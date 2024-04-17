Евгения Медведева: «Меня больше заряжает комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что ее «заряжает» деятельность вне катка.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и букмекерская компания «Фонбет» представили коллекцию одежды под названием «Сцены из жизни».

«У меня запланирован отдых – это единственное, что дает силы. Отдыхать не получается, к сожалению, но поздней весной и в начале лета будет перерыв.

Для меня все-таки более свежее что-то – это светские мероприятия. Понятное дело, что на каждый день их тоже не очень хочется пихать – баланс должен быть. Но больше заряжает меня комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия», – сказала Медведева.

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91 комментарий
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Я такая востребованная! Правда, иногда (раз в два месяца) приходится накидывать на бывшую конкурентку, чтобы напоминать о себе, но это ерунда.
+59
-34
+25
Ответ Егор Руднев
Комментарий удален модератором
Это уже что-то нездоровое, такой интерес и оскорбительные комментарии
+22
-6
+16
Ответ Kristine Kristine
Комментарий скрыт
Почему?
+15
0
+15
Ответ Kristine Kristine
Комментарий скрыт
Женя не говорила, что каторга.
Она сказала ,что с каждым годом труднее.
Вы же наверно в курсе, что у Жени проблемы со спиной и часто бывают обострения.
+19
-4
+15
Ответ Железная Леди
Стаж начинается с того времени, как ей зарплату начали платить. А до этого увечение, хоби.
С 11 лет в сборной, с такого возраста стаж
+17
-3
+14
Ответ Agura
Видимо надо понимать так: комментирование, съемки, ивенты приносят основной доход, а фигурное катание – моя профессия - лишь способ быть на виду у публики.
21 год на льду - это стаж, заработанный в 24 года. Конечно это профессия
+29
-15
+14
Ответ Kristine Kristine
Комментарий скрыт
Ни в одном интервью Женя этого не говорила. Это вы так неправильно поняли. Или не хотели правильно понять
+19
-5
+14
Ответ Tacciana
А зачем ей хотеть соревноваться в текущих реалиях? Когда сначала ковид лишал нас соревнований, потом бан. Более здоровая Лиза тоже не хочет. Правильно Женя говорила в другом интервью, что где надо - она поучаствовала.
А поучаствовала она везде))
+16
-2
+14
Ответ Егор Руднев
Комментарий удален модератором
Вам то какое дело, с кем ?
+17
-3
+14
Ответ Kristine Kristine
Комментарий удален модератором
Простите, про какую оплату любят говорить здесь?
Вы лично платите?
+17
-4
+13
Ответ Лемур
И что Ковид? У нас полстраны переболелеи Ковидом. Пол страны перенесли те или иные операции. Вы не туда склоняете. Спорт и работу не надо сравнивать. Спорт это хобби, работа это работа. Это ее выбор свое детство провести на катке (или ее родителей). Почти вся молодежь сейчас хочет "торговать лицом" на экранах, бесноваться, а не приносить реальную помощь стране.
Спорт высших достижений - это работа, одна из тяжелейших, если говорить о профессиях. Если вы этого не понимаете, не очень понятно, что вас вообще привело на спортивный сайт.
+15
-2
+13
Ответ Егор Руднев
Комментарий удален модератором
Главное не с вами, остальное не важно
+17
-4
+13
Ответ private dancer
Комментарий скрыт
есть
+14
-1
+13
Ответ Alena Mel
Спорт высших достижений - это работа, одна из тяжелейших, если говорить о профессиях. Если вы этого не понимаете, не очень понятно, что вас вообще привело на спортивный сайт.
Конечно, там одних переломов к 20 года больше чем у человека за 70 лет жизни
+15
-2
+13
Ответ Kristine Kristine
Комментарий удален модератором
Удалили, потому что это неправда
+13
-1
+12
Ответ Kristine Kristine
Комментарий скрыт
А зачем ей хотеть соревноваться в текущих реалиях? Когда сначала ковид лишал нас соревнований, потом бан.
Более здоровая Лиза тоже не хочет.
Правильно Женя говорила в другом интервью, что где надо - она поучаствовала.
+14
-2
+12
Ответ Kristine Kristine
Комментарий удален модератором
Вы видимо уже попросили)
+15
-3
+12
Ответ Лемур
И что Ковид? У нас полстраны переболелеи Ковидом. Пол страны перенесли те или иные операции. Вы не туда склоняете. Спорт и работу не надо сравнивать. Спорт это хобби, работа это работа. Это ее выбор свое детство провести на катке (или ее родителей). Почти вся молодежь сейчас хочет "торговать лицом" на экранах, бесноваться, а не приносить реальную помощь стране.
Вы странно как-то пишите про обесценивание, а сами этим и занимаетесь. Доказывать ничего не собираюсь. Если конкретно, то и у меня и моей семьи был covid, Но без госпитализации, без сильного поражения легких, и операции на позвоночник перед этим не было.
+14
-2
+12
Ответ Kristine Kristine
Создаётся впечатление, что ФК для девочек только социальный лифт, не более. И любая, у которой завелись титулы, просто рада из этого ФК убежать сверкая пятками. Не хочу думать, что все их прекрасные выступления - это дрессированные голодные дети. А по факту так и есть.
Я думаю, все не так просто. Хотя то, что ФК - социальный лифт - да, конечно. Соревнования, и подготовка к ним - очень серьёзная нагрузка. Завоевать всё, пока есть возможность, и, наконец, сбросить с себя этот груз, понимая, что ресурс не вечен - это нормальное желание. Вот я и спросила, что тут именно удивительного?

Ну, и... титулы всё же сами не заводятся.
"Дрессированные голодные дети" - это если цинично подходить к вопросу, но мне кажется в их историях нет этого сухого остатка, остаток там не сухой. Вернее, было бы несправедливым поставить перед "дрессированными и голодными" слово "лишь".
+12
0
+12
Ответ Kristine Kristine
Комментарий удален модератором
О, я не сомневаюсь, что у вас припасен сборник с цитатами Жени.
Самые верные фанаты-это хейтеры
Вы хоть за приличную плату? Или пишете гадости по зову сердца?
+14
-3
+11
Ответ Сашуля П
Хорошо, что у Жени все-таки запланирован отдых, а то с начала года очень много разнообразной работы. Желаю ей удачи во всех начинаниях.
Да, очень рада за нее.
Отдыхать тоже надо)
+19
-8
+11
Ответ Лека-Лека
Комментарий скрыт
Это вашей любимицы касается. А у Жени все отлично получается за что берется
+15
-4
+11
Ответ Лека-Лека
Судите по себе. А мы просто смеемся. Каталась Медведева неплохо. А то, чем пыжится сейчас, смешно, непрофессионально и бесперспективно. Пока ее помнят фанаты - еще прокатит. А через несколько лет наступит глубочайшее разочарование и понимание, что годы ушли, а перспективы нет. Пустышка.
Ну это вы про свое, личный опыт, видимо. А про заслуженного мастера спорта, двукратную чемпионку, имеющую награду от президента, сказать пустышка... жаль вас
+17
-6
+11
Ответ Kristine Kristine
Комментарий скрыт
Конечно, не говорила. Это вы сочиняете
+14
-3
+11
Когда человек сходит с привычной колеи и осваивает другие профессии, учится новому, это всегда достойно уважения. Возможно, со стороны кажется, что у нее жизнь - сплошной праздник. Но думаю, не каждый здесь выдержит такой режим "отдыха".
Желаю Жене успехов и новых достижений! У нее еще вся жизнь впереди.
+28
-17
+11
Ответ Rina
Мне бы хотелось Женю чаще видеть на комментаторской позиции
Согласна!! Всегда смотрю соревнования с большим удовольствием, когда Женя комментирует))
+14
-4
+10
У Жени прекрасная работа!
+22
-12
+10
Женя молодец, пример успешной реализации себя после спорта. Человек, который работает над собой и все делает профессионально.
Проявила себя хорошим ведущим и интервьюером, и поэтому ее приглашают разные площадки для этой работы. Интервью для Динамо с футболистами уже 2-й сезон, ведущая «Катка», ведущая ТЭФИ, комментатор на Окко) Создала свое успешное шоу с миллионами просмотров.
Она умеет общаться с людьми, и это в том числе способствует такой востребованности.
У Жени невероятно успешная на события неделя)
+25
-15
+10
Олег Петров трусливо ограничил ответы, так что здесь приходится отвечать. Женя ни на кого не накидывает, это у некоторых восприятие такое. Черта характера, так сказать, помимо трусости
+25
-15
+10
Ответ метель
Комментарий скрыт
Отшли похоже, вон как резво по всем статьям с Женей носитесь
+10
-1
+9
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