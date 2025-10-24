Алдар Самбуев: «Из-за переживаний могу накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение»

Алдар Самбуев признался, что из-за переживаний может сорвать стабильный элемент.

Сегодня Самбуев завоевал серебро на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

«Я очень доволен, хотя прямо во время программы, когда упал с вращения, были мысли, о том, что надо себя прибить за такое.

Было очень сложно перед программой, не мог стоять на ровном месте. Морально было тревожно. Но когда вышел с проката, было очень приятное ощущение, спокойно. Я понял, что всё-таки я люблю фигурное катание из-за этих ощущений.

Понимал, что за Арсением Федотовым не угнаться, он слишком мощный. Давило то, что я катал программу с четверным лутцем, хотел сделать его на соревнованиях. Сделал прыжок на разминке, до последнего сомневался, как ехать.

Решили с тренером посмотреть на остальных и выбирать тактику исходя из их прокатов, все-таки решили ехать с акселями, но я понимал, что я могу из-за переживаний накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение», — сказал Самбуев.