Алиса Ефимова хочет получить паспорт США в ускоренном порядке ради ОИ-2026: «Попадание в сборную стало бы прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом»
Как сообщает The Skating Club of Boston, Ефимова добивается исключения из установленного правительством США трехлетнего срока ожидания для получения американского паспорта.
Ефимовой 26 лет, она представляет США с сезона-2023/2024 и является действующей чемпионкой этой страны в паре с Мишей Митрофановым. В прежние годы фигуристка выступала на соревнованиях за Россию, Финляндию и Германию.
«Состав олимпийской сборной США по фигурному катанию определится в начале января 2026 года после чемпионата страны в Сент-Луисе, штат Миссури. В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта, и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок.
Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И возможностью с глубокой благодарностью и гордостью помочь США завоевать олимпийское золото», – говорится в заявлении Ефимовой.
Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
