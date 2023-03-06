Роднина о Медведевой в шоу «Маска»: «Замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится?»

Теги телевидение сборная России Ирина Роднина женское катание Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина оценила выступление Евгении Медведевой в шоу «Маска». 

Медведева предстала в костюме шаурмы. 

«Евгения Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится?

Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала Роднина. 

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19 комментариев

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Альфира Смирнова
Бытие определяет сознание ----плохой вкус у депутата/экс- спортсменки.
Медведева ничего не сделала выдающегося :
ни в спорте, ни в медиа,,ни в жизни.
Мне теперь понятно почему депутат всегда была против Алины ----- она видит в ней соперницу, ведь Алина не занимается болтовней и прожектёрством, и уже много сделала и делает для популяризации ФК в России и мире.
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На Пекин
Активна в медиапространстве. Обратимся в плюс или минус в зависимости от того, кто на данный момент проявил активность. Все, как всегда.
+4
0
+4
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Wiley Fox
Шоу абсолютно дебильное, в жюри одни дебилы

Кто считает, что медведева умеет петь, тоже дебилы

А Роднина за медведеву только по национальному признаку. Обе еврейки
+12
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Kareglazaya
Ответ Неволяшка
Роднина не смотрит "Ледниковый период", потому что это шоу недостойно ее просмотра, но смотрит шоу "Маска"? "О времена, о нравы")
Наверное, фанатеет от Киркорова) Он там главная звезда😂
+2
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Kareglazaya
Ответ Lapo Elkann
что за шоу ?
Маска. На НТВ идет
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-2
-2
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Vasily Ivanov
Вот так они и слоняются по разным циркам и шоу ....и между прочим за сумму равную 5-10 средним заработкам в Москве...
+1
-1
0
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Пользователь Гугла
просто роднина медвеботка, за все года ни разу не сказада в ее адрес плохое, только хорошее, поэтому и Загитова для нее враг, ни разу несказала об Алине хорошее
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Verysia
Ответ pele_kan
возможно, она даже в Маске участвует)
Они там все в масках.
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Verysia
А где гневные возгласы и флаг в руки?
+16
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Девушка Безимени
у ик сег амнистия
0
-2
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Адриана
Это точно та самая Роднина?
+5
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Шесть неизвестных
Ответ Неволяшка
Роднина не смотрит "Ледниковый период", потому что это шоу недостойно ее просмотра, но смотрит шоу "Маска"? "О времена, о нравы")
да ладно "ЛП", она большинство официальных соревнований по ФК не смотрит, потому что неинтересно)
тоже об этом подумала))
+4
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pele_kan
Ответ Неволяшка
Роднина не смотрит "Ледниковый период", потому что это шоу недостойно ее просмотра, но смотрит шоу "Маска"? "О времена, о нравы")
возможно, она даже в Маске участвует)
+12
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+12
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Маргарита Михайловна
Всё змеиное гнездо должно начать отбеливать Бабасян.
+14
-12
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Залина Малина
Ответ Неволяшка
Роднина не смотрит "Ледниковый период", потому что это шоу недостойно ее просмотра, но смотрит шоу "Маска"? "О времена, о нравы")
🤣👍
+10
-1
+9
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Ирина Похлебаева
Всё верно говорите,Ирина Константиновна!!!
+11
-19
-8
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Lapo Elkann
что за шоу ?
+1
-2
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Лакс
ИКР и под маской видит в ЖМ женщину, а не девушку?
+8
-2
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Неволяшка
Роднина не смотрит "Ледниковый период", потому что это шоу недостойно ее просмотра, но смотрит шоу "Маска"? "О времена, о нравы")
+62
-2
+60
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