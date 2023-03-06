Роднина о Медведевой в шоу «Маска»: «Замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится?»
Ирина Роднина оценила выступление Евгении Медведевой в шоу «Маска».
Медведева предстала в костюме шаурмы.
«Евгения Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится?
Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала Роднина.
Медведева ничего не сделала выдающегося :
ни в спорте, ни в медиа,,ни в жизни.
Мне теперь понятно почему депутат всегда была против Алины ----- она видит в ней соперницу, ведь Алина не занимается болтовней и прожектёрством, и уже много сделала и делает для популяризации ФК в России и мире.
Кто считает, что медведева умеет петь, тоже дебилы
А Роднина за медведеву только по национальному признаку. Обе еврейки
тоже об этом подумала))