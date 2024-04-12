Загитова о новом показательном: «Номер посвящается моей бабушке. Безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня»
Алина Загитова посвятила новый показательный номер бабушке.
Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе с номером под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
«Для меня этот номер очень многое значит. Сегодня я перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда‑нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.
Я безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, проходила со мной как победы, так и поражения», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Очень красивый номер. Это так трогательно - Алина исполнила бабушкину мечту)
Тренерскому штабу и Алине спасибо за искусство на льду, браво 👏
Этот прыжок в шпагат, так пронзительно, так нежно 💔
Как же удачно номер сел на Алину 😍
Прочитайте "Драму на охоте" А. Чехова и из первых глав поймете, почему Алина катает этот номер в платье алого цвета
Алина на шоу очень понравилась!