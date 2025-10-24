На сайте Первого канала появилась возможность смотреть трансляцию без комментаторов
Трансляции фигурного катания на Первом теперь можно смотреть без комментаторов.
На сайте канала появилась возможность отключить комментарии.
С начала сезона комментатором фигурного катания на Первом канале является Василий Соловьев. С ним в эфире выходили Максим Траньков, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Алексей Тихонов и Елизавета Худайбердиева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости