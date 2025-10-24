Агата Петрова: «Костюм к произвольной придумал Мишин. Сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски»

Агата Петрова рассказала, что костюм к ее произвольной придумал Алексей Мишин.

Фигуристка стала третьей на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске.

«Сначала я обрадовалась, что чисто прокатала, даже не поверила сначала. Сегодня был нервный прокат, перед прокатом очень сильно волновалась, пыталась совладать с нервами, но они ушли в хороший прокат, замотивировали меня. Честно, не смотрела, что поставили судьи, будем что-то добавлять.

Рада, что получилось показать все прыжки, несколько стартов не удавалось показать программу в полном объеме, сейчас показала её где-то на 89%. Прогресс есть, но также есть много доработок.

Костюм к произвольной придумал Алексей Николаевич Мишин, он связался со своей швеей, сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски. С тренерами договорились, как еще будем дорабатывать стиль, платье было сшито буквально на днях», – сказала Петрова.