эту удочку журналиста. После всех её интервью журналист уже хорошо знает её натуру и её слабости.
Просто странны всяческие обвинения в адрес Жени от человека, который не может даже соблюсти правило портала.
По содержанию высказывания и говорить не стоит. Оно неправдиво ибо односторонне.
А "Гейша" - да, лучшая программа в карьере. И одна из лучших в ФК в принципе.