Тарасова о Гран-при России: «Далеко не полечу. На этапе в Москве, конечно, буду»
Татьяна Тарасова рассказала, что посетит только этап Гран-при России в Москве.
Соревнования по фигурному катанию пройдут 15-16 ноября.
«Далеко не полечу, на этапе Гран-при России в Москве, конечно, буду. Но буду обязательно за всеми этапами следить по телевизору», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
