На сайте Первого канала появилась возможность смотреть трансляцию без комментаторов

Трансляции фигурного катания на Первом теперь можно смотреть без комментаторов.

На сайте канала появилась возможность отключить комментарии. С начала сезона комментатором фигурного катания на Первом канале является Василий Соловьев. С ним в эфире выходили Максим Траньков, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Алексей Тихонов и Елизавета Худайбердиева.