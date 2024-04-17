Медведева о жизни после спорта: «Не знаю, кто я – катаюсь, появляюсь и там и сям, перегруз дикий. Прорабатываю эту тему с психологом»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о развитии в медиа после завершения карьеры.

– Ты, пожалуй, лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры.

– Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства – наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить.

Совет всем, кто заканчивает – найти хорошего менеджера. Мне повезло, что мы с Леваном [Матуа] около 10 лет, он, по сути, на мне учился, как работать. Мы идем нога в ногу, вдвоем выросли, у нас сложился тандем. Как спортсмен и тренер – вместе, начиная с Кубков России до Олимпийских игр.

Я до такого доросла, что мне важно, как я буду выглядеть сегодня. У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, без которой я умерла бы от количества информации, это все тоже часть команды. Важно собрать такую команду.

Многие спортсмены очень сильно боятся, и после завершения карьеры тоже. Когда ты в спорте, есть такое: «Ты что? Как можно пропустить тренировку? Тренер же будет тебя задвигать, говорить: «Зачем тебе менеджер, он же будет тебя таскать туда-сюда!»

Когда ты заканчиваешь, это мышление остается – придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь... Небольшой страх, который надо преодолеть, и тогда медийка пойдет.

Но мне еще повезло в правильный момент оказаться в правильном месте, в правильном проекте покататься, правильное видео в правильную сеть выложить, Tik-Tok это или что-то другое.

– Ты сейчас про «Ледниковый период» и Милохина?

– И про это тоже, но не только. У меня много чего совпало, получилось выделиться. Все благодаря моему менеджеру и, конечно, моей харизме, ха-ха.

– После завершения спортивной карьеры ты кто? Ведущая, светская львица, как это называется?

– Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец. И катаюсь, появляюсь и тут, и там, и сям, у меня дикий перегруз. Пока решаю.

На меня с двух сторон нависает количество льда, медиа и вообще всего, что посередине рваться уже начинает. Мне уже надо выбирать что-нибудь, и все никак, – сказала двукратная чемпионка мира. 

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172 комментария
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От скромности Медведева точно не умрёт.
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У Медведевой есть время на психологов, а еще она каждый год отдыхает на островах. Не у каждого есть столько времени. Но у нее зато дикий перегруз.
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Кто кто. Никто. Хайпует на остатках воспоминаний карьеры в фигурке. Лет через 5 никто не вспомнит.
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Ответ Tacciana
Не самая медийная?) ну, тут даже обсуждать не хочу, смешно. Такого количества медийных сотрудничеств и приглашений, что есть у Жени, ни у кого нет из наших фигуристов.
Да что вы говорите. Самые медийные сейчас - Валиева, Трусова, Щербакова и Загитова. Медведева интересна по большей части только её фанатам. А проектов сейчас у всех полно.
+45
-25
+20
Бедная Женечка, измоталась уж вся. Уж и не знает как еще выпялиться, плачет и ест кактус😂
+47
-28
+19
Ответ Ольга Долгова
Может конечно пробовать себя в разных сферах деятельности, но успешна будет только в ледовых шоу, поэтому ей надо основательно лечить спину.
Как можно вылечить спину, которую уже не вылечишь?
+23
-6
+17
Ответ polinarmax
Да что вы говорите. Самые медийные сейчас - Валиева, Трусова, Щербакова и Загитова. Медведева интересна по большей части только её фанатам. А проектов сейчас у всех полно.
А, поняла. Вы не в курсе, что такое медийность. Вопросов к вам больше нет
+20
-3
+17
Лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после завершения карьеры это Липницкая.
+39
-22
+17
Ответ Ольга Долгова
Может конечно пробовать себя в разных сферах деятельности, но успешна будет только в ледовых шоу, поэтому ей надо основательно лечить спину.
Спину не так просто вылечить. Вон Турсынбаева Элизабет может подтвердить. Поэтому лучше развиваться сейчас. От Жени и комментаторство не уйдет. Захотела бы и сконцентрировалась в этой области. Гришин вполне неплохо существует за счет него. В шоу и так задействована неплохо.
+24
-8
+16
Тренер же будет тебя задвигать, говорить: «Зачем тебе менеджер, он же будет тебя таскать туда-сюда!»
И в чем тренер не прав? У нас пока никто не смог совмещать, как только начинаются активности вне спорта, результаты падают и по факту это завершение карьеры.
+28
-12
+16
Ответ alexnew
У Медведевой есть время на психологов, а еще она каждый год отдыхает на островах. Не у каждого есть столько времени. Но у нее зато дикий перегруз.
Все имеют выходные с разным графиком работ. Просто у Жени хватает средств на острова, другие в отпуск поедут по средствам своим. Но отдыхают все. Женя же на островах не 3 месяца загорала
+24
-8
+16
Ответ polinarmax
Лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после завершения карьеры это Липницкая.
Каждому своё
+20
-5
+15
Ответ Tacciana
Вам русский не родной? Как можно увидеть в словах Жени то, чего там нет?
Вот тоже не поняла, где в статье увидели эти слова)
+19
-4
+15
Ответ alexnew
У Медведевой есть время на психологов, а еще она каждый год отдыхает на островах. Не у каждого есть столько времени. Но у нее зато дикий перегруз.
Т.е вы считаете, что у человека не должно быть отпуска?
+22
-7
+15
Ответ polinarmax
А зачем преувеличивать? Главная роль в спектакле "Кармен" это конечно прекрасно, но есть полно фигуристок гораздо более медийных и упоминаемых в СМИ, чем Медведева. Она уже давным давно завершила карьеру и вся её медийность держится по большому счету только благодаря набросам на бывшего тренера и страданиях о своём серебре на ОИ, которые прошли 6 лет назад.
Я думала с вами объективно можно поговорить, а вы элементарно с целью набросить на Женю. Не, неинтересно мне тогда время терять на вас
+24
-10
+14
Медведева как всегда, себя не похвалишь никто не похвалит
+29
-16
+13
Ответ метель
Комментарий скрыт
Так вы же не её фанат, она вам неинтересна. Вот и не видите ничего. Это естественно, я тоже за теми, за кем не слежу в силу неинтересности их для меня, не знаю, чем они заняты
+14
-2
+12
Ответ Аленка_76
Вот тоже не поняла, где в статье увидели эти слова)
А у них всегда кривое зеркало
+17
-5
+12
Ответ метель
Комментарий скрыт
То есть, себе вы некорректные высказывания позволяете на основании своей непубличности, а медийным персонами нет? А какое право Вы на это имеете, если сами этим же увлекаетесь?
+13
-1
+12
Ответ polinarmax
Что ж вам всем неинтересно, но при этом вы считаете нужным ответить на мой комментарий и начать мне что-то доказывать. Если говорить объективно, то Медведева практически в КАЖДОМ интервью упоминает серебро ОИ и обвиняет Тутберидзе в чем - либо. Это скорее факт, чем наброс. Она даже в своём последнем подкасте не упустила возможности накинуть на Дэвис, с которой раньше тренировалась на одном катке, на Загитову и на Тутберидзе. Такова реальность.
Ваша реальность не совпадает с действительностью.
+16
-4
+12
Ответ Александр Скворцов
Комментарий скрыт
Несмотря на то, что от вас комментарий это с двойным дном, сделаю вид, что не поняла. Поэтому, да! Всё успевает и красива, и креативна.
+24
-12
+12
Ответ метель
Комментарий скрыт
Евгению травили. И травили с самого начала с подачи родного и любимого тренера.
Я не сильно следила за жизнью Евгении, у меня другие увлечения были, которые отнимали много времени. Но даже до меня доходили сперва слухи, а потом довольно четкая информация о переходе Жени. И было это задолго до мая 2018 года. И тут выясняется, что тренер вообще была не в курсе. То есть, я - человек от ситуации далёкий, в курсе, а тренерский штаб нет? Ну, и какими нитками это шито?
А дальше - всё по старой схеме - как с Липницкой, как с Питкеевым... и другими.
Ровно с мая словно прозвучала команда "фас" и началась травля Жени, которая не утихает по сей день.
Но что обычно для любой травли, так это заявление, что травли не было и вообще сама виновата.
+15
-3
+12
Ответ alexnew
У Медведевой есть время на психологов, а еще она каждый год отдыхает на островах. Не у каждого есть столько времени. Но у нее зато дикий перегруз.
Ну Алекс, не вам, годы своего времени на споры на спортсру положившему, считать чужой отпуск)
+17
-5
+12
Ответ метель
Комментарий скрыт
В теме Марии Талалайкиной от вас такое возмущение на слова ТАТ, а тут оппа-и тот же стиль
+14
-2
+12
Ответ Капитан Немо
А что не так? Женя действительно обижена на Тутберидзе и у них давно уже сложные отношения. Об этом все знают. Так сложилась жизнь, что они потеряли взаимопонимание. А вот Дэвис зря она затронула в интервью. Диана к их отношениям с тренером вообще никак не причастна и даже живёт уже в другой стране. Я не понял зачем она вообще про Дэвис вспомнила.
Возможно, что Диана не такая уж белая-пушистая. Писали, что о встрече Жени с Орсером в Корее в конце апреля 2018 могла донести бывшая там Алина. Через подружку Диану, которая имела отношение к группе ТШТ в ВКонтакте. Там сразу же стали сносить фотки Жени и тереть инфу о ней. И ЭТ узнала раньше об уходе, что дало ей возможность первой напасть на Женю на Первом Канале, со своими смс-ками. Задать тон, что неблагодарная предательница, из-за чего началась травля. При том, что Женя не меняла страну. Но людей взвинтили и они стали нападать на Женю
Сегодняшнее её отношение к переходам Дианы косвенно подтверждает, что у той рыльце в пушку с 2018 и Женя об этом знает
+17
-5
+12
Ответ polinarmax
Что ж вам всем неинтересно, но при этом вы считаете нужным ответить на мой комментарий и начать мне что-то доказывать. Если говорить объективно, то Медведева практически в КАЖДОМ интервью упоминает серебро ОИ и обвиняет Тутберидзе в чем - либо. Это скорее факт, чем наброс. Она даже в своём последнем подкасте не упустила возможности накинуть на Дэвис, с которой раньше тренировалась на одном катке, на Загитову и на Тутберидзе. Такова реальность.
Вы живете в какой то своей реальности.
+19
-7
+12
"– Ты, пожалуй, лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры."

А журналист хитёр) Типа проверка, Женя поддержит откровенную лесть или хватит ума ответить скромно. Как видно по её ответу, она таки попалась на эту удочку журналиста. После всех её интервью журналист уже хорошо знает её натуру и её слабости.
+29
-18
+11
Ответ Lapo Elkann
Да , но теперь проявляется по полной и в итоге ходит к психологу.
И правильно делает. А кто-то мозг выносит своим родным (детям/мужьям/женам/родителям) от перегруза. Или на работе срывается на коллегах. Потому что психолог это фи, лучше родных щемить буду
+16
-5
+11
Ответ метель
Комментарий скрыт
Пишите корректно и дружелюбно. Вы по отношению к себе обращение "для особо одарённых" посчитаете нормой?
Просто странны всяческие обвинения в адрес Жени от человека, который не может даже соблюсти правило портала.
По содержанию высказывания и говорить не стоит. Оно неправдиво ибо односторонне.
А "Гейша" - да, лучшая программа в карьере. И одна из лучших в ФК в принципе.
+13
-2
+11
Ответ метель
Комментарий скрыт
У Жени что не так с внешностью то? Где вы там видите неудачу? А вы точно видите мир?
+13
-2
+11
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