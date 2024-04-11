Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Будет один лед, потому что два — это сразу очень дорого»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о проекте школы Алины Загитовой.

«Мы финализировали техническое задание, проект дворца начали готовить и «рисовать». Думаю, к началу лета, в июне, у нас будет готовый проект, а также ориентировочная цена строительства. После чего мы начнем подтягивать инвестиции для реализации.

В целом, мы с командой Загитовой все обговорили, учли все нюансы. Это будет уникальный дворец, очень функциональный. Единственное, все‑таки там будет один лед, потому что два — это сразу очень дорого. Мы предусмотрели большое количество раздевалок, хореографических залов, административных помещений. Чтобы объект функционировал не как обычный ФОК, а все‑таки как центр фигурного катания.

Какие‑то серьезные соревнования проводить там не получится, потому что трибун на арене не предусмотрено. Центр прежде всего предусмотрен для тренировок. Это тоже вопрос удорожания, трибуны сразу в разы увеличивают площадь и стоимость строительства», — сказал Владимир Леонов. 

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6 комментариев
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Один лёд - надувной каток?
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Понятно, все как всегда - выделенное бабло разворовали, начали оптимизировать проект. 😂
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Интересно, по остальным проектам в Татарстане министр спорта так же докладывает о каждом шаге или это касается только загитовского проекта?
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"Команда Загитовой" - хорошо звучит!
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грамотный подход, для соревнований в Казани вроде достаточно площадок
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Ответ Anneta28
Понятно, все как всегда - выделенное бабло разворовали, начали оптимизировать проект. 😂
вопрос не в стоимости строительства, а в стоимости дальнейшего содержания... при нынешнем "провале", в более чем в 2 раза, интереса к фк - вполне грамотный подход...
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