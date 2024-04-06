Катарина Гербольдт: «Если бы Сакамото смогла победить наших спортсменок, я бы могла сказать, что ей нет равных, а побеждать там, где нет самых сильных...»

Катарина Гербольдт высказалась о результатах сезона в женском одиночном катании.

— В женском одиночном катании уверенным лидером сезона стала Аделия Петросян. Можно ли сказать, что сейчас она недосягаемая?

— Я бы в принципе не назвала сейчас кого-то недосягаемым. У нас очень много талантливых молодых девчонок и мальчишек, которые каждый год стремятся быть лучше, у девчонок это особенно заметно — каждый год у нас новый лидер. Конечно, на сегодняшний день Аделия Петросян — лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема. В следующем сезоне снова будет борьба, и лидер может смениться.

— В этом сезоне успехи показывали и девочки без ультра-си: Анна Фролова, Ксения Синицына. Можно сказать, что вторая оценка стала лучше цениться?

— Правила немножко корректируются, поэтому, возможно, вторая оценка и правда стала лучше цениться. В целом сейчас стали больше придерживаться того, что это все-таки женское одиночное катание, а не детское. Я считаю, что это правильно, — сказала Гербольдт.

Также она оценила выступления в сезоне японки Каори Сакамото, которая в марте выиграла третье золото ЧМ с момента отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

— Можно сказать, что Сакамото нет равных на международном уровне или ей просто удается показать себя в нужное время в нужном месте?

— На этих соревнованиях нет наших спортсменок. Считаю, что им нет равных. Если бы Каори смогла победить наших спортсменок, я бы могла сказать, что ей нет равных, а побеждать там, где нет самых сильных… Вроде ты и чемпион, а вроде и знаешь, что где-то есть кто-то сильнее тебя.

Я считаю, что ей повезло. Конечно, она спортсменка хорошего уровня, ни в коем случае не принижаю ее победы, но тем не менее я бы не могла сказать в данной ситуации, что ей нет равных, — добавила Гербольдт.