Загитова о новом показательном: «Номер посвящается моей бабушке. Безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова посвятила новый показательный номер бабушке.

Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе с номером под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

«Для меня этот номер очень многое значит. Сегодня я перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда‑нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.

Я безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, проходила со мной как победы, так и поражения», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

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37 комментариев
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Спасибо бабушке за внучку,а внучке за красоту,преданность,чистоту и слезы счастья
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Благородство, благодарность любовь. Алина чудесна в этом красивом номере! Такая пронзительная нежность. Восторг!
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Номер - сплошной восторг, вот тот , кто чтит свои корни и благодарит за все...достигает такого успеха, иначе- никак! Прекрасная Алина Загитова- вот истинный путь для молодежи, для достижения в жизни поставленных целей: труд, терпение, благородство, стойкость и благодарность, тем , кто рядом и помогал!Умница, любимая девочка...до слез, как же я рада за бабушку, такая истинная благодарность от любимой внучки , дорогого стоит! Ради такой внучки можно было преодолеть все невзгоды и трудности на пути, и как же это прекрасно , до слез чистых и просветленных, как и сама прекрасная музыка! Браво!!!!
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Оказывается, в салон за реквизитом вчера заезжала)))
Очень красивый номер. Это так трогательно - Алина исполнила бабушкину мечту)
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Какой шикарный номер. Алина в нем такая нежная, трогательная, воздушная. Пронзительный номер до слез ❤️.
Тренерскому штабу и Алине спасибо за искусство на льду, браво 👏
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Трогательно и замечательно что Алина посвятила программу своей бабушке . Та прошла весь путь с Алиной и по словам ЭГ именно бабушка привела Алину к победе на ОИ . Милое и нежное платье и трогательный образ и теперь понятно зачем был нужен поход в салон свадебных, платьев за фатой ))
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Прекрасная Алина, прекрасное посвящение.
Этот прыжок в шпагат, так пронзительно, так нежно 💔
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Это было божественно! Так трогательно, всё сошлось--прекрасная Алина, красивая программа, новое платье. Бесконечный восторг🌟🌟🌟👑👑👑❤❤❤
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Номер шикарный. Бабушке спасибо за труды. Очень трогательно
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Алина,ты умница.Исполнила мечту своей Абики.Все в этом номере прекрасно .
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Красивая Алина, трогательный номер!
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Ответ Александр
номер и прокат прекрасные... вальс, последнее время, не часто у одиночников на льду увидеть можно... вот только задумки с красным платьем не понял... пояснительную бригаду можно???...
Я не смотрела сам фильм, но вроде это прямая отсылка к нему. Героиня бежит в лесу в алом платье.
Как же удачно номер сел на Алину 😍
+17
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+14
Классный номер получился. Очень проникновенный и трогательный. К тому же у Алины есть определённое внешнее сходство с Галиной Беляевой, сыгравшей главную роль в фильме "Мой ласковый и нежный зверь"
+18
-5
+13
Ответ Александр
номер и прокат прекрасные... вальс, последнее время, не часто у одиночников на льду увидеть можно... вот только задумки с красным платьем не понял... пояснительную бригаду можно???...
Главная героиня фильма на экране появляется в очень похожем платье.
+17
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Как же прекрасна и нежна Алина в этом номере. Чудесное посвящение родному и близкому человеку, очень и очень трогательно. За бабушку Алины можно только порадоваться.
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Ответ Александр
номер и прокат прекрасные... вальс, последнее время, не часто у одиночников на льду увидеть можно... вот только задумки с красным платьем не понял... пояснительную бригаду можно???...
А вы фильм смотрели?? Там героиня была в красном платье
+16
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Эбика слелала для Алины очень многое и остается для неё мудрой советчицей и очень любящим и любимым родным человеком, который всегда радуется её успехам и поддерживает в трудные моменты. Красное платье из фильма символизирует любовь к жизни, близкому человеку, все самые прекасные, нежные чувства подхватывает восхитительная музыка и душа раскрывается цветком благодарности..Спасибо Алине за эту красоту, за душевность, за глубокий смысл, который она вложила в этот номер!
+14
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Ответ Arzu0203
Это было божественно! Так трогательно, всё сошлось--прекрасная Алина, красивая программа, новое платье. Бесконечный восторг🌟🌟🌟👑👑👑❤❤❤
Вот умеет же Алина взять за душу и просто унести ее с собой! Я смотрела и чувствовала, как пробежала в номере вся жизнь Алины в спорте, ее терзания, сомнения и наконец... благодаря всем участвовавшим в ее становлении и конечно, ей самой... достижение таких вершин, и при этом...остаться чистым, благодарным , искренним и настоящим человеком, а это очень важно! Спасибо, Алина, ты каждый раз удивляешь ,сколько же граней еще у тебя неизведанных возможностей!
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+9
Ответ Александр
номер и прокат прекрасные... вальс, последнее время, не часто у одиночников на льду увидеть можно... вот только задумки с красным платьем не понял... пояснительную бригаду можно???...
нужно фильм видеть
+12
-4
+8
Ответ Natalia Gladkia
Номер - сплошной восторг, вот тот , кто чтит свои корни и благодарит за все...достигает такого успеха, иначе- никак! Прекрасная Алина Загитова- вот истинный путь для молодежи, для достижения в жизни поставленных целей: труд, терпение, благородство, стойкость и благодарность, тем , кто рядом и помогал!Умница, любимая девочка...до слез, как же я рада за бабушку, такая истинная благодарность от любимой внучки , дорогого стоит! Ради такой внучки можно было преодолеть все невзгоды и трудности на пути, и как же это прекрасно , до слез чистых и просветленных, как и сама прекрасная музыка! Браво!!!!
Вы так хорошо написали.Спасибо за такой комментарий.
+10
-4
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Для Александра.

Прочитайте "Драму на охоте" А. Чехова и из первых глав поймете, почему Алина катает этот номер в платье алого цвета
+9
-4
+5
Номер классный, смотрела вживую)
Алина на шоу очень понравилась!
+8
-3
+5
Бесподобно! Очень красивым и душевным получился и номер и прокат, просто полет под эту музыку, такую красивую и тревожную...
+9
-4
+5
Алина - это запредельный уровень конечно! Равных ей просто нет!
+8
-4
+4
Невероятно красивое выступление! И как всегда - это завораживающий мини-спектакль на льду в исполнении Алины Загитовой, который хочется пересматривать бесконечно много раз. Спасибо Алине, за нежный и трогательный номер, поставленный под прекрасную музыку Евгения Доги!!
+6
-3
+3
номер и прокат прекрасные... вальс, последнее время, не часто у одиночников на льду увидеть можно... вот только задумки с красным платьем не понял... пояснительную бригаду можно???...
+6
-4
+2
Ответ Нурия Закирова
Вы так хорошо написали.Спасибо за такой комментарий.
Вы знаете, а про Алину по - другому никак и нельзя! Она сама своим всем жизненным путем, мастерством и талантом заставляет так писать ! Она редкой души человек и это главное в ней, помимо всех ее величайших титулов в спорте!
+10
-8
+2
Бабушку надо радовать обязательно 👍молодец, что ее не забываешь
+3
-2
+1
Ответ Ольга Ив
А вы фильм смотрели?? Там героиня была в красном платье
нет, не смотрел... только "вырезку" с вальсом... спс
+2
-1
+1
Ответ Биатлонная зима
Бабушку надо радовать обязательно 👍молодец, что ее не забываешь
Алина, благодарная внучка, дочка и ученица.
+2
-1
+1
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