Софья Акатьева: «О следующем сезоне пока ничего не говорю. Восстанавливаю прыжки, катание, программы, буду делать все, чтобы выступать»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева заявила, что пока не знает, будет ли выступать в будущем сезоне.

Сегодня фигуристка вышла на лед в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве. Сезон-2023/24 она полностью пропустила из-за травмы. 

«Конечно, поначалу волновалась, но очень рада, что выступаю в таком красивом шоу. Очень много прекрасных спортсменов, поэтому у меня была большая мотивация вернуться, восстановиться. Многие мне писали, что очень ждут. Хотелось наконец-то выйти.

Год был не очень хороший – травма. Конечно, нужно было реабилитироваться, учиться. А сейчас все хорошо, поэтому потихонечку восстанавливаюсь. Я очень соскучилась, когда сидела дома – по выступлениям, программам. Не стоял вопрос о мотивации – мотивации еще больше появилось.

О следующем сезоне пока ничего не говорю – восстанавливаюсь, восстанавливаю прыжки, катание, программы. Конечно, очень хочу и буду делать все, чтобы выступать», – сказала Акатьева.

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18 комментариев
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Отлично Соня свою короткую откатала, в сравнении с контрольными прокатами, как мне показалось, даже прибавила в скольжении, пластике. Работа рук отдельного восхищения достойна. Ну и прыжков, признаться, я вообще не ждал, а Соня бахнула не только дупель, но и сальхов. Молодец, теперь главное - аккуратно провести межсезонье и планомерно подойти к следующему сезону и ни в коем случае не форсировать восстановление ультра-си. Надеюсь, штаб из этого злополучного рецидива опыт вынес.
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СуперСоник, с возвращением!))) 2а, 3s - достойно!
Общественность переживала на прошлой неделе: зачем она выступает, вся ломанная-переломанная, коварная Тутберидзе ее добьет, спасите ребенка!!)))))
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Сейчас только посмотрела сегодняшнее выступление Сони. Немножко осторожничала, но прыгала. Смотрится отлично, вальс удался. Очень хочется надеяться, что с этого шоу началось возвращение Сони в предстоящий сезон.
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Сегодняшний прокат Сони https://www.youtube.com/watch?v=wl9nC90ofWI&ab_channel=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Очень понравилось. Дупель и 3Р уверенно и четко и в хорео как всегда всё хорошо.
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Пусть будет здоровье, к здоровью всё остальное приложится. И правильно, что Соня не загадывает наперёд.
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Как же радостно снова видеть СуперСоника на льду❤
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Ответ Ягун Ягунини
Сегодняшний прокат Сони https://www.youtube.com/watch?v=wl9nC90ofWI&ab_channel=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C Очень понравилось. Дупель и 3Р уверенно и четко и в хорео как всегда всё хорошо.
Спасибо за ссылку выступления Сони. Прокат был интересным. Помимо чётких прыжков, были шикарные вращения и хорошая дорожка.
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Здоровья, Софья!
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Постепенно, шаг за шагом Соня будет восстанавливаться и набирать спортивную форму.
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ТШТ ударил вальсами сегодня) Соня прелестна, так повзрослела.
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Ответ Ягун Ягунини
Сегодняшний прокат Сони https://www.youtube.com/watch?v=wl9nC90ofWI&ab_channel=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C Очень понравилось. Дупель и 3Р уверенно и четко и в хорео как всегда всё хорошо.
Только не ритт, а сальхов.
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Раза три пересморела, так соскучилась по Соне. Здоровья и удачи!
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Прекрасно выступила сегодня Соня
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ух ты, спортс о Соне вспомнил...
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Ответ EmperorNazer
Только не ритт, а сальхов.
Ваша правда. Пардон, очепятался.
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А мы то как соскучились, очень ждём Соню в сезоне. Даже не описать словами как ждём. Пусть всё у Сони сложится. Вальс был прекрасен.
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Удачи Сонечке!
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