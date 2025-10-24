Алиса Ефимова хочет получить паспорт США в ускоренном порядке ради ОИ-2026: «Попадание в сборную стало бы прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом»

Фигуристка Алиса Ефимова намерена получить паспорт США перед Олимпиадой-2026.

Как сообщает The Skating Club of Boston, Ефимова добивается исключения из установленного правительством США трехлетнего срока ожидания для получения американского паспорта.

Ефимовой 26 лет, она представляет США с сезона-2023/2024 и является действующей чемпионкой этой страны в паре с Мишей Митрофановым. В прежние годы фигуристка выступала на соревнованиях за Россию, Финляндию и Германию.

«Состав олимпийской сборной США по фигурному катанию определится в начале января 2026 года после чемпионата страны в Сент-Луисе, штат Миссури. В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта, и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок.

Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И возможностью с глубокой благодарностью и гордостью помочь США завоевать олимпийское золото», – говорится в заявлении Ефимовой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

