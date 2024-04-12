Софья Акатьева: «О следующем сезоне пока ничего не говорю. Восстанавливаю прыжки, катание, программы, буду делать все, чтобы выступать»

Софья Акатьева заявила, что пока не знает, будет ли выступать в будущем сезоне.

Сегодня фигуристка вышла на лед в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве. Сезон-2023/24 она полностью пропустила из-за травмы.

«Конечно, поначалу волновалась, но очень рада, что выступаю в таком красивом шоу. Очень много прекрасных спортсменов, поэтому у меня была большая мотивация вернуться, восстановиться. Многие мне писали, что очень ждут. Хотелось наконец-то выйти.

Год был не очень хороший – травма. Конечно, нужно было реабилитироваться, учиться. А сейчас все хорошо, поэтому потихонечку восстанавливаюсь. Я очень соскучилась, когда сидела дома – по выступлениям, программам. Не стоял вопрос о мотивации – мотивации еще больше появилось.

О следующем сезоне пока ничего не говорю – восстанавливаюсь, восстанавливаю прыжки, катание, программы. Конечно, очень хочу и буду делать все, чтобы выступать», – сказала Акатьева.