Зоя Ковязина: «Перейти в парное катание мне предложила Тутберидзе, я согласилась. Очень ей за это благодарна»

Фигуристка Ковязина рассказала, что в пары ей предложила перейти Тутберидзе.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов выиграли этапы Гран-при среди юниоров в Москве и Магнитогорске.

– Как вы попали в группу Этери Георгиевны?

Ковязина : Если честно, переход у меня тоже был очень спонтанным... Мы просто позвонили и записались на просмотр. Нам сказали: «Все, хорошо, приезжайте». Через три часа вроде началась тренировка, и после нее мне сказали: «Оставайся».

Мохов : А мы всей группой парного катания Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина перешли к Этери Георгиевне.

– Почему решили перейти в парное катание?

Мохов : Захотелось что-то поменять.

Ковязина : Мне предложила Этери Георгиевна. Я согласилась и перешла. Очень ей за это благодарна.

– Поде́литесь первыми впечатлениями от тренировок в группе Этери Георгиевны?

Ковязина : Я очень старалась сделать все хорошо – так, чтобы она видела как можно больше моих попыток прыжков и как можно больше меня заметила.

Мохов : Я тоже старался лучше тренироваться, показать себя.