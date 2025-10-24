Арсений Федотов: «Все было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире»

Арсений Федотов оценил выступление на Гран-при России в Магнитогорске.

Фигурист одержал победу в юниорских соревнованиях.

«Все было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире. Перед произвольной на этой арене тренировка, я его стабилизировал, в короткой что-то не пошло.

Вообще не волновался ни здесь, ни на турнире Панина.

Принимаю ли участие в создании костюмов? Да, мне это интересно, но я особо не принимаю участие, потому что я не разбираюсь. В этом костюме к произвольной программе нормально кататься, я привык ко всему.

Ощущаю ли недокруты на прыжках? У меня обычно нет недокрутов, чаще всего я чисто прыгаю, поэтому всегда чувствую, когда недокрутил.

Следующий этап Гран-при России у меня в Москве», — сказал Федотов.