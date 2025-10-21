Тарасова о Гран-при России: «Далеко не полечу. На этапе в Москве, конечно, буду»

Татьяна Тарасова рассказала, что посетит только этап Гран-при России в Москве.

Соревнования по фигурному катанию пройдут 15-16 ноября.

«Далеко не полечу, на этапе Гран-при России в Москве, конечно, буду. Но буду обязательно за всеми этапами следить по телевизору», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.