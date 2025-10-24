  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Агата Петрова: «Костюм к произвольной придумал Мишин. Сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски»
6

Агата Петрова: «Костюм к произвольной придумал Мишин. Сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски»

Агата Петрова рассказала, что костюм к ее произвольной придумал Алексей Мишин.

Фигуристка стала третьей на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске.

«Сначала я обрадовалась, что чисто прокатала, даже не поверила сначала. Сегодня был нервный прокат, перед прокатом очень сильно волновалась, пыталась совладать с нервами, но они ушли в хороший прокат, замотивировали меня. Честно, не смотрела, что поставили судьи, будем что-то добавлять.

Рада, что получилось показать все прыжки, несколько стартов не удавалось показать программу в полном объеме, сейчас показала её где-то на 89%. Прогресс есть, но также есть много доработок.

Костюм к произвольной придумал Алексей Николаевич Мишин, он связался со своей швеей, сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски. С тренерами договорились, как еще будем дорабатывать стиль, платье было сшито буквально на днях», – сказала Петрова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoАлексей Мишин
Звезды Магнитки
женское катание
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Агата Петрова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов победил, Самбуев – 2-й, Алексахин – 3-й
5 минут назад
Зоя Ковязина: «Перейти в парное катание мне предложила Тутберидзе, я согласилась. Очень ей за это благодарна»
27 минут назад
Гран-при Китая. Суй и Хань, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы
39 минут назадLive
Алиса Ефимова хочет получить паспорт США в ускоренном порядке ради ОИ-2026: «Попадание в сборную стало бы прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом»
52 минуты назад
Гран-при Китая. Сато лидирует после короткой программы, Грассль – 2-й, Шайдоров – 3-й
55 минут назад
Виктория Стрельцова: «Ожидала, что получится подняться в тройку с 10-го места. Обидно, что с тулупа упала»
сегодня, 12:15
Навка о шоу с Валиевой в Китае: «Можно сказать, возвращение Камилы на международную арену»
сегодня, 12:14
Ринка Ватанабе: «После Trialeti Trophy я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание»
сегодня, 11:46
Базылюк о прокате на Гран-при: «Очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович, сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась»
сегодня, 11:35
Дикиджи не планирует прыгать квад-аксель в сезоне: «Для меня важнее пять четверных и хореография. Когда все появится – тогда можно задуматься»
сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
21 минуту назад
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45