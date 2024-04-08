Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница выпустили мерч.

В ассортименте футболки и худи с принтами куниц, кепки и тряпичные сумки. Цены – от 1490 рублей (за кепку или сумку) до 4990 рублей (за худи).

Косторная и Куница выступают в парном катании. В августе прошлого года они поженились.