Загитова о новом показательном: «Номер посвящается моей бабушке. Безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня»

Алина Загитова посвятила новый показательный номер бабушке.

Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе с номером под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

«Для меня этот номер очень многое значит. Сегодня я перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда‑нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.

Я безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, проходила со мной как победы, так и поражения», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.