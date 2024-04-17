Евгения Медведева: «Меня больше заряжает комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия»

Евгения Медведева рассказала, что ее «заряжает» деятельность вне катка.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и букмекерская компания «Фонбет» представили коллекцию одежды под названием «Сцены из жизни».

«У меня запланирован отдых – это единственное, что дает силы. Отдыхать не получается, к сожалению, но поздней весной и в начале лета будет перерыв.

Для меня все-таки более свежее что-то – это светские мероприятия. Понятное дело, что на каждый день их тоже не очень хочется пихать – баланс должен быть. Но больше заряжает меня комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия», – сказала Медведева.