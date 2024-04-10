Тарасова о том, что Мишина и Галлямов учат четверной выброс: «Москвина знает, рисковать им или нет. Все, чему она учит, у всех получится»

Тарасова высказалась об изучении Мишиной и Галлямовым элементов ультра-си.

Ранее Александр Галлямов рассказал, что пара тренирует четверной выброс.

«Тамара Николаевна Москвина знает, рисковать им или нет, поэтому она и учит их. Не нам же рассказывать ей, что учить со своими спортсменами, а что нет.

Все, чему учит Москвина, у всех получится. Если учит, значит, знает, что получится», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.