0

Вэньцзинь Суй: «Удивительно, но сегодня я почти не нервничала. Наслаждалась каждой минутой на льду»

Китайские фигуристы Суй и Хань поделились эмоциями после возвращения в спорт.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань получили 72,45 балла за короткую программу на Гран-при Китая. Это их первое выступление после Олимпиады-2022 в Пекине.

Слова фигуристов передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

«Возвращение дается нам не просто. После Олимпиады в Пекине я начал преподавать в университете Циньхуа, Вэньцзинь тоже учится – получает степень PhD в Пекинском университете спорта. Мы знали, что вернуться на лед будет сложно, и нам придется начинать работу буквально заново.

Но мы оба очень любим фигурное катание и хотели опять оказаться на соревнованиях. Поэтому мы с открытым сердцем снова тренируемся, делаем упражнения на льду и в зале и восстанавливаем элементы. Мы сами мотивируем себя, а еще очень сильно помогают болельщики. Когда выходишь кататься перед зрителями – это особое ощущение. Нас так поддерживают, мы буквально заряжаемся энергией от зрителей на арене. Благодаря им мы находим силы двигаться вперед», – сказал Хань.

«Удивительно, но сегодня я почти не нервничала. Это было бы понятно и логично – мы столько не выступали, но я наслаждалась каждой минутой на льду. У нас невероятная команда, нам помогает столько людей – нам есть ради чего продолжать», – добавила Суй.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
