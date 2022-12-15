Евгения Медведева: «С 2018 года не загадываю желаний ни на день рождения, ни на Новый год. Лишний раз их не озвучиваю – если произношу, то все получается наоборот»

Двукратная чемпионка мира рассказала о своих целях на следующий год, а также заявила, что не загадывает желаний в праздник.

– У вас очень много дел. Подарки успели уже купить близким?

– Я не купила еще ничего, это просто ужасно. Меня уже друзья спрашивают: «Женя, что ты хочешь на Новый год?» А я не знаю, чего я хочу! Вообще! Не знаю, что купить им в подарок.

Что самое необычное мне дарили на Новый год? Не могу вспомнить. Мне обычно семья и близкие дарят очень трепетные подарки. Поэтому чего-то необычного не могу назвать. Все в рамках приличного.

– Что загадывали у деда Мороза?

– Я с 2018 года не загадываю желаний ни на день рождения, ни на Новый год. Потому что это все мечты. Что-то, не зависящее от меня никаким образом, нематериальное.

Я просто живу своими желаниями и лишний раз их не озвучиваю. Потому что если произношу, то все получается наоборот.

– Какие цели на Новый год?

– У меня есть список целей на 2023 год. Первым пунктом там стоит «Уделять больше времени здоровью, себе и своим близким». Хочется именно личные приоритеты сместить в сторону семьи и близких.

– Новый отпуск уже запланировали?

– У меня в январе и феврале предстоят очень интересные рабочие поездки, которые я смогу совместить с отпуском. Пока не могу сказать, какие именно поездки. Но это теплые страны. Надеюсь, мне удастся получить немного загара, ха-ха, – сказала Медведева.