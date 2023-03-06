Роднина о Медведевой в шоу «Маска»: «Замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится?»

оценила выступление в шоу «Маска».

Медведева предстала в костюме шаурмы.

«Евгения Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится?

Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала Роднина.