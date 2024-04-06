Катарина Гербольдт: «Если бы Сакамото смогла победить наших спортсменок, я бы могла сказать, что ей нет равных, а побеждать там, где нет самых сильных...»

Теги Катарина Гербольдт сборная России сборная Японии женское катание Каори Сакамото Ксения Синицына Анна Фролова Аделия Петросян Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о результатах сезона в женском одиночном катании.

— В женском одиночном катании уверенным лидером сезона стала Аделия Петросян. Можно ли сказать, что сейчас она недосягаемая?

— Я бы в принципе не назвала сейчас кого-то недосягаемым. У нас очень много талантливых молодых девчонок и мальчишек, которые каждый год стремятся быть лучше, у девчонок это особенно заметно — каждый год у нас новый лидер. Конечно, на сегодняшний день Аделия Петросян — лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема. В следующем сезоне снова будет борьба, и лидер может смениться.

— В этом сезоне успехи показывали и девочки без ультра-си: Анна Фролова, Ксения Синицына. Можно сказать, что вторая оценка стала лучше цениться?

— Правила немножко корректируются, поэтому, возможно, вторая оценка и правда стала лучше цениться. В целом сейчас стали больше придерживаться того, что это все-таки женское одиночное катание, а не детское. Я считаю, что это правильно, — сказала Гербольдт. 

Также она оценила выступления в сезоне японки Каори Сакамото, которая в марте выиграла третье золото ЧМ с момента отстранения российских фигуристов от международных соревнований. 

— Можно сказать, что Сакамото нет равных на международном уровне или ей просто удается показать себя в нужное время в нужном месте?

— На этих соревнованиях нет наших спортсменок. Считаю, что им нет равных. Если бы Каори смогла победить наших спортсменок, я бы могла сказать, что ей нет равных, а побеждать там, где нет самых сильных… Вроде ты и чемпион, а вроде и знаешь, что где-то есть кто-то сильнее тебя.

Я считаю, что ей повезло. Конечно, она спортсменка хорошего уровня, ни в коем случае не принижаю ее победы, но тем не менее я бы не могла сказать в данной ситуации, что ей нет равных, — добавила Гербольдт. 

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9 комментариев
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Сакамото соревнуется и побеждает в сложившихся обстоятельствах, не она их создала.
При этом она не раз говорила, что россиянки сильнее её, не злорадствовала как Хендрикс.
Упрекать Каори не за что, и язвить в её сторону не надо.
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хватит клевать уже Сакамото за её победы! Девочка молодец, соревнуется и побеждает, использует момент и набирает себе титулы. У многих не получается ловить момент так как это делает Каори. А вот эти разговоры" если бы там были наши" просто сотрясание воздуха. Нет там наших и увы в ближайшие сезоны и не будет. Так что ж теперь Каори от титулов отказаться или не соревноваться пока наши не будут?
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Это всё разговоры в пользу бедных...Вообще уже надоело слушать о принижении участников данного ЧМ. Какие они там не такие медали взяли...Если почитать историю всех спортивных мероприятий(особенно ОИ), начиная с 1920 года, то можно найти много интересного. За все эти годы кого-то не пускали, кто-то бойкотировал, и что? Самые известные из последнего ОИ-80 в Москве, когда не приехали сильнейшие сборные...Что-то никто не сомневается в ценности полученных медалей, не говорит что повезло, а ведь прими участие в играх все без исключения, некоторых медалей могло не быть. Почему же сейчас оскорбляют(по другому не назовешь) спортсменов, которые стали лучшими в своих дисциплинах в сложившихся обстоятельствах?
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"Я ни в коем случае не принижаю её победы", по моему Гербольдт, только этим и занимается.
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Сколько ни говори "халва", слаще не станет
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бедная Сакамото, живёт и не знает, что мало кому известная Гербольдт что-то там считает на её счёт.)
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Есть чемпионы, которые остаются непобежденными ( Болт, Хелпс ) но жизнь продолжается.
зачем эти если бы, да кабы?
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По мне всё верно сказано. Чтобы говорить о ЧМ, должен быть кворум - присутствие сильнейших. В отсутствие кворума соревнование не соответствует названию. Даже если взять весь из себя прогнивший рейтинг ISU, то на момент 24.02.2022 в топ-10 было 5 девушек из РФ, на вершине - АЩ. Это при том что в рейтинге, основанном на квотаместах девушкам из РФ было тесно. Отстранили сильнейших - это значит что по-хорошему говоря, у них нет кворума. Слово world не является трейдмарком ISU. Фактическими чемпионами мира являются победители сильнейшего соревнования сезона - это ЧР. По факту Сакамото - победитель крупного international соревнования, но не ЧМ. По факту ЧМ является Петросян, потому что Петросян победила сильнейших.
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Ответ Olga.t
Сакамото соревнуется и побеждает в сложившихся обстоятельствах, не она их создала. При этом она не раз говорила, что россиянки сильнее её, не злорадствовала как Хендрикс. Упрекать Каори не за что, и язвить в её сторону не надо.
А что тут язвить? Что Сакамото слабее - факт. Сама она этого не отрицает. Это не критика Сакамото, а титулов, которые в отсутствие сильнейших обеспечены туалетной бумагой, а не золотом.
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