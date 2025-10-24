  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алдар Самбуев: «Из-за переживаний могу накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение»
3

Алдар Самбуев: «Из-за переживаний могу накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение»

Алдар Самбуев признался, что из-за переживаний может сорвать стабильный элемент.

Сегодня Самбуев завоевал серебро на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. 

«Я очень доволен, хотя прямо во время программы, когда упал с вращения, были мысли, о том, что надо себя прибить за такое.

Было очень сложно перед программой, не мог стоять на ровном месте. Морально было тревожно. Но когда вышел с проката, было очень приятное ощущение, спокойно. Я понял, что всё-таки я люблю фигурное катание из-за этих ощущений. 

Понимал, что за Арсением Федотовым не угнаться, он слишком мощный. Давило то, что я катал программу с четверным лутцем, хотел сделать его на соревнованиях. Сделал прыжок на разминке, до последнего сомневался, как ехать.

Решили с тренером посмотреть на остальных и выбирать тактику исходя из их прокатов, все-таки решили ехать с акселями, но я понимал, что я могу из-за переживаний накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение», — сказал Самбуев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Алдар Самбуев
logoсборная России
мужское катание
Звезды Магнитки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Арсений Федотов: «Все было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире»
38 минут назад
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов победил, Самбуев – 2-й, Алексахин – 3-й
сегодня, 13:24
Главные новости
Алексахин о Плющенко-тренере: «Он в нужный момент подскажет все необходимое, ничего лишнего»
6 минут назад
Арсений Федотов: «Все было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире»
38 минут назад
Гран-при Китая. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Суй и Хань – 3-и
сегодня, 13:58
Вэньцзинь Суй: «Удивительно, но сегодня я почти не нервничала. Наслаждалась каждой минутой на льду»
сегодня, 13:53
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов победил, Самбуев – 2-й, Алексахин – 3-й
сегодня, 13:24
Зоя Ковязина: «Перейти в парное катание мне предложила Тутберидзе, я согласилась. Очень ей за это благодарна»
сегодня, 13:02
Агата Петрова: «Костюм к произвольной придумал Мишин. Сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски»
сегодня, 12:40
Алиса Ефимова хочет получить паспорт США в ускоренном порядке ради ОИ-2026: «Попадание в сборную стало бы прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом»
сегодня, 12:37
Гран-при Китая. Сато лидирует после короткой программы, Грассль – 2-й, Шайдоров – 3-й
сегодня, 12:34
Виктория Стрельцова: «Ожидала, что получится подняться в тройку с 10-го места. Обидно, что с тулупа упала»
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
сегодня, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45