Алена Косторная и Георгий Куница выпустили мерч

Теги бизнес сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница выпустили мерч.

В ассортименте футболки и худи с принтами куниц, кепки и тряпичные сумки. Цены – от 1490 рублей (за кепку или сумку) до 4990 рублей (за худи). 

Косторная и Куница выступают в парном катании. В августе прошлого года они поженились. 

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16 комментариев
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Зоопарк.
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Чистый идиотизм

Тема мерзкая и грязная, все вроде забыли и приготовились снова любить косторную, а они её из помойки достали
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так это они себя и изобразили 🤣 какие же они маленькие и глупые
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Вообще конечно не в праве судить, я сама не дизайнер и не модный эксперт, но все эти мерчи если честно для меня какое-то воплощение колхоза. Ничего не имею против творчества, я сама занимаюсь кастомом одежды, но если уж и делать, то делать со вкусом, а не вот такое
Тем более шутка не смешная, дизайнерша там придурковатая была конечно, греха таить не буду, но меня этот мем бесил и до ситуации той, потому что он старый и жутко нелепый
В общем, не понимаю я это
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КК скатились в такой примитивизм.
Мерч от фигуристов и так был «такое себе», но это кажется самый неудачный вариант )
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Ля ты куница?)))
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Куницы в пачке и на коньках прикольные.
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Ответ Wiley Fox
Чистый идиотизм Тема мерзкая и грязная, все вроде забыли и приготовились снова любить косторную, а они её из помойки достали
Ну, тупенькие они… Что с них взять?
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Снизу стучат ежечасно. Детский вагон.
Удалось таки Яне развести .рач в ФК. И все говорящие - ученики или бывшие из под крыла ЯА и ЕВ.
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Может, я, конечно, нелепую мысль сейчас озвучу, но вот родители этой пары не могут как-то объяснить им простые вещи... КК, наверное, показывали им эскизы, делились планами.
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Интересно у Демиса разрешите взяли ?
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Хороший мерч был у Степановой с Букиным. Остальное все ерунда.
Конкретно у Куниц ещё и с налетом испанского стыда.
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