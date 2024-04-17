Евгения Медведева: «Меня больше заряжает комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия»
Евгения Медведева рассказала, что ее «заряжает» деятельность вне катка.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и букмекерская компания «Фонбет» представили коллекцию одежды под названием «Сцены из жизни».
«У меня запланирован отдых – это единственное, что дает силы. Отдыхать не получается, к сожалению, но поздней весной и в начале лета будет перерыв.
Для меня все-таки более свежее что-то – это светские мероприятия. Понятное дело, что на каждый день их тоже не очень хочется пихать – баланс должен быть. Но больше заряжает меня комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия», – сказала Медведева.
Она сказала ,что с каждым годом труднее.
Вы же наверно в курсе, что у Жени проблемы со спиной и часто бывают обострения.
Вы лично платите?
Более здоровая Лиза тоже не хочет.
Правильно Женя говорила в другом интервью, что где надо - она поучаствовала.
Ну, и... титулы всё же сами не заводятся.
"Дрессированные голодные дети" - это если цинично подходить к вопросу, но мне кажется в их историях нет этого сухого остатка, остаток там не сухой. Вернее, было бы несправедливым поставить перед "дрессированными и голодными" слово "лишь".
Самые верные фанаты-это хейтеры
Вы хоть за приличную плату? Или пишете гадости по зову сердца?
Отдыхать тоже надо)
Желаю Жене успехов и новых достижений! У нее еще вся жизнь впереди.
Проявила себя хорошим ведущим и интервьюером, и поэтому ее приглашают разные площадки для этой работы. Интервью для Динамо с футболистами уже 2-й сезон, ведущая «Катка», ведущая ТЭФИ, комментатор на Окко) Создала свое успешное шоу с миллионами просмотров.
Она умеет общаться с людьми, и это в том числе способствует такой востребованности.
У Жени невероятно успешная на события неделя)