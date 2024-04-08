Алена Косторная и Георгий Куница выпустили мерч
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница выпустили мерч.
В ассортименте футболки и худи с принтами куниц, кепки и тряпичные сумки. Цены – от 1490 рублей (за кепку или сумку) до 4990 рублей (за худи).
Косторная и Куница выступают в парном катании. В августе прошлого года они поженились.
Тема мерзкая и грязная, все вроде забыли и приготовились снова любить косторную, а они её из помойки достали
Тем более шутка не смешная, дизайнерша там придурковатая была конечно, греха таить не буду, но меня этот мем бесил и до ситуации той, потому что он старый и жутко нелепый
В общем, не понимаю я это
Мерч от фигуристов и так был «такое себе», но это кажется самый неудачный вариант )
Удалось таки Яне развести .рач в ФК. И все говорящие - ученики или бывшие из под крыла ЯА и ЕВ.
Конкретно у Куниц ещё и с налетом испанского стыда.