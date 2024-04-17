Евгения Медведева: «Журналистика в фигурном катании стала более лояльна к спортсменам. Раньше постоянно были нападки, что-то не так скажешь – тебе кранты»
Евгения Медведева считает, что журналисты стали больше поддерживать спортсменов.
– Как-то получилось, что, когда нас закрыли, журналистика в фигурном катании стала более лояльна к своим спортсменам, наконец-то. Хотя это раньше должно было произойти. До этого я такого не замечала.
Постоянно были нападки в нашу сторону. Что-то не так скажешь – тебе кранты. Сейчас, когда мы варимся внутри страны, современная спортивная журналистика поняла, что надо своего, российского спортсмена поддерживать и меньше нападать.
Я не вижу сейчас статей с целью напасть, неважно, меня это касается или других. Лояльнее стали, хотя это должно было проявляться, когда мы еще на международке выступали.
– Можешь привести пример нападок, который тебе запомнился?
– На тему меня – когда я во время ковида застряла в Японии, действительно застряла, один человек кинул эту историю, за деньги. Мол, давайте напишем, что Медведеву травят японцы и не хотят ее у себя видеть.
Все российские СМИ накинулись: «А давайте!» Не выясняя почему, зачем... Что за бред? Русские русскую травят, вот на фига это?
Наоборот, тогда надо было поддерживать. Благодаря драматичным событиям в спорте наконец журналистика начала спортсменов поддерживать. Я очень долго этого ждала, жаль, что я этого не дождалась за свою спортивную карьеру.
– Возвращайся.
– Нет, спасибо, я обойдусь, – сказала двукратная чемпионка мира.
Раньше что-то не так скажешь - тебе "кранты".
Сейчас - получишь диплом РАНХиГС.
Травили многих, Женя рассказала о себе, ответив на прямой вопрос.
Пусть лучше вспомнить свои речи из Канады.
Пусть ей станет стыдно.