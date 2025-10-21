Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»

Фигуристы Артемьева и Брюханов рассказали о тренировках в школе Москвиной.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали третьими в парном катании на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Сезон-2024/25 они пропустили.

– Каким образом прошли для вас эти 19 месяцев без соревнований?

Юлия : После Кубка Первого канала в марте 2024 года мы еще выступили с показательным номером в Перми один раз. После отпуска съездили на сборы в Сочи, затем было УМО [углубленное медицинское обследование], и начались трудности с получением допуска до соревнований. В это время мы все равно готовились, катали программы и тренировались, я была в процессе получения допуска. Но тогда ничего не получилось, поэтому решили пропустить сезон, немного подождать, чтобы все наладилось.

– В микст-зоне вы отмечали, что был такой период, когда вы катались в разных городах.

Алексей : В начале декабря мы уехали на гастроли шоу Ирины Слуцкой. Откатали тур, в январе разъехались по домам, тренировались по отдельности.

Юлия : Один раз Леша ко мне приезжал в Казань, это было в марте.

Алексей : Да, это было для того, чтобы немного поддержать форму.

Юлия : В апреле мы приехали в Петербург сдавать экзамены и подумали, что было бы неплохо, если бы мы где-нибудь покатались в это время.

Алексей : Тогда как раз появились новости, что мы находимся на катке у Тамары Николаевны Москвиной. Спасибо ей большое за такую возможность, тогда мы спустя большой перерыв вновь начали делать элементы. Не практиковались где-то месяца четыре, были не «рука в руке». У Тамары Николаевны мы восстановили все элементы, все тройные. Когда мы завершили все дела в Петербурге, то снова разъехались на целый месяц, а в конце июня вернулись в наш коллектив, чтобы готовиться к сезону – и вот мы здесь.

– Когда вы восстанавливали элементы на катке у Тамары Москвиной, то работали самостоятельно? Или помогал кто-то из тренеров?

Алексей : По большей части мы работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив в силу своего профессионализма не могли полностью оставить нас в стороне, делились ценным опытом и мудростью.

– Прошлый сезон было непросто пережить морально. Как вы поддерживали друг друга все это время?

Юлия : Наверное, нам надо было просто пережить какой-то промежуток времени, чтобы все обдумать по части продолжения. Насчет поддержки – мы общались около трех раз в день, ежедневно, семь дней в неделю (улыбается). В любое время могли позвонить друг другу, что-то рассказать, например, про тренировки, когда мы были на расстоянии – что получается, а что нет, пожаловаться на что-то.