Евгения Медведева: «Журналистика в фигурном катании стала более лояльна к спортсменам. Раньше постоянно были нападки, что-то не так скажешь – тебе кранты»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева считает, что журналисты стали больше поддерживать спортсменов.

– Как-то получилось, что, когда нас закрыли, журналистика в фигурном катании стала более лояльна к своим спортсменам, наконец-то. Хотя это раньше должно было произойти. До этого я такого не замечала.

Постоянно были нападки в нашу сторону. Что-то не так скажешь – тебе кранты. Сейчас, когда мы варимся внутри страны, современная спортивная журналистика поняла, что надо своего, российского спортсмена поддерживать и меньше нападать.

Я не вижу сейчас статей с целью напасть, неважно, меня это касается или других. Лояльнее стали, хотя это должно было проявляться, когда мы еще на международке выступали. 
 
– Можешь привести пример нападок, который тебе запомнился?

– На тему меня – когда я во время ковида застряла в Японии, действительно застряла, один человек кинул эту историю, за деньги. Мол, давайте напишем, что Медведеву травят японцы и не хотят ее у себя видеть.

Все российские СМИ накинулись: «А давайте!» Не выясняя почему, зачем... Что за бред? Русские русскую травят, вот на фига это?

Наоборот, тогда надо было поддерживать. Благодаря драматичным событиям в спорте наконец журналистика начала спортсменов поддерживать. Я очень долго этого ждала, жаль, что я этого не дождалась за свою спортивную карьеру.

– Возвращайся.

– Нет, спасибо, я обойдусь, – сказала двукратная чемпионка мира. 

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28 комментариев
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Надо ещё брать в расчет то , что фигуристам по 15-16 лет , и для них , это серьезная моральная нагрузка , а если вдруг они решат почитать комментарии на спортс , то есть риск закончить карьеру и запить беспробудно
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Когда речь про Медведеву, то это нападки, когда про других, то это лояльность. От журналистов доставалось многим, был бы повод.
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Журналистика и вправду стала более лояльна.

Раньше что-то не так скажешь - тебе "кранты".
Сейчас - получишь диплом РАНХиГС.
+12
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+8
Русские русских тра вят? А как насчёт трав ли под девизом "Не та русская победила"?
+11
-5
+6
Ответ Vendetta4111323
Женя такая Женя. Только ее травили, бедняжку
А Женя разве только про себя говорит?
+11
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Медленно, но верно, в журналистике развивалась желтушность. Само фк, как вид спорта как-то ушел на второй план, а на первое место вышли истории, связанные со спортсменами, и чем они горячее, тем востребованнее. Это уже давно не секрет, и никто особо разбираться не будет правда или ложь произошедшее. Главное раздуть, сделать сенсацию и получить отклик.
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Ответ Ольга Ив
Просто Женя сейчас для журналистов, скажем так, менее интересна, поэтому и нападок нет, и пишут меньше.
Я бы не сказала, что меньше пишут
+5
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+5
Ответ Vendetta4111323
Женя такая Женя. Только ее травили, бедняжку
Если вы не заметили, она не про себя говорит, а про всех спортсменов. Про себя она ответила на конкретный вопрос касающийся именно её.
+12
-8
+4
Ответ Arzu0203
Русские русских тра вят? А как насчёт трав ли под девизом "Не та русская победила"?
Я часто наталкивалась на комментарии в сетях, где лично вы и ваши друзья ПЧ до сих пор травят не только Женю, но и других фигуристок и их родных. А вы даже не журналисты, а просто фк смотрите. Может тоже заказное, как и журналисты?
+3
0
+3
Ответ Тайга86
Если вы не заметили, она не про себя говорит, а про всех спортсменов. Про себя она ответила на конкретный вопрос касающийся именно её.
Как-то странно люди читают интервью
+6
-4
+2
Ответ Лека-Лека
Бедная затравленная Медведева. Пусть лучше вспомнить свои речи из Канады. Пусть ей станет стыдно.
Ой, бедолажки, из Канады Медведева обидеть умудрилась. Какие нежные, однако
+2
0
+2
И в. нм она не права?
Травили многих, Женя рассказала о себе, ответив на прямой вопрос.
+7
-5
+2
Бедная затравленная Медведева.
Пусть лучше вспомнить свои речи из Канады.
Пусть ей станет стыдно.
+25
-23
+2
Ответ Аленка_76
Как-то странно люди читают интервью
Читают то, что хотят прочитать, я так понимаю)
+6
-5
+1
Ответ Аленка_76
Как-то странно люди читают интервью
Вверх ногами
+1
0
+1
Ответ Аленка_76
Я жду когда вам станет стыдно, за ваши комментарии. Ни одного поста не пропускаете с Женей
О чем Вы?)) у них нет ни стыда, ни совести. Хейтор-это уже как профессия.
+1
0
+1
Ответ Александр Романов
Надо ещё брать в расчет то , что фигуристам по 15-16 лет , и для них , это серьезная моральная нагрузка , а если вдруг они решат почитать комментарии на спортс , то есть риск закончить карьеру и запить беспробудно
Читают и переживают. Это потом острота уйдет, а поначалу поди и плачут
+1
0
+1
Ответ Ольга Ив
Просто Женя сейчас для журналистов, скажем так, менее интересна, поэтому и нападок нет, и пишут меньше.
Ага, поэтому уже третья статья подряд за день на спортсе о Жене 😁
+1
0
+1
Женя такая Женя. Только ее травили, бедняжку
+19
-19
0
Ответ Vendetta4111323
Женя такая Женя. Только ее травили, бедняжку
Женя говорит про себя. Она по вашему должна всех вспомнить, а про себя промолчать в угоду вам?
0
0
0
Ответ Katerina Sunny
Когда речь про Медведеву, то это нападки, когда про других, то это лояльность. От журналистов доставалось многим, был бы повод.
Вы читали статью?
0
0
0
Просто Женя сейчас для журналистов, скажем так, менее интересна, поэтому и нападок нет, и пишут меньше.
+13
-13
0
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